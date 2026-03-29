29/03/2026

EU – Armenia

Ֆրանսիայի իշխանությունները կանխել են Փարիզում Bank of America-ի մասնաճյուղի մոտ տեղի ունեցած ռումբային հարձակումը

infomitk@gmail.com 29/03/2026 1 min read

Ֆրանսիայի հակաահաբեկչական դատախազությունը ստանձնել է Փարիզի կենտրոնում Bank of America-ի մասնաճյուղի մոտ տեղի ունեցած կանխված ռումբային հարձակման հետաքննությունը։

Ֆրանսիական ոստիկանությունը շաբաթ առավոտյան վաղ առավոտյան կանխել է Փարիզում գտնվող ամերիկյան բանկի մոտ տեղի ունեցած ենթադրյալ ռումբային հարձակումը, երբ ձերբակալել է մի տղամարդու, որը պատրաստվում էր պայթեցնել ինքնաշեն պայթուցիկ սարք։

Դեպքը տեղի է ունեցել մոտավորապես ժամը 3:30-ին Կենտրոնական արևելյան ժամանակով, մայրաքաղաքի 8-րդ թաղամասի 8-րդ թաղամասի Bank of America-ի շենքի մոտ, որը գտնվում է Ռյու դե լա Բոետի փողոցում, Շանզ-Էլիզեից մի քանի փողոց հեռավորության վրա։

AFP լրատվական գործակալության հաղորդմամբ՝ ոստիկանությունը ձերբակալել է տղամարդուն անմիջապես այն բանից հետո, երբ նա տեղադրել է հինգ լիտր հեղուկից պատրաստված սարք, որը ենթադրաբար վառելիք է, և բռնկման համակարգ։

Ներքին գործերի նախարար Լորան Նունյեսի խոսքով՝ հետաքննությունը ստանձնել է Ֆրանսիայի հակաահաբեկչական դատախազությունը։

Հետաքննությանը մասնակցում են Փարիզի դատական ​​ոստիկանությունը և Ֆրանսիայի ներքին հետախուզության ծառայությունը՝ Ներքին անվտանգության գլխավոր վարչությունը (DGSI):

Նունյեսը բարձր է գնահատել ոստիկանության աշխատակիցների արագ գործողությունները՝ հաշվի առնելով «ներկայիս միջազգային իրավիճակը», որի դեպքում եվրոպական երկրները մեծացրել են ներքին զգոնությունը Իրանի պատերազմի պատճառով:

Նա ասել է, որ Ֆրանսիայում «զգոնությունը մնում է ավելի բարձր մակարդակի վրա, քան երբևէ»:

