Այսօր Անպտուղ թզենու ավետարանական դրվագի հիշատակության օրն է. Լուսանկար

Այսօր մարտի 30-ին, ըստ ՀԱԵ ծիսական օրացույցի, մեկնարկում է Ավագ Շաբաթը։ Ավագ Շաբաթվա յուրաքանչյուր օրն ունի իր խորհուրդն ու հիշատակությունը։
Ավագ երկուշաբթին խորհրդանշում է արարչության երկրորդ օրը, երբ Աստված ջրերը բաժանեց միմյանցից և արարեց երկնքի հաստատությունը: Այս օրը խորհրդանշում է նաև երկրորդ շրջանը, երբ ապականվեց ամբողջ տիեզերքը, և միայն Ենոքը հաճելի եղավ Աստծուն ու երկինք փոխադրվեց (Ծննդոց 5:21-24): Ադամն ուտելով պտուղը՝ վտարվեց Դրախտից, իսկ Ենոքը չուտելով երկրի պտուղը՝ մտավ Դրախտ ու անմահություն: Այսօր նաեւ Անպտուղ թեզենու ավետարանական դրվագի հիշատակության օրն է։
Համաձայն Մատթեոսի Ավետարանի, Հիսուսը Բեթանիայում գիշերելուց հետո, առավոտյան Երուսաղեմ վերադառնալիս քաղց է զգում և ճանապարհին մի թզենի տեսնելով՝ մոտենում է, սակայն ծառի վրա տերեւներից բացի ոչինչ չի գտնում։ «Այսուհետև հավիտյան պտուղ չունենաս»,- ասում է Քրիստոսը:
Եվ նույն պահին թզենին չորանում է (Մատթեոս 21:18-22): Անպտուղ թզենու չորացման դրվագը օրինակն ու խորհրդանիշն է հավատի ու դրա հրաշագործ զորության. «… Եթե հավատ ունենաք և չերկմտեք, ոչ միայն կանեք այդ թզենուն պատահածը, այլ թեկուզ և այդ լեռանն ասեք՝ ելի՛ր ու ծովը ընկի՛ր, այն կկատարվի: Եվ ամեն ինչ, որ ուզեք աղոթքի մեջ հավատով, կստանաք»,- ուսուցանում է Հիսուսը (Մատթեոս 21:20-22):
Եկեղեցու հայրերը գրում են, որ ապաշխարության պտուղը աղքատների և կարոտյալների համար կատարվող ողորմածությունն է: Տերևալից, բայց պտուղ չունեցող այս թզենին խորհրդանշում է նրանց, ովքեր, արտաքին բարեպաշտությունը պահելով, չեն պտղաբերում բարի գործերով, համաձայն Հակոբոս առաքյալի խոսքերի, թե՝ հավատքը մեռած է առանց գործերի (Հակոբոս 2:26): Մեկնիչները գրում են, որ աստվածային զորությունը եւ Իր խոսքի ուժը առավել շեշտելու համար Քրիստոս հատկապես թզենին ընտրեց, քանի որ այն մյուս ծառերից ավելի ուշ է չորանում։
Բաց մի թողեք
