Առևտրական Շեֆչովիչի կարճ հաղորդագրությունները բացահայտում են ԵՄ – ԱՄՆ համաձայնագրի վերաբերյալ վաղ մտահոգությունները

Հանձնակատարի կողմից իր ամերիկացի գործընկերներին ուղղված նամակից վեց ամիս անց նրանք դեռևս չեն անդրադարձել եվրոպական բողոքներին պողպատի բարձր մաքսատուրքերի վերաբերյալ։
Կայա Կալլասը և Մարոշ Շեֆչովիչը համատեղ մամուլի ասուլիս են անցկացրել Բրյուսելում
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ առևտրի ղեկավարը անցյալ աշնանը Թրամփի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին փոխանցել է եվրոպական բիզնեսների, մայրաքաղաքների և օրենսդիրների մտահոգությունները, որ Վաշինգտոնի կողմից ընդլայնվող մաքսատուրքերը կարող են խախտել ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ կնքված առևտրային համաձայնագիրը։
2025 թվականի սեպտեմբերի 30-ի նամակում և կարճ հաղորդագրություններում, որոնք ձեռք են բերվել մեր կողմից, Մարոշ Շեֆչովիչը գրել է, որ պողպատ պարունակող ապրանքների վրա ԱՄՆ-ի բարձր մաքսատուրքերը խաթարում են առևտրային զինադադարը, որը պաշտոնապես ձևակերպվել էր համատեղ հայտարարությամբ մեկ ամսից մի փոքր ավելի առաջ։
ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրին և առևտրի նախարար Հովարդ Լուտնիկին ուղղված նամակում ԵՄ առևտրի հանձնակատարը նաև մտահոգություններ է հայտնել Վաշինգտոնի կողմից լրացուցիչ առևտրային հետաքննությունների և Թրամփի վարչակազմի կողմից մի շարք եվրոպական ապրանքներ ԱՄՆ մաքսատուրքերից ազատելու ձախողման վերաբերյալ։
Հարցման արդյունքում հրապարակված նամակագրությունը ցույց է տալիս, թե որքան արագ էր եվրոպական վստահությունը քայքայվում հուլիսի 27-ին Շոտլանդիայում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Թուրնբերի գոլֆի հանգստավայրում Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից կնքված համաձայնագրի նկատմամբ։ Ձեռքսեղմման համաձայնագիրը, որը նախատեսում էր 15 տոկոս ԱՄՆ մաքսատուրք եվրոպական արտահանման մեծ մասի վրա, մինչդեռ դաշինքը կվերացներ ամերիկյան արդյունաբերական ապրանքների վրա բոլոր մաքսատուրքերը, այդ ժամանակ քննադատվել էր որպես միակողմանի։
Չնայած Շեֆչովիչը նույնպես հրապարակայնորեն բարձրացրել է մտահոգությունները, դրանք մնում են անպատասխան։
Եվրոպացի օրենսդիրները հինգշաբթի օրը հաստատել են Թուրնբերիի համաձայնագիրը մի շարք փոփոխություններով իրականացնելու օրենսդրությունը։ Դրա ուժի մեջ մտնելը կհետաձգվեր մինչև ԱՄՆ-ն չեղարկի պողպատե հարյուրավոր ածանցյալ ապրանքների վրա շատ ավելի բարձր սակագները՝ ավտոմեքենաների մասերից մինչև քիմիական նյութեր, պլաստմասսա և կահույքի բաղադրիչներ։
«ԵՄ շահագրգիռ կողմերը, ընտրատարածքները և բիզնեսները ավելի ու ավելի են արտահայտում լուրջ մտահոգություններ», – անցյալ տարվա սեպտեմբերին գրել էր Շեֆչովիչը WhatsApp-ի միջոցով Greer-ին և Signal to Lutnick-ում։
Շեֆչովիչը իր նամակում շարունակել է անդրադառնալ 1962 թվականի ԱՄՆ առևտրի ընդլայնման մասին օրենքի 232-րդ բաժնի համաձայն իրականացված հետաքննությունից հետո ԱՄՆ-ի կողմից պողպատ և ալյումին պարունակող ավելի քան 400 ապրանքների վրա 50 տոկոս սակագնի ընդլայնմանը, որը թույլ է տալիս սակագներ սահմանել ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով։
Նա նաև անդրադարձել է 232-րդ բաժնի նոր հետաքննություններին, գրելով, որ դրանք «ցույց են տալիս շեղում մեր համաձայնագրի հիմնարար նպատակից և ոգուց, որը տրանսատլանտյան առևտրում կանխատեսելիության և կայունության ապահովումն է»։
Դեկտեմբերի 2-ին տեղեկատվության ազատության հարցում է ներկայացվել Հանձնաժողովին՝ առևտրային համաձայնագրի վերաբերյալ ցանկացած նամակագրությանը մուտք գործելու համար։ Գործադիրը բաց թողեց հունվարի 23-ի վերջնաժամկետը՝ առանց երկարաձգում խնդրելու, և փաստաթղթերը հրապարակեց միայն մարտի 25-ին՝ հետագա հետաքննությունից հետո։
Գործարքը՝ գործարք
Անցյալ տարվա օգոստոսի 21-ին հրապարակված համատեղ հայտարարությունը փաստացի սահմանեց 15 տոկոս սակագնային առաստաղ ԵՄ ապրանքների մեծ մասի արտահանման համար՝ նույն դրույքաչափը կիրառելով ավտոմեքենաների, փայտանյութի, դեղագործական արտադրանքի և կիսահաղորդիչների համար՝ անկախ ԱՄՆ-ում ընթացող առևտրային հետաքննությունների արդյունքներից։
Այն որևէ հստակ պարտավորություն չի ստանձնել պողպատի և ալյումինի վերաբերյալ, նշելով միայն, որ երկու կողմերը մտադիր են քննարկել համագործակցությունը՝ իրենց ներքին շուկաները գերմատակարարումից պաշտպանելու և մատակարարման շղթաները անվտանգ ապահովելու համար, այդ թվում՝ սակագնային քվոտաների միջոցով, որոնք որոշ ներմուծումների համար մաքսատուրքից ազատումներ են։
Նույնիսկ համատեղ հայտարարության հրապարակումից առաջ Թրամփի վարչակազմը օգոստոսի 19-ին ձեռնարկեց գործողություններ, որոնք, ԵՄ-ի կարծիքով, խախտում էին համաձայնագիրը։
Իր նամակում Շեֆչովիչը մտահոգություն հայտնեց Վաշինգտոնի կողմից պողպատ պարունակող ապրանքների 50 տոկոս սակագնով ԱՄՆ-ի ապրանքների ցանկում ավելացման վերաբերյալ։
«Մեր համաձայնագրի և բազմաթիվ քննարկումների համաձայն, այս արտահանումները պետք է ենթարկվեին առավելագույնը 15% համապարփակ սակագնի: Այնուամենայնիվ, դրանք այժմ բախվում են զգալիորեն ավելի բարձր սակագների՝ պողպատի և ալյումինի պարունակության վրա 50% մաքսատուրքի, զուգորդված զգալի վարչական բեռի հետ», – գրել է նա։
Նա գնահատել է, որ ԱՄՆ մաքսատուրքերի ընդլայնումը ազդել է ԵՄ արտահանման վրա՝ 55.7 միլիարդ դոլարի չափով։
«Ես կցանկանայի խնդրել ԱՄՆ-ին ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր՝ ապահովելու համար, որ պողպատի և ալյումինի ածանցյալների դասակարգված ԵՄ արտահանումները ենթարկվեն միայն միասնական, համապարփակ և առավելագույնը 15% մաքսատուրքի և չենթարկվեն լրացուցիչ մաքսատուրքերի կամ վարչական պահանջների», – հավելել է Շեֆչովիչը։
Պատասխան չկա
Չի ստացել որևէ ցուցում, որ Գրիրը կամ Լուտնիկը պատասխանել են Շեֆչովիչի հաղորդագրություններին: Գրիրին ուղղված WhatsApp հաղորդագրության էկրանի վրա երևում էին երկու կապույտ նիգեր, ինչը ցույց է տալիս, որ այն կարդացել է ստացողը։
Հարցին, թե արդյոք փաստաթղթերում ԱՄՆ կողմից որևէ հաղորդագրության բացակայությունը ցույց է տալիս, որ Գրիրը և Լուտնիկը չեն պատասխանել, Հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը հակադարձել է՝ ասելով, որ Շեֆչովիչը պարբերաբար կապի մեջ է եղել իր գործընկերների հետ։
«Հանձնակատարը մշտական կապի մեջ է իր ամերիկացի գործընկերների հետ: Սա բացարձակապես ճշգրիտ եզրակացություն չէ», – ասել է Գիլը։
Վաշինգտոնը բազմիցս բանավոր հավաստիացումներ է տվել, որ կկատարի Թըրնբերիի հետ կնքված համաձայնագիրը, ընդ որում՝ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը դա արել է այս ամսվա սկզբին Շեֆչովիչի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ։
ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Գրիրը նմանատիպ երաշխիքներ տվեց Եվրոպական խորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեին, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը անցյալ ամիս չեղյալ հայտարարեց Թրամփի նախնական մաքսատուրքերը։ Այժմ ուժի մեջ է 10 տոկոսանոց ժամանակավոր մաքսատուրքը։
Սեպտեմբերի 30-ի իր նամակում առևտրի ղեկավարը նաև կոչ արեց իր ամերիկացի գործընկերներին հետևել համատեղ հայտարարության մեջ ստանձնած պարտավորությանը՝ մշակել «համատեղ լուծումներ՝ պողպատի և ալյումինի ոլորտներում մեր տնտեսությունները համաշխարհային գերարտադրողականությունից պաշտպանելու համար»։
Այդ խնդրանքը հնչեց անմիջապես այն բանից առաջ, երբ հանձնաժողովը հոկտեմբերի 7-ին առաջարկեց կրկնապատկել ԵՄ պողպատի մաքսատուրքերը մինչև 50 տոկոս՝ համապատասխանեցնելով դրանք ԱՄՆ մաքսատուրքերին, և գրեթե կիսով չափ կրճատել անմաքս ներմուծման քվոտաները։
Բրյուսելը ցանկանում է, որ այդ միջոցառումները ուժի մեջ մտնեն հունիսի վերջին, երբ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններով լրանալու են ԵՄ պողպատի շուկայի գործող պաշտպանությունները։
