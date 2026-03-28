Ինչպես սխալվեց աշխարհը՝ դանիական ընտրություններում

Միջազգային դիտորդների համար ընտրությունների խաղադրույքները պարզ էին. Դանիայի ինքնիշխանությունը ավելի ու ավելի գիշատիչ աշխարհում: Սակայն ընտրողները նայում էին այլուր:
Այս տարի Գրենլանդիան հայտնվեց տրանսատլանտյան թշնամանքի կիզակետում, որը փորձության ենթարկեց եվրոպական վճռականությունը և Մետտե Ֆրեդերիկսենին ներկայացրեց որպես զուսպ վարչապետ: Եվ «Ազատ Աշխարհի» նախագահին հետ մղելուց հետո նա օգտվեց պահից՝ տանը հաղթանակ խլելու համար:
Այնուամենայնիվ, ինչպես պարզվեց, դանիական ընտրությունները քիչ կապ ունեին թագավորության վերջին ամիսներին բախված աշխարհաքաղաքական քամիների հետ:
Դանիայի խորհրդարանը, որը գտնվում է Քրիստիանսբորգի պալատում (հայտնի է նաև որպես Բորգեն՝ դանիական քաղաքականության մասին հայտնի հեռուստասերիալի անվանակից), ընտրությունների օրվա ընթացքում ծածկված էր դանիական դրոշներով: Փողոցի մյուս կողմում Կոպենհագենի քաղաքապետարանի դիմաց բարձրացված էին ևս երկու դրոշ՝ հիշեցնելով փոքր երկրի շուրջ մոլեգնող արտաքին լարվածության մասին:
Արևելյան դրոշակաձողի վրա ծածանվում էր Ուկրաինայի դրոշը. Կոպենհագենը Կիևի Ռուսաստանի դեմ պայքարում ամենամեծ ներդրողներից մեկն էր: Արևմտյան բևեռում ծածանվում էր Գրենլանդիայի դրոշը: Դանիացիներին հիշեցնելու համար, թե ինչի հետ են նրանք բախվում, Դանիայում ԱՄՆ դեսպանը (և PayPal-ի համահիմնադիր) Քեն Հաուերին անսպասելիորեն հայտնվեց ձայների հաշվարկի ժամանակ, մտավ իշխող կուսակցությունների նախընտրական հավաքույթ և արագ հեռացավ։
Սակայն ընտրողները նայում էին այլուր։ Քվեարկությունները տրվեցին պետական տոնի կորստի, երկրի խոզերի գերբնակեցման և հարստության հարկի վերաբերյալ զայրույթի հիման վրա՝ բոլոր այն հարցերը, որոնց վրա Ֆրեդերիկսենի տխուր տրամադրությունը Թրամփի դեմ քիչ ազդեցություն ուներ։
Արդյունքում ստացվեց ցրված ընտրազանգված, որտեղ ընդամենը երեք կուսակցություն է հավաքել ձայների 10%-ը։ Սա բարդ մաթեմատիկա է ստեղծում, քանի որ ցանկացած կենսունակ կոալիցիա կազմված կլինի առնվազն չորս կուսակցությունից։
Հինգշաբթի օրը թագավոր Ֆրեդերիկ X-ը՝ բոլոր 12 քաղաքական առաջնորդների հետ խորհրդակցություններից հետո, խնդրեց Ֆրեդերիկսենին փորձել ձևավորել կառավարություն, որը կմիավորի կանաչներին, նրա սոցիալ-դեմոկրատներին և կենտրոնամետ սոցիալ-լիբերալներին։ Նման կազմավորումը կբացառի ծխամորճ ծխող արտաքին գործերի նախարար Լարս Լյոկե Ռասմուսենին։ Սակայն նրա աջակցությունը դեռևս անհրաժեշտ կլինի մեծամասնություն ապահովելու համար։
Դանիական լրատվամիջոցների մեկնաբանները կարծում են, որ կենտրոնամետ Ռասմուսենը, հավանաբար, կպահանջի մի քանի կարևոր նախարարություններ փոխարենը, այդ թվում՝ իր ներկայիս նախարարը։ Սակայն մինչև 2019 թվականը Դանիայի աջ թևը տասը տարի ղեկավարելուց հետո նրա ներգրավվածությունը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ ծայրահեղ ձախակողմյան «Կարմիր-կանաչ» դաշինքի համար, որի աջակցությունը կարևոր կլինի ցանկացած ձախակողմյան կառավարության համար։
Ֆրեդերիկսենը այս տարվա մեծ մասն անցկացրեց ուժ և միասնություն ցուցադրելու անհրաժեշտության վրա շեշտելով։ Չնայած սպառնալիքը կարող է անցել, առաջիկա շաբաթները կրկին կփորձարկեն այս որակները։
Ամփոփում
ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը հաստատվել է՝ չնայած «անհավասարակշռության» վերաբերյալ մտահոգություններին. Եվրախորհրդարանի պատգամավորները աջակցել են ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրին՝ պայմանով, որ սոցիալիստների պահանջները պահպանվեն վերջնական տեքստում։ Համաձայնագիրը վերացնում է հարյուրավոր ամերիկյան արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ապրանքների վրա մաքսատուրքերը, մինչդեռ ԵՄ-ի համար սահմանում է 15% ընդհանուր մաքսատուրք։
Հանձնաժողովը հայտարարում է, որ պոռնո կայքերը չեն համապատասխանում երեխաների անվտանգության պահանջներին. Չորս խոշոր մեծահասակների համար նախատեսված բովանդակությամբ կայքեր, այդ թվում՝ Pornhub-ը, չեն համապատասխանում առցանց երեխաների անվտանգության պահանջներին, հայտարարել է հանձնաժողովը: Սա հետևում է 2025 թվականի մայիսից ի վեր անցկացված հետաքննությանը, որը վերաբերում էր այն մտահոգություններին, որ չորս խոշոր մեծահասակների համար նախատեսված բովանդակությամբ կայքեր չեն պաշտպանում անչափահասներին՝ չունենալով տարիքային արդյունավետ ստուգումներ։
Խորհրդարանն ընդունում է «պատմական» հակակոռուպցիոն հրահանգ. Եվրախորհրդարանը երեքշաբթի օրը հաստատեց ԵՄ նոր հակակոռուպցիոն հրահանգ: Առաջարկը ներկայացվում է 2023 թվականին Qatargate-ի ազդեցության դիմաց դրամական միջոցների սկանդալից հետո և սահմանում է կանոններ, որոնք կհամաձայնեցնեն կոռուպցիոն հանցագործությունների, ինչպիսիք են կաշառակերությունը, յուրացումը և ազդեցության առևտուրը, սահմանումները և քրեական պատիժները ԵՄ մակարդակով։
Ամբողջ Եվրոպայում
Իրանի հրթիռային սպառնալիքը Եվրոպայի համար. Իրանի կողմից Հնդկական օվկիանոսում գտնվող ԱՄՆ բազայի վրա անցյալ շաբաթ երկու բալիստիկ հրթիռների արձակումը նոր մտահոգություններ է առաջացրել այն մասին, որ եվրոպական մայրաքաղաքները կարող են հայտնվել հարձակման շառավղում: Սա Դիեգո Գարսիայի՝ Իրանի մայրցամաքից 3800 կմ հեռավորության վրա գտնվող հեռավոր ատոլի վրա առաջին հարձակումն է։
Ֆրանսիան քայլեր է ձեռնարկում պարարտանյութերում քաղցկեղածին կադմիումի սահմանափակման ուղղությամբ. Ֆրանսիան պատրաստվում է խստացնել կադմիումի՝ առօրյա սննդամթերքում հանդիպող քաղցկեղածին ծանր մետաղի, օգտագործման սահմանափակումները, քանի որ նոր ապացույցները ցույց են տալիս բնակչության շրջանում դրա լայն տարածումը: Կադմիումը կարող է կուտակվել հողում և մշակաբույսերում, երբ օգտագործվում է ֆոսֆատային պարարտանյութերում, և բարձր ազդեցության դեպքում հայտնի քաղցկեղածին է։
Գերմանիայի զինված ուժերի ասոցիացիան կոչ է անում ռազմական տնտեսությանը պատրաստ լինել. Պաշտպանական արդյունաբերությունը պետք է հասնի ավելի բարձր արտադրական հզորությունների, այդ թվում՝ 24-ժամյա աշխատանքի ներդրման միջոցով, այս շաբաթ հայտարարել է Գերմանիայի զինված ուժերի ասոցիացիայի նախագահը: Եվրոպական կառավարությունները ճնշում են գործադրում իրենց ազգային պաշտպանական արդյունաբերության վրա՝ մայրցամաքի արագ վերազինման պայմաններում իր արտադրությունը մեծացնելու համար:
