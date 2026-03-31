Իրանի պատերազմական նպատակները հասել են «կես կետից այն կողմ», հարվածները շարունակվում են Մերձավոր Արևելքում

Նեթանյահուն ասում է, որ Իրանի պատերազմական նպատակները հասել են «կես կետից այն կողմ», քանի որ հարվածները շարունակվում են Մերձավոր Արևելքում:
Իրանց դեմ հարձակման մեջ Թրամփի գործընկերը՝ Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն, հայտարարել է, որ իր ռազմական նպատակների կեսից ավելին իրականացվել է, սակայն երկու առաջնորդներն էլ հրաժարվել են ժամանակացույց նշել այն գործողության համար, որը մեկ ամիս տևած տարածաշրջանային պատերազմ է հրահրել և ցնցել համաշխարհային շուկաները։
Երեքշաբթի առավոտյան Իրանը հրթիռներ է արձակել Մերձավոր Արևելքում՝ ի պատասխան իր մայրաքաղաք Թեհրանի վրա Իսրայելի նոր հարվածների, այն բանից մի քանի ժամ անց, երբ Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ իր ռազմական նպատակների կեսից ավելին իրականացվել է։
«Դա անկասկած կես կետից այն կողմ է։ Բայց ես չեմ ուզում ժամանակացույց նշել», – ասել է Նեթանյահուն ամերիկյան Newsmax հեռուստաալիքին։
Երուսաղեմում սիրեններ են հնչել, երբ Իսրայելի զինվորականները հայտարարել են, որ պատասխանել են իրանական նոր հրթիռներին, մինչդեռ տեղական իրանական լրատվամիջոցները հաղորդել են Թեհրանում նոր պայթյունների մասին, որոնք մայրաքաղաքի «որոշ հատվածներում էլեկտրաէներգիայի անջատումների» պատճառ են դարձել։
Իրանական լրատվամիջոցները նաև հաղորդել են, որ նախնական հետաքննությունները ցույց են տվել, որ կենտրոնական Իրանում հարվածները հարվածել են որոշ «ռազմական օբյեկտների»։
Իրանի կողմից Պարսից ծոցի երկրների վրա ավելի շատ հրթիռներ արձակվեցին
Իրանը ավելի շատ հրթիռներ արձակեց Պարսից ծոցի երկրների վրա, քանի որ Դուբայում որսացված արկերից ընկնող բեկորները վիրավորեցին չորս մարդու, մինչդեռ քաղաքի նավահանգստում գտնվող Քուվեյթի նավթատարը հրդեհվեց։
Սաուդյան Արաբիայում իշխանությունները հայտարարեցին, որ որսացել են ութ բալիստիկ հրթիռ, այն բանից մի քանի ժամ անց, երբ Իրանի գլխավոր դիվանագետը կոչ արեց Ռիադին «հեռացնել ամերիկյան ուժերը»։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին պնդեց, որ Թեհրանի կողմից Պարսից ծոցի արաբական երկրների վրա հարձակումները ուղղված են միայն ամերիկյան ուժերին, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ հարձակումները հարվածել են ամբողջ տարածաշրջանի քաղաքացիական թիրախներին։
Արաղչիի մեկնաբանությունները, որոնք ուղղված են Սաուդյան Արաբիային, հնչում են այն ժամանակ, երբ Պարսից ծոցի արաբական երկրների աճող զայրույթը խրախուսում է Ամերիկային շարունակել պատերազմը։
«Իրանը հարգում է Սաուդյան Արաբիայի թագավորությունը և այն համարում է եղբայրական ազգ», – գրել է նա X-ում՝ կիսվելով լուսանկարով, որը ենթադրաբար ցույց է տալիս թագավորության արքայազն Սուլթանի ավիաբազայում գտնվող ամերիկյան ինքնաթիռի վնասը։ «Մեր գործողությունները ուղղված են թշնամական ագրեսորներին, ովքեր ոչ մի հարգանք չունեն արաբների կամ իրանցիների նկատմամբ և ոչ էլ կարող են ապահովել որևէ անվտանգություն։ … Ժամանակն է դուրս մղել ամերիկյան ուժերը»։
Թրամփը պնդում է, որ բանակցությունները շարունակվում են՝ չնայած Իրանի հերքմանը
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ անմիջական կապի մեջ է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ: Երկուշաբթի օրը նա հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն բանակցություններ է վարում Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Քալիբաֆի հետ:
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների նախկին հրամանատարը նախկինում Վաշինգտոնի բանակցային գործընկեր էր համարվում, սակայն հերքել է, որ Իրանը բանակցություններ է վարում ԱՄՆ-ի հետ և ասել, որ Պակիստանի միջնորդությամբ անցկացվող քննարկումները պարզապես ամերիկյան զորքերի տեղակայման քողարկում էին:
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային կրկին հերքել է որևէ բանակցություն՝ ասելով, որ Միացյալ Նահանգները միջնորդների միջոցով, այդ թվում՝ Պակիստանի միջոցով, բանակցությունների խնդրանք է ուղարկել:
Բաղայինի խոսքով՝ Թեհրանը Թրամփի վարչակազմից ստացել է 15 կետից բաղկացած առաջարկ, որը պարունակում է «չափազանց, անիրատեսական և իռացիոնալ» պահանջներ, բայց որևէ անմիջական բանակցություններ չեն եղել:
Պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ խորհրդարանի խոսնակ Քալիբաֆը, որի հետ Թրամփը հայտարարում է, որ բանակցություններ է վարում, ասել է, որ իրանական ուժերը «սպասում են ամերիկյան զորքերի ժամանմանը, որպեսզի նրանց կրակի մատնեն և հավերժ պատժեն իրենց տարածաշրջանային գործընկերներին»:
Իրանի էլեկտրակայանների դեմ նոր սպառնալիքներ
Երկուշաբթի օրը Թրամփը կրկին սպառնաց Իրանի էներգետիկ ռեսուրսների և այլ կենսական ենթակառուցվածքների, այդ թվում՝ աղազերծման կայանների լայնածավալ ոչնչացմամբ, եթե Թեհրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագիր «շուտով» չկնքվի։
Նա սպառնացել է ցամաքային զորքեր տեղակայել՝ Իրանի Խարգ կղզում կարևոր նավթային ենթակառուցվածքները գրավելու համար, ռազմական քայլ, որը, փորձագետների կարծիքով, կվտանգի ամերիկացիների կյանքը և դեռևս կարող է ձախողվել պատերազմը դադարեցնելու համար։
«Մարդկանց ցամաքային զորքեր ուղարկելը կարող է լինել Իրանին հարված հասցնելու ամենահոգեբանորեն համոզիչ միջոցը», – ասել է Մայքլ Այզենշտադտը, նախկին ամերիկացի ռազմական վերլուծաբան, որն այժմ ղեկավարում է Վաշինգտոնի Մերձավոր Արևելքի քաղաքականության ինստիտուտի ռազմական և անվտանգության ուսումնասիրությունների ծրագիրը։
«Մյուս կողմից, դուք վտանգի եք ենթարկում ձեր սեփական զորքերը», – հավելել է նա։ «Այն մայրցամաքից հեռու չէ։ Այսպիսով, նրանք կարող են պոտենցիալ մեծ ավերածություններ պատճառել կղզուն, եթե պատրաստ լինեն վնաս հասցնել իրենց սեփական ենթակառուցվածքներին»։
ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի մոտ 2500 ծովային հետևակային տեղափոխող նավը վերջերս ժամանել է Մերձավոր Արևելք, մինչդեռ շուտով սպասվում է առնվազն 1000 զինծառայող 82-րդ օդադեսանտային դիվիզիայից։ Եվս 2500 ծովային հետևակայիններ տեղակայվում են Կալիֆոռնիայից։
Թրամփի վարչակազմը չի ասել, թե ինչ են անելու այդ բոլոր զորքերը, բայց 82-րդ օդադեսանտային դիվիզիան մարզված է պարաշյուտով թռչելու թշնամական կամ վիճելի տարածք՝ կարևոր տարածքներ և օդանավակայաններ ապահովելու համար։
