Բուչա, չորս տարի անց. ինչու Ուկրաինան չի կարող իրեն թույլ տալ Ռուսաստանի «խաղաղությունը»

Բուչայի ազատագրումից չորս տարի անց դիվանագիտության պատրանքը շարունակվում է, մինչդեռ պատերազմը շարունակվում է։
Այս հոդվածում ուկրաինական «Ապոստրոֆ» լրատվամիջոցի գլխավոր խմբագիր Դենիս Գլուշկոն պնդում է, որ Ռուսաստանի պայմանները հավասարազոր են կապիտուլյացիայի։
Մարտի 31-ին Ուկրաինան նշում է Բուչայի՝ Կիևի արվարձանի ազատագրման չորս տարին, որի անունը հոմանիշ դարձավ ռուսական օկուպացիայի դաժանության։ Աշխարհի մեծ մասի համար Բուչան մնում է լայնածավալ ներխուժման վաղ փուլի որոշիչ պատկերներից մեկը։
Ուկրաինացիների համար դա հիշեցում է այն մասին, թե ինչ է նշանակում ռուսական վերահսկողությունը գործնականում։
Ներկայիս դիվանագիտական գործընթացը, եթե այն դեռ կարելի է այդպես անվանել, միավորել է ուկրաինացի, ամերիկացի և ռուս ներկայացուցիչներին տարբեր ձևաչափերով՝ առանց ընդհանուր շրջանակ կամ պատերազմն ավարտելու հավաստի ուղի ստեղծելու։
Այս հանդիպումները գնալով ավելի քիչ են նմանվում բանակցությունների, քան զուգահեռ զրույցների՝ առանց նպատակակետի։
Սա ոչ մեկին չպետք է զարմացնի. Ռուսաստանը շահագրգռված չէ իրական կարգավորմամբ՝ Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը համատեղելի պայմաններով։ Այնուամենայնիվ, այն դեռևս օգտվում է դիվանագիտության տեսքից։ Լռեցված բանակցությունները ժամանակ են շահում, թուլացնում ճնշումը և պահպանում այն պատրանքը, որ պատերազմը դեռ կարող է լուծվել համբերատար ներգրավվածության միջոցով։
Ի տարբերություն դրա, Ուկրաինան չի կարող պարզապես հեռանալ։ Կիևը հասկանում է, թե որքան դատարկ են այս հանդիպումներից շատերը, բայց մասնակցությունից հրաժարվելը Մոսկվային կտա հեշտ քարոզչական հաղթանակ և կվտանգի օտարացնել այն գործընկերներին, որոնց աջակցությունը մնում է էական։
Մեկ բացառություն, որը արժե նշել
Գերիների փոխանակումը և քաղաքացիական անձանց վերադարձը մնում են այս գործընթացի միակ հստակ նշանակալի արդյունքները: 2026 թվականի սկզբից ի վեր, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական ջանքերի ֆոնին, վերադարձվել է 650 զինծառայող և յոթ քաղաքացիական անձ: Ուկրաինացիների և ներգրավված ընտանիքների համար դա փոքր բան չէ:
Իրականում, անվերջ դիվանագիտական գործընթացը Ռուսաստանին հարմար է. այն թույլ է տալիս Կրեմլին շարունակել պայքարը՝ միաժամանակ խրախուսելով այն միտքը, որ ի վերջո կարող է որոշակի կարգավորում լինել: Մոսկվայի հիմնական պայմանները, սակայն, չեն փոխվել: Ուկրաինայից դեռևս սպասվում է տարածքային հանձնում, իր ինքնիշխանության սահմանափակումների ընդունում և Ռուսաստանի շահերի շուրջ ձևավորված կարգավորման ուղղությամբ շարժվել։
Կիևի տեսանկյունից սա դանդաղեցված կապիտուլյացիա է
Ավելի լայն աշխարհաքաղաքական միջավայրը միայն ամրապնդել է այս դինամիկան։ Իրանի շուրջ լարվածության սրացումը շեղել է Վաշինգտոնի ուշադրությունը, անկայունացրել է էներգետիկ շուկաները և ստեղծել է հենց այն տեսակի միջազգային շեղում, որից Ռուսաստանը հակված է օգտվել։ Որքան քիչ քաղաքական հնարավորություն ունի Արևմուտքը Ուկրաինայի համար, այնքան ավելի հարմարավետ է դառնում Մոսկվան։
Ռուսական իմպուլսը դեռևս կարող է խաթարվել
Դա Ուկրաինայի ներքին դիմադրողականությունն ավելի կարևոր է դարձնում։ Երկարատև հյուծման պատերազմ մղող երկիրը չի կարող թույլ տալ ինստիտուցիոնալ տեղաշարժ։ Խորհրդարանական անկայունությունը և քաղաքական հոգնածությունը կարևոր են, քանի որ այս պատերազմում դիմացկունությունը կախված է ոչ միայն զենքից և արտաքին ֆինանսավորումից, այլև պետության՝ ճնշման տակ միասնական մնալու ունակությունից։
Մինչդեռ, մարտադաշտը ավելի քիչ միակողմանի է թվում, քան մեկ տարի առաջ։ Գերագույն հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկու խոսքով՝ ուկրաինական ուժերը վերականգնել են հարավում մոտ 470 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա վերահսկողությունը։
Ավելի լայն առումով, Ուկրաինան ցույց է տվել, որ ռուսական թափը դեռ կարող է խաթարվել։
Այդ տեղաշարժի մի մասը պայմանավորված է Ուկրաինայի ընդլայնվող հարվածային հնարավորություններով։ Ռուսաստանի նավթային և ռազմաարդյունաբերական ենթակառուցվածքների վրա հեռահար հարձակումների հետ մեկտեղ, Ուկրաինան բարելավել է միջին հեռահարության անօդաչու թռչող սարքերի օգտագործումը՝ շնորհիվ իր եվրոպացի գործընկերների աջակցության, ինչը հնարավորություն է տվել ավելի կանոնավոր հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքում 150-ից 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախներին։
Այս հարձակումները չեն ստեղծում առաջնագծի ճեղքման անմիջական խորհրդանիշ, սակայն դրանք փոխում են պատերազմի տրամաբանությունը այլ ձևերով՝ ձգելով ռուսական օդային պաշտպանությունը, բարդացնելով լոգիստիկան և բարձրացնելով ագրեսիայի արժեքը։
Իր հերթին, Ռուսաստանը շարունակում է կրել լուրջ կորուստներ՝ միաժամանակ շարունակելով Դոնեցկում և Զապորոժիեի մատույցներում բազմիցս գրոհները։ Ներկայիս տեմպերով և այնքան ժամանակ, քանի դեռ Մոսկվան պահպանում է պատերազմը շարունակելու համար անհրաժեշտ մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսները, քիչ հիմք կա ակնկալելու մարտերի նույնիսկ ժամանակավոր դադարեցում։ Կրեմլը դեռևս համոզված է, որ կարող է գոյատևել Ուկրաինայից և սպասել Արևմուտքին։
Ի՞նչ կնշանակեր ռուսական պայմաններով խաղաղությունը Ուկրաինայի համար
Սա մեզ վերադարձնում է Բուչա։ Չորս տարի անց դրա նշանակությունը չի սահմանափակվում միայն հիշողությամբ։ Բուչան պատասխանում է մի հարցի, որը շատերը արտասահմանում դեռևս վերացական են համարում. ի՞նչ կնշանակեր ռուսական պայմաններով խաղաղությունը Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինացիներն արդեն բավականաչափ տեսել են, որպեսզի իմանան, որ խնդիրը պարզապես տարածք չէ։ Այն պետության գոյատևումն է, քաղաքներում մարդկանց անվտանգությունը և երկրի՝ Մոսկվայի կողմից պարտադրված պայմաններից տարբեր պայմաններով գոյատևելու իրավունքը։
Հետևաբար, Կիևը քիչ ընտրություն ունի, քան միաժամանակ աշխատել երկու ուղղությամբ՝ շարունակել զբաղվել դիվանագիտությամբ, որքան էլ որ դա կատարողական լինի, միաժամանակ պատրաստվելով պատերազմի, որը դեռևս կորոշվի հիմնականում ուժով, դիմացկունությամբ և պետական կարողություններով։
Պատերազմական հոգնածությունից ավելի ու ավելի գայթակղվող միջազգային լսարանի համար Բուչան դեռ պետք է հիշեցնի, որ Ուկրաինայից, ըստ էության, խնդրվում է իր ապագան վստահել մի տերության, որի օկուպացիան արդեն ցույց է տվել, թե ինչպիսին կլինի այդ ապագան։
Բուչայի ազատագրումից չորս տարի անց դա պետք է բավականին պարզ լինի։
Բաց մի թողեք
