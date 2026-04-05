«Ո՞վ չի վայելում լավ կատվակռվի պատմությունը». Կալլասը անտեսում է Ֆոն դեր Լեյենի հետ լարվածությունը

ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը նվազեցնում է Հանձնաժողովի նախագահի հետ մրցակցության մասին հաղորդագրությունները։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը նվազեցրեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ իշխանության համար պայքարի մասին խոսակցությունները, այն բանից հետո, երբ մարտ ամսին հաղորդեցինք, որ երկուսն էլ «բախման ուղու» վրա են՝ կապված այն բանի հետ, թե ով պետք է ղեկավարի դաշինքի արձագանքը համաշխարհային ճգնաժամերին։
Հաղորդագրությունը՝ հղում անելով ԵՄ դիվանագետներին, պաշտոնյաներին և օրենսդիրներին, մատնանշում էր երկուսի միջև «ակնհայտ» մրցակցությունը, որը սնվում էր Բրյուսելում համընկնող պատասխանատվություններով և մրցակցող իշխանության կենտրոններով։
«Ո՞վ չի վայելում լավ կատվակռվի պատմությունը», – կատակել է Կալլասը Էստոնիայի ERR հանրային հեռարձակողին տված հարցազրույցում, նախքան ավելացնելը, որ «կատակը մի կողմ, մենք շատ լավ ենք շփվում»։
Կալլասը, որը Էստոնիայի նախկին վարչապետ է և 2024 թվականի դեկտեմբերին ստանձնել է Բարձրագույն ներկայացուցչի պաշտոնը, գտնվում է ԵՄ մի քանի ուժային կենտրոններում՝ լինելով Հանձնաժողովի փոխնախագահ ֆոն դեր Լեյենի օրոք, միաժամանակ նախագահելով ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումները և սերտորեն համագործակցելով անդամ երկրների հետ։
Այդ հիբրիդային կառուցվածքը վաղուց ստեղծել է համընկնումներ՝ և երբեմն-երբեմն տարածքային պայքարներ՝ Հանձնաժողովի նախագահի՝ աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության առաջատար դեմքի հետ, մինչդեռ Կալլասը պատկանում է լիբերալ «Renew Europe» խմբին։
Մի լարված պահ է եղել ֆոն դեր Լեյենի որոշումը՝ Հանձնաժողովի կազմում ստեղծել հետախուզական բջիջ, որը արտացոլում է Կալլասի Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունում արդեն իսկ տեղակայված հնարավորությունները։
«Իմ կարծիքով, մենք չենք կարող պարզապես կրկնօրինակել ջանքերը Եվրոպայում», – ասաց Կալլասը։ «Եթե ինչ-որ բան արդեն լավ է արվում մեկ տեղում, ապա թող այն արվի այնտեղ»։
Նա ընդունեց, որ «ինստիտուցիոնալ լարվածությունը» առկա է եղել «հենց սկզբից», բայց դրանք ձևակերպեց որպես արդյունավետության հարց, այլ ոչ թե մրցակցության։ «Եվրոպան պետք է գործի որպես մեկ թիմ», – ասաց նա՝ նշելով, որ քաղաքացիները «չեն ընկալում տարբերությունը» ԵՄ ինստիտուտների միջև։
Սակայն, հավելեց Կալլասը. «Անձնական մակարդակում մենք հիանալի ենք համերաշխվում»։
Կալլասը նաև օգտագործեց հարցազրույցը՝ հերքելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն պնդումը, որ ՆԱՏՕ-ն «թղթե վագր» է՝ Հորմուզի նեղուցում գործողությունների բացակայության պատճառով, որը փակ է իրանական ականների, հրթիռային հարվածների և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների սպառնալիքի պատճառով։
«Իմ իմացության չափով, ՆԱՏՕ-ին որևէ խնդրանք չի ներկայացվել, ուստի պնդելը, որ ՆԱՏՕ-ն չի եկել օգնության, ոչ մի կերպ արդարացված չէ», – ասաց նա։
Նման մեկնաբանությունները կարող են Կրեմլի ջրաղացին ծառայել, հավելեց նա. «Ո՞վ է օգտվում դաշնակիցների միջև նման հայտարարություններից կամ անհամաձայնություններից: Վլադիմիր Պուտինը և նմանատիպ գործիչներ»։
Բաց մի թողեք
Թրամփի սակագնային փոփոխություններով հարթվում է ԵՄ – ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի հաստատման ճանապարհը
Ֆրանսիան նախատեսում է հրթիռների հսկայական ավելացում նոր պաշտպանության շրջանակներում
Թրամփի զայրույթը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների նկատմամբ նրանց միավորում է՝ իր դեմ