Մոլդովան ԵՄ-ին. թույլ տվեք մեզ անդամակցել ԵՄ-ին, մենք կօգնենք ձեզ պաշտպանվել ռուսներից

Քիշնևը ընտրությունների առջև կանգնած երկրներին առաջարկել է օգնություն Կրեմլի ապատեղեկատվական և ապակայունացման արշավներին հակազդելու հարցում։
ՓԱՐԻԶ — Անվտանգությունը միշտ էլ եղել է Մոլդովայի՝ Եվրամիությանը միանալու ցանկության հիմնական պատճառներից մեկը։ Այժմ երկիրը պնդում է, որ դա կարող է նաև ԵՄ-ն ավելի անվտանգ դարձնել։
«Մոլդովայի անդամակցությունը հաճախ նկարագրվում է որպես մեր երկրի անվտանգության երաշխիք, և այդպես էլ է», – ասել է Մոլդովայի եվրոպական ինտեգրման փոխվարչապետ Քրիստինա Գերասիմովը։ «Բայց դա նույնքան ռազմավարական ներդրում է Եվրոպայի սեփական անվտանգության մեջ»։
Բլոկի արևելյան ծայրամասում Ռումինիայի և Ուկրաինայի միջև գտնվող այս փոքրիկ արևելաեվրոպական երկիրը դարձել է Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի և դրան հակազդելու լավագույն եղանակների փորձադաշտ։
«Մենք սեղանին ենք բերում ինչ-որ յուրահատուկ բան», – ասել է Մոլդովայի նախագահի ազգային անվտանգության խորհրդական Ստանիսլավ Սեկրիերուն։ «Դժվարությամբ ձեռք բերված գիտելիքներ և դաշտում փորձարկված լուծումներ ռուսական հիբրիդային սպառնալիքների համար»։
Մոլդովայի կառավարությունը մեղադրում է Մոսկվային 2024 և 2025 թվականների կարևորագույն ընտրություններից առաջ ընտրություններին միջամտելու և անկայունացման լայնածավալ արշավներ իրականացնելու մեջ: Այն պնդում է, որ Կրեմլի մարտավարությունը տատանվում էր ձայների գնումից մինչև կարևորագույն ենթակառուցվածքների վրա կիբերհարձակումներ և տրոլ-ֆերմաների օգտագործում՝ ապատեղեկատվություն տարածելու համար: Մոսկվան հերքել է ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքը։
Երկիրը «կանարինա է ածխահանքում» այն մարտավարության համար, որը Մոսկվան կիրառում է այլուր, ասել է Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուի արտաքին քաղաքականության և ԵՄ հարցերով խորհրդական Օլգա Ռոսկան: «Ընտրությունները Ռուսաստանի համար ամենահեշտ մուտքն են»։
Մոլդովան նաև քանդել է միջսահմանային ցանց, որը Բոսնիայի և Սերբիայի գաղտնի ճամբարներում մարզում էր երիտասարդ տղամարդկանց և կանանց՝ Ֆրանսիայում և Գերմանիայում ենթադրաբար Ռուսաստանի կողմից աջակցվող անկայունացման գործողություններ իրականացնելու համար: Մասնակիցներին սովորեցրել են անօդաչու թռչող սարքեր վարել, բռնկվող սարքեր օգտագործել և խուսափել իրավապահ մարմիններից բողոքի ցույցերի ժամանակ, ըստ հետաքննության։
Սեկրիերուն ասել է, որ Մոլդովան Կրեմլին հաջողությամբ հակազդելուց ստացված դասերը կիսել է «ԵՄ անդամ պետությունների հետ, որոնք այս և հաջորդ տարի ընտրությունների առջև են կանգնած»։
«Մոլդովան՝ փորձի և սխալի միջոցով, փորձարկել և հաջողությամբ իրականացրել է հակառազմավարություններ», – ասաց նա: «Մենք կարող ենք կիսվել անօրինական ֆինանսների դեմ պայքարի, ապատեղեկատվության դեմ պայքարի, կիբերանվտանգության և ընտրական գործընթացների ամբողջականության պաշտպանության վերաբերյալ փորձագիտությամբ»։
Հունգարիայում հաջորդ շաբաթ տեղի է ունենում քվեարկություն, որը Մոսկվան և Բրյուսելը համարում են կարևոր՝ որոշելու համար, թե արդյոք երկիրը կհակվի Մոսկվային, թե կմերձենա ԵՄ-ին: Հաջորդ տարի Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում և Լեհաստանում սպասվում է ընտրություններ անցկացնել։
Ֆրանսիական իշխանությունները հայտնում են, որ մարտ ամսին կայանալիք մունիցիպալ ընտրություններից առաջ հայտնաբերել են Ռուսաստանի կողմից աջակցվող ցածր մակարդակի ապատեղեկատվական արշավներ: Նրանք զգուշացրել են հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին միջամտության բարձր ռիսկի մասին:
Ապատեղեկատվական արշավները և այլ հիբրիդային պատերազմական գործողությունները, հավանաբար, կօգտվեն պոպուլիստական շարժումներից, այդ թվում՝ առաջատար դիրք զբաղեցնող ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցությանը, որը պատմականորեն բարեկամաբար է վերաբերվել Ռուսաստանին։
Անցյալ տարվա Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրություններից կարճ ժամանակ անց ԵՄ պաշտոնյաներին տրամադրված և կողմից տեսած փաստաթղթում կառավարությունը պնդում էր, որ ԵՄ-ին միանալու ճանապարհը նեղ է։
Անցյալ տարի եվրոպամետ կուսակցությունների հաղթանակը «հնարավորության պատուհան» ստեղծեց, ասվում է փաստաթղթում: «Այնուամենայնիվ, այն չօգտագործելը և հաղթանակը չամրապնդելը … կարող է հանգեցնել պոպուլիստների նկատմամբ զանգվածային տեղաշարժի, որը կնպաստի Ռուսաստանի շահերին: Իր հերթին, դա կունենա հեռահար անվտանգության հետևանքներ տարածաշրջանի համար»:
Սանդուն շրջագայում է ԵՄ մայրաքաղաքներով՝ հիմնավորելու, թե ինչու պետք է դաշինքը ընդունի իր երկիրը: ԵՄ-ն Քիշնևի անդամակցության հայտը կապել է Կիևի հայտի հետ, և երկուսի հետ էլ պաշտոնական բանակցությունները դադարեցվել են Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի՝ Ուկրաինայի անդամակցությանը դիմակայելու պատճառով:
Չորեքշաբթի օրը Լատվիայի խորհրդարանում ունեցած ելույթում Սանդուն Մոլդովայի ինտեգրումը որակեց որպես «ռազմավարական համաձայնեցվածության» հարց՝ պնդելով, որ իրեն նման երկրներին դաշինքից դուրս թողնելը նվեր կլինի Կրեմլին:
«Եվրոպան, որը լուրջ է վերաբերվում իր անվտանգությանը, պետք է լուրջ լինի նաև իր արևելյան հարևանության հարցում», – ասաց նա։ «Այն չի կարող մի ձեռքով աջակցել Ուկրաինային, մյուս ձեռքով թողնելով ժողովրդավարական երկրները մոխրագույն գոտիներում։ Եվ այն չի կարող զգուշացնել իր քաղաքացիներին այն ուժերի մասին, որոնք աշխատում են նրանց բաժանելու ուղղությամբ, միաժամանակ այդ ուժերին թողնելով որպես պատրաստի թիրախ իր սահմաններից անմիջապես դուրս»։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության քաոսը հանգեցնում է դիվանագիտության արմատական վերանայման կոչերի
Գերմանիայի ձախ կենտրոնամետները մոռացության եզրին են
Հունգարիայի վարչապետ Օրբանը վաճառում է քրիստոնեական ազգայնականություն, նրան չեն հավատում