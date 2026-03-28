Փարիզն ու Բեռլինը ձգտում են իրենց ARTE հեռարձակողին դարձնել համաեվրոպական հոսքային հեռարձակող

Այս քայլը տեղի է ունենում այն ​​ժամանակ, երբ ԵՄ երկրները բանակցում են լրատվամիջոցների ֆինանսավորման շուրջ ԵՄ հաջորդ բյուջեում:

Փարիզն ու Բեռլինը վերակենդանացնում են ֆրանս-գերմանական ARTE հեռարձակողին դարձնելու ծրագրերը՝ դառնալով համաեվրոպական հոսքային հեռարձակող, քանի որ նրանք ձգտում են ավելի շատ ֆինանսավորում ստանալ ԵՄ հաջորդ բյուջեում, Euractiv-ին ասել են երեք դիվանագետներ։

Առաջարկը, որն առաջին անգամ հրապարակվել է ֆրանսիական Les Echos օրաթերթի կողմից, նախատեսում է ARTE-ի ընդլայնում իր բազմալեզու առաջարկը՝ ներառելով ԵՄ բոլոր 24 լեզուները՝ պետական ​​ֆինանսավորման ավելացման աջակցությամբ։

Այս քայլը տեղի է ունենում այն ​​ժամանակ, երբ ԵՄ երկրները բանակցում են AgoraEU շրջանակի ապագայի շուրջ հաջորդ բազմամյա ֆինանսական շրջանակում (ԲՖԾ), որը կմիավորի առկա ծրագրերը և կարող է ավելի շատ ռեսուրսներ ուղղորդել միջսահմանային լրատվամիջոցների նախաձեռնություններին։

Հեռարձակողը Euractiv-ին ասել է, որ ARTE-ն ներկայումս տարեկան մոտ 2 միլիոն եվրո է ստանում ԵՄ ֆինանսավորումից՝ փոքր նախագծերի վրա հիմնված մրցույթներից դուրս։

«ARTE-ն 2015 թվականից ի վեր կայուն կերպով ընդլայնում է իր բազմալեզու ծրագրերը՝ շնորհիվ ԵՄ-ից ստացվող աջակցության», – ասել է հեռարձակողի խոսնակը։

«Լրացուցիչ աջակցության դեպքում ARTE-ն կարող է ավելի հեռու գնալ և այս առաջարկը տարածել ԵՄ բոլոր լեզուներով… և հասնել ավելի լայն լսարանի ամբողջ Եվրոպայում», – հավելեցին նրանք։

Քննարկումը ծավալվում է ԵՄ կողմից աջակցվող լրատվամիջոցների վերաբերյալ ավելի լայն հարցերի ֆոնին։

Euronews համաեվրոպական լրատվամիջոցը, որը վերջին տարիներին ստացել է ավելի քան 350 միլիոն եվրո ֆինանսավորում ԵՄ-ից, ավելի մեծ քննադատության է ենթարկվել Ադրբեջանի և Սերբիայի կառավարությունների հետ իր գործընկերության պատճառով, ի թիվս այլոց։

ARTE-ն, իր հերթին, շեշտեց, որ նպատակ չունի մրցակցել նվիրված լրատվական միջոցների հետ, այլ «լրացնել եվրոպական և ազգային մեդիա լանդշաֆտը»՝ առանձնահատուկ խմբագրական մոտեցմամբ։

Հեռարձակողը ստեղծում է վավերագրական ֆիլմեր, սերիալներ, մշակույթ և նորություններ ընդգրկող բովանդակություն, իսկ բազմալեզու ծրագրերը մասամբ ֆինանսավորվում են ԵՄ ծրագրերի, ինչպիսիք են Creative Europe-ը։

ARTE-ն պնդում է, որ եվրոպացիների մոտ 70%-ն արդեն կարող է հասանելիություն ունենալ ծրագրերին իրենց մայրենի լեզվով։

