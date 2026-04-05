Հարության լույսի տակ․ Խաչից մինչև Հարություն

Այսօր՝ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնն է՝ այն լուսավոր օրը, երբ մահվան խավարը պարտվեց կյանքի լույսին, և մարդկությանը նոր հույս տրվեց։
Սիմոն Սարգսյան – Այս օրը հիշեցնում է մեզ, որ նույնիսկ ամենախոր ցավից հետո կարող է ծնվել հարություն, իսկ ամենածանր մեղքից հետո՝ ներման ճանապարհ։
Այս սուրբ օրը ես խոնարհ սրտով կանգնել եմ Տիրոջ առաջ՝ դիմելով Հիսուս Քրիստոսին.
Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս,
Դու, որ խաչը կրեցիր մարդկության մեղքերի համար և հարությամբ բացեցիր հավիտենական կյանքի դուռը, նայի՛ր նաև իմ հոգուն։ Ներիր իմ սխալները՝ գիտակցված և չգիտակցված, խոսքերով ու լռությամբ գործած մեղքերը, այն պահերը, երբ հեռացա սիրուց, ճշմարտությունից և բարությունից։
Մաքրիր հոգիս, ինչպես գարնան անձրևը մաքրում է հողը։ Լույս տուր իմ ճանապարհին, որ կարողանամ քայլել արդարությամբ, սիրել մարդկանց և պահել սիրտս բաց քո լույսի առաջ։
Թող Քո Հարության լույսը հաղթի իմ ներսի խավարին, թող Քո ողորմությունը դառնա իմ հույսը, իսկ Քո սերը՝ իմ նոր սկիզբը։
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Այսօր քրիստոնյա աշխարհի ամենալուսավոր օրերից մեկն է՝ Հարության տոնը։ Այս օրը մեզ հիշեցնում է, որ լույսը միշտ հաղթում է խավարին, կյանքը՝ մահվանը, իսկ ներումը՝ մեղքին։
Թող այս սուրբ տոնը մեզանից յուրաքանչյուրին բերի հոգու խաղաղություն և հավատքի նոր շունչ։ Թող կարողանանք խոնարհ սրտով նայել մեր ներսին, ընդունել մեր սխալները և դիմել Աստծուն՝ աղոթքով ու ապաշխարությամբ։ Մարդկային կյանքը լի է թուլություններով, բայց նաև լի է Աստծո անսահման ողորմությամբ, որը միշտ սպասում է բացված սրտին։
Թող Հարության լույսը մաքրի մեր հոգիները, խաղաղություն բերի մեր ընտանիքներին և մեր հայրենիքին, և մեզ սովորեցնի ապրել սիրով, ներողամտությամբ ու բարությամբ։
Թող այս օրը դառնա ոչ միայն տոն, այլ նաև նոր սկիզբ՝ ավելի մաքուր մտքերի, ավելի ազնիվ խոսքերի և ավելի բարի գործերի համար։
Այս սուրբ օրը թող վերածնվի հավատը, խաղաղությունը և ներումը՝ իմ սրտում ու աշխարհում։
Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց.
Օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսի։
Բաց մի թողեք
Լուռ դարավերջի հետք՝ մորաքրոջս Գոհար Աճեմյանի 100-ամյակին․ Բառերի ու հիշողության դարավերջ
Ինչ տենդենցներ կան համաշխարհային գրականության մեջ
Ես նորից երգում եմ և նույնիսկ մի փոքր պարում, անհամբեր սպասում եմ․ Սելին Դիոնը հայտարարել է իր վերադարձի մասին