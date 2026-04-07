Գտնվել է Վինսենտ Վան Գոգի անհայտ նկարը. Լուսանկար

Բուդապեշտում ամենայն հավանականությամբ գտնվել է աշխարհահռչակ նկարիչ Վինսենտ վան Գոգի՝ մինչ այժմ անհայտ կտավը։
Այն հիշեցնում է «Պարահրապարակ Առլում» կտավը։ Օրիգինալը պահվում է Օրսեի թանգարանում։
Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ կտավն ամենայն հավանականությամբ նկարվել է 1885-90 թթ» Հունգարացի մասնագետ Ժոֆիա Վեգվարին նշել է, որ վան Գոգը սովորություն ուներ մեկ կտավի մի քանի տարբերակ նկարելու եւ հնարավոր է, որ գտնվածը օրիգինալի տարբերակներից է։
Բաց մի թողեք
