Որքանո՞վ է ԱՄՆ-ն հաջողության հասել իր պատերազմական նպատակներին Իրանում արդեն մեկ ամիս տևած պատերազմում

Սպիտակ տունը շարունակում է մեծ հաջողություններ գրանցել Իրանում իր շարունակական գործողություններում, որոնք այժմ հասել են մեկ ամսվա նշագծին։ Պատերազմի նպատակները, կարծես, անընդհատ փոխվում են, բայց որքանո՞վ է հաջողակ Վաշինգտոնը մինչ այժմ։
Մեկ ամիս է անցել այն ժամանակվանից, երբ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը բացման համազարկը արձակեցին Իրանում՝ սկսելով պատերազմ, որը անկայունացրել է տարածաշրջանը, խաթարել համաշխարհային մատակարարման շղթաները և առաջացրել միջազգային նավթի գների ճգնաժամ, քանի որ էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները շարունակվում են, իսկ նավագնացությունը մնում է փակ Հորմուզի նեղուցով։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրվագծել է Վաշինգտոնի համար հինգ նպատակ, որոնք պետք է իրականացնի Իրանի հետ պատերազմն ավարտելուց առաջ։ Սակայն հիմա, մեկ ամիս անց, նա ենթադրել է, որ ԱՄՆ-ն շուտով կարող է «դադարեցնել» իր գործողությունները, չնայած նրա որոշ հիմնական նպատակներ մնում են չսահմանված կամ չիրականացված։
Մեծ մասամբ, ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածները զգալիորեն քայքայել են Իրանի ռազմական կարողությունները և սպանել են բազմաթիվ բարձրաստիճան ղեկավարների։ Սակայն այդ մարտավարական հաջողությունները պարտադիր չէ, որ թարգմանվեն նախագահի բոլոր ռազմավարական նպատակների իրականացմանը։
Նրա որոշ նպատակներ դժվար է իրականացնել, և եթե ԱՄՆ-ն հեռանա անավարտ նպատակներով, իսկ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կիսառազմական կազմավորումը դեռևս իշխանության գլուխ լինի, Թրամփը կարող է քաղաքական հետևանքներ ունենալ երկրի ներսում և համաշխարհային հետևանքներ ունենալ այն բանի համար, թե ինչ է ձեռք բերվել Մերձավոր Արևելքը ցնցող և համաշխարհային տնտեսությունը խաթարող ընտրովի պատերազմ սկսելու իր որոշման արդյունքում։
ԱՄՆ նախագահը մշտապես պնդել է, որ Իրանում գործողությունները գերազանցում են կանխատեսումները՝ թե՛ հաջողությամբ, թե՛ ժամանակացույցով։ Ահա Թրամփի կողմից սահմանված նպատակները և դրանց դիրքը։
«Իրանի հրթիռային կարողությունների լիակատար քայքայում»
ԱՄՆ նախագահի կողմից Իրանում սահմանված հիմնական նպատակներից մեկը նրանց հրթիռների ոչնչացումն ու «հողին հավասարեցնելն» էր։
Վարչակազմը նշում է, որ կարողությունները զգալիորեն քայքայվել են, բայց Իրանը դեռևս հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր է արձակում, այդ թվում՝ Իսրայելի վրա մի շարք ռմբակոծություններ, քանի որ Թրամփը պնդում էր, որ Իրանի հետ բանակցություններ են ընթանում։
Թրամփը հինգշաբթի օրը Սպիտակ տանը հայտարարեց, որ Իրանի հրթիռների և արձակող սարքերի մոտ 90%-ը շարքից դուրս է եկել, և որ անօդաչու թռչող սարքերը և այն գործարանները, որտեղ արտադրվում են անօդաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ, «շատ վատ վիճակում են»։
Այնուամենայնիվ, վերջին շաբաթվա ընթացքում Իրանի հարձակումները, կարծես, ավելի են ակտիվացել, քանի որ Թեհրանը պարբերաբար անօդաչու սարքերի և առաջադեմ հրթիռների հարվածներ է հասցնում Իսրայելին և հարևան Պարսից ծոցի արաբական երկրներին, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան բազաներ։
Պատերազմի մեկամսյակի նախօրեին Սաուդյան Արաբիայում ԱՄՆ ռազմաբազայի վրա հրթիռային հարձակումից վիրավորվել է 10 ամերիկացի զինվոր և վնասվել մի քանի ինքնաթիռ, ըստ AP-ի հետ անանուն զրուցած ամերիկացի պաշտոնյաների։
«Ոչնչացնել Իրանի պաշտպանական արդյունաբերական բազան»
Մինչև անցյալ շաբաթ ԱՄՆ նախագահը և նրա վարչակազմը երբեմն սա նշում էին որպես առանձին նպատակ՝ նկարագրելով այն որպես «իրենց հրթիռային արդյունաբերությունը հողին հավասարեցնելու» նպատակ։
Մյուս դեպքերում սա հանվել է ցանկից։ Պենտագոնը, որպես կանոն, այն դասել է Իրանի հրթիռային կարողությունների ոչնչացման առաջին նպատակի շարքին։
ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ Իրանում հարվածների իր թիրախների թվում են եղել զենքի արտադրությունը և հրթիռների ու անօդաչու սարքերի արտադրության օբյեկտները։ Այնուամենայնիվ, Իրանի հարձակումները Պարսից ծոցի հարևանների և Իսրայելի դեմ շարունակվում են, իսկ Թեհրանի պաշտոնյաները պնդում են, որ կարող են շարունակել կռվել այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։
Վերլուծաբանները նշում են, որ Իրանը տարիներ շարունակ զանգվածաբար արտադրել և կուտակել է զենքեր՝ նման պատերազմի նախապատրաստվելու համար, նշելով, որ Թրամփի նպատակը անիրատեսական է, քանի որ այդ զենքերը, մասնավորապես՝ անօդաչու թռչող սարքերը, կարող են արտադրվել համեմատաբար փոքր օբյեկտներում՝ մեծ քանակությամբ։ Նաև պարզ չէ, թե քանի՞ նման օբյեկտ կա։
«Վերացրեք նրանց նավատորմն ու օդուժը»
ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը արագորեն հաստատեցին օդային գերակայություն Իրանի երկնքում, որտեղ նրանք թռչում էին հիմնականում անվիճելիորեն: ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը պատերազմի ընթացքում վնասել կամ ոչնչացրել է ավելի քան 150 իրանական նավ։
Մարտի սկզբին ամերիկյան սուզանավի կողմից իրանական ռազմանավը տորպեդահարելուց և խորտակելուց հետո, երկու այլ իրանական նավեր՝ IRIS Bushehr-ը և IRIS Lavan-ը, նավահանգստում էին Շրի Լանկայում և Հնդկաստանում և օգնություն էին խնդրում երկու երկրներից։
ԱՄՆ-ից որևէ ցուցում չկա, որ դրանք այդ ժամանակվանից ի վեր խորտակվել կամ գրավվել են։
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն ունի իր սեփական նավատորմը, որը նույնպես ապավինում է փոքր նավերին՝ խմբային հարձակումներ իրականացնելու և ականներ նետելու համար։
Հստակ չէ, թե այդ ուժերից որքանն է մնացել կամ արդյոք այն ականներ է տեղադրել, բայց իրանական հրթիռները շարունակում են խաթարել Հորմուզի նեղուցով անցնող նավագնացությունը։
«Երբեք թույլ չտալ Իրանին մոտենալ միջուկային կարողություններին»
Թրամփը վերջին մեկ տարվա ընթացքում կտրուկ շրջադարձ կատարեց՝ հունիսին հայտարարելով, որ ԱՄՆ-ն «ոչնչացրել է» Իրանի միջուկային ծրագիրը, սակայն նրա օգնականները զգուշացրին, որ Իրանը ընդամենը մի քանի շաբաթ հեռու է ռումբ ձեռք բերելուց՝ ներկայիս գործողությունները արդարացնելու համար։
Իրանական պետական լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ ուրբաթ օրը հարձակման են ենթարկվել իր միջուկային օբյեկտները։ Հարվածվել են ծանր ջրի գործարանը և դեղին տորթի արտադրության գործարանը, և Իսրայելը հետագայում հաստատել է, որ ինքը կանգնած է հարվածների հետևում։
Իսրայելը նախկինում հայտարարել էր միջուկային այլ թիրախների վրա հարվածների մասին, այդ թվում՝ իրանցի առաջատար միջուկային գիտնականի սպանության մասին։
Պատերազմի ամենահրատապ հարցերից մեկն այն է, թե արդյոք Թրամփը կփորձի բռնագրավել կամ ոչնչացնել Թեհրանի մոտ 440 կիլոգրամ հարստացված ուրան, որը կարող է օգտագործվել միջուկային զենքի համար։
ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության կողմից տրամադրված տեսանյութից այս մասնակիորեն խմբագրված պատկերը ցույց է տալիս ռազմական մեքենա Իրանում ամերիկյան հրթիռի կողմից խոցվելուց կարճ ժամանակ առաջ, երկուշաբթի, 2 մարտի, 2026թ. AP/AP
Երկուշաբթի օրը առաջին անգամ Թրամփը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն կվերադարձնի ուրանը, որը, ենթադրաբար, թաղված է լեռնային օբյեկտի խորքում։
Նա նշեց, որ դա տեղի կունենա, եթե Վաշինգտոնը որևէ գործարք կնքի Իրանի հետ, որպեսզի ԱՄՆ-ն վերադարձնի այն։ Առանց Իրանի թույլտվության դրա բռնագրավումը վտանգավոր առաքելություն կլինի, ասում են փորձագետները, և կպահանջի ԱՄՆ զորքերի զգալի տեղակայում երկրում։
«Մեր Մերձավոր Արևելքի դաշնակիցների պաշտպանությունը ամենաբարձր մակարդակով»
Truth Social-ում վերջերս արված գրառման մեջ Թրամփը ավելացրել է ԱՄՆ-ի համար հինգերորդ նպատակը. «Մեր Մերձավոր Արևելքի դաշնակիցների, այդ թվում՝ Իսրայելի, Սաուդյան Արաբիայի, Կատարի, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, Բահրեյնի, Քուվեյթի և այլոց պաշտպանությունը ամենաբարձր մակարդակով: Հորմուզի նեղուցը պետք է պահպանվի և վերահսկվի, անհրաժեշտության դեպքում, այլ երկրների կողմից, որոնք օգտագործում են այն. Միացյալ Նահանգները՝ ոչ»:
ԱՄՆ-ն արդեն իսկ հազարավոր զորքեր է պահում տարածաշրջանի բազաներում և այլ օբյեկտներում:
Հստակ չէ, թե որքան հեռու է Թրամփը պատրաստ գնալ Մերձավոր Արևելքի դաշնակիցներին սպառնալիքներից պաշտպանելու համար, և Իրանը դեռևս կարող է հարձակվել այդ երկրների վրա: Նաև պարզ չէ, թե որքան հեռու է ԱՄՆ-ն պատրաստ գնալ Հորմուզի նեղուցը բաց պահելու համար:
Թրամփը տատանվել է այն հարցում, թե արդյոք ԱՄՆ-ն պետք է դեր ստանձնի դրա վերահսկողության գործում: Նա կրկին երկարաձգել է Իրանի համար Հորմուզի նեղուցը վերաբանալու ժամկետը, հակառակ դեպքում կենթարկվի իր էլեկտրակայանների վրա հարձակումների, այժմ տալով նրանց մինչև ապրիլի 6-ը։
Թրամփը խոսել է ռեժիմի փոփոխության մասին պատերազմի սկզբից ի վեր՝ խրախուսելով իրանցի ժողովրդին «ձեռք բերել» իրենց կառավարությունը, այն բանից հետո, երբ Իսրայելը, ԱՄՆ-ի օգնությամբ, հարվածներ հասցրեց, որոնց հետևանքով սպանվեցին Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին և նրա վերին էշելոնի ղեկավարների մեծ մասը։
Թրամփի վարչակազմը երբեք բացահայտորեն չի հայտարարել ռեժիմի փոփոխությունը որպես նպատակ Իրանում, չնայած հստակորեն նշել է, որ ցանկանում է վերջ դնել բռնապետական թեոկրատիայի 47-ամյա կառավարմանը։
Թրամփը հինգշաբթի օրը Սպիտակ տանը հայտարարեց, որ ռեժիմը «մեծ մասամբ ոչնչացված է»։
«Կարելի է ասել, որ մենք ունենք ռեժիմի փոփոխություն, քանի որ նրանք սպանվել են», – ասել է նա ամերիկյան Fox News հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։
Այժմ Վաշինգտոնը պնդում է, որ բանակցություններ է վարում նույն իրանական կառավարության տարրերի հետ՝ ձգտելով արագորեն վերջ դնել հակամարտությանը և վերաբացել Հորմուզի նեղուցը ծովային երթևեկության համար։ Սակայն Իրանը շարունակում է հրապարակավ պնդել, որ չի բանակցում Սպիտակ տան հետ։
Եվ Թրամփի սկզբնական հույսերը Իրանի ժողովրդի հետ, կարծես, շարունակելու են չիրականանալ։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Truth Social-ում Իրանում իր ռազմական գործողությունների նպատակները ներկայացնող գրառման էկրանային պատկեր @realDonaldTrump/TruthSocial
Բացի այդ, Թրամփը նախկինում խոսել էր Իրանին տարածաշրջանում միջնորդ խմբերին, ինչպիսիք են Համասը Ղազայում, Հեզբոլլահը Լիբանանում, Հուսիթները Եմենում և Ժողովրդական զորահավաք ուժերը Իրաքում, ֆինանսավորելու հնարավորությունից զրկելու մասին։
Սպիտակ տան պաշտոնյաները քիչ թարմացումներ են ներկայացրել այս նպատակի վերաբերյալ, որը նախագահը նկարագրել է որպես «տարածաշրջանի ահաբեկչական միջնորդների կողմից տարածաշրջանը կամ աշխարհը անկայունացնելու և մեր ուժերին հարձակվելու» և «իրանյան ռեժիմի կողմից ահաբեկչական բանակների իրենց սահմաններից դուրս շարունակաբար զինելու, ֆինանսավորելու և ուղղորդելու» ապահովում։
Մինչդեռ ԱՄՆ-ն հարվածներ է հասցրել Իրաքում Իրանի հետ կապված աշխարհազորային խմբավորումներին, և Իսրայելը, կարծես, ընդլայնում է իր գործողությունները «Հեզբոլլահի» դեմ Լիբանանում, վարչակազմը մանրամասներ չի ներկայացրել այն մասին, թե ինչպես է այն ընդմիշտ դադարեցնելու Թեհրանի աջակցությունը զինյալ խմբավորումներին։
Սակայն Սպիտակ տունը հայտարարության մեջ նշել է, որ Իրանի միջնորդ խմբերի կողմից տարածաշրջանը անկայունացնելուն ուղղված ապահովումը մնում է հիմնական նպատակ և պնդել, որ «միջնորդները դժվար թե պայքար մղեն, քանի որ մեր Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը շատ ուժեղ և մահացու են»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի իշխանությունները կանխել են Փարիզում Bank of America-ի մասնաճյուղի մոտ տեղի ունեցած ռումբային հարձակումը
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը դատապարտում է հարուստների և աղքատների միջև աճող անջրպետը պատմական Մոնակո կատարած այցի ժամանակ
Ե՞րբ է Ուկրաինան դիվանագիտական «շոշափուկներ» ստեղծել Սաուդյան Արաբիայում