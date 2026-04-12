Ապրիլի 13-ի աստղագուշակ․ Փորձեք ժամանակ գտնել ձեր հոբբիի համար

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Հրաժարվեք բազմոցին պառկելու և տնային գործերով զբաղվեք։ Պարտադիր չէ ընդհանուր մաքրում կազմակերպել, բայց օգտակար կլինի ամեն ինչ դնել դարակներում, մտածել պահեստավորման նոր համակարգի մասին և օգտակար կլինի փաստաթղթերում կարգուկանոն հաստատելը։ Ընտանիքի անդամները սիրով կմիանան այդ գործընթացին:
Ուսումնասիրությամբ զբաղված Խոյերին խորհուրդ է տրվում ժամանակ հատկացնել պարապմունքների համար, նյութը հեշտությամբ յուրացվում է, իսկ ներդրված ջանքերը մոտ ապագայում արդյունք կտան: Առավոտը բարենպաստ է կարճատև ուղևորությունների և ազգակցական կապերի ամրապնդման համար:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Համագործակցելու ունակությունը առաջին պլան կմղվի։ Հնարավոր է՝ ստիպված լինեք մանր վերանորոգումներով զբաղվել և դրսից օգնություն ներգրավել։ Դուք ստիպված կլինեք լուծել բազմաթիվ կենցաղային հարցեր և շփվել տարբեր մարդկանց հետ: Շատ կարևոր է ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար մտածել յուրաքանչյուր քայլի մասին։ Ցուլ-մարզիկներին խորհուրդ է տրվում ավելի շատ ժամանակ հատկացնել մարզումներին:
Երեկոն կատարյալ է ռոմանտիկ ժամադրության համար։ Եվ կարևոր չէ, թե երկար ժամանակ է միասին եք, թե պարզապես սկսում եք հարաբերություններ կառուցել: Ամեն դեպքում հեշտ կլինի հասնել փոխըմբռնման։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Հավանաբար, ամեն ինչ չի ստացվի այնպես, ինչպես կցանկանայիք: Տանը անսպասելի փոքր դժվարությունները կխառնեն ձեր ծրագրերը։ Սակայն պետք չէ նեղվել։ Գաղափարներ գեներացնելու և մի հարցից մյուսը անցնելու ձեր ունակությունն այսօր կօգնի հաղթահարել բոլոր դժվարությունները: Եթե չկորցնեք դրական տրամադրությունը, ապա կկարողանաք ավարտել կարևոր գործերը և ինչպես հարկն է հանգստանալ:
Երեկոն բարենպաստ է ընկերների հետ հանդիպելու և Ձեզ հուզող թեմաները քննարկելու համար: Բայց ընտանիքի հետ լինելը նույնպես վատ չի լինի։ Նրանք, ովքեր կցանկանան զուգընկեր գտնել, հնարավորություն կունենան ծանոթանալու անսովոր և շատ հետաքրքիր մարդու հետ:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Միշտ չէ, որ մտերիմների հետ հարաբերությունները հարթ կընթանան։ Հավանական են թյուրիմացություններ, մանրուքների շուրջ վեճեր, մանր վեճեր, որոնք կարող են փչացնել բոլորի տրամադրությունը։ Բայց եթե կարողանաք մի փոքր վերահսկել ինքներդ ձեզ և զերծ մնալ կոշտ խոսքերից, ապա լուրջ վեճերից հնարավոր կլինի խուսափել:
Երեկոյան լավ կլինի գնումներ կատարել, զբաղվել տան բարեկարգմամբ, ստեղծել հարմարավետություն և գեղեցկություն։ Ձեր տրամադրությունը կբարելավվի, ընտանիքի անդամների հետ լեզու գտնելն ավելի հեշտ կլինի։ Եթե ավագ հարազատները որոշեն ձեզ խորհուրդ տալ, լսեք, դա կարող է շատ օգտակար լինել:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Բաց մի թողեք նախկինում բարդ հարաբերությունները բարելավելու հնարավորությունները։ Եթե վերջին շրջանում տարաձայնություններ եք ունեցել հարազատների կամ ընկերների հետ, ապա այսօր շփվելու ժամանակն է: Ընդհանուր լեզու գտնելը դժվար չի լինի։ Կարող եք նաև տնային գործերով զբաղվել, ստուգել՝ արդյոք ինչ-որ բան պետք է վերանորոգվի կամ խոշոր կենցաղային տեխնիկան փոխարինել:
Երեկոն արժե անցկացնել տնից դուրս ՝ Մասնակցել սոցիալական միջոցառման, հյուր գնալ կամ զբոսնել սիրելիի ընկերակցությամբ։ Ձեզ համար հատկապես հեշտ կլինի փոխըմբռնման հասնել։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Ձեր մեջ գեղեցկության նկատմամբ հատուկ ձգտում կարթնանա: Հարմար պահ է տան դեկորով զբաղվելու համար։ Օրը բարենպաստ է ինտերիերի իրեր գնելու համար, կհաջողվի հարմար գնով իրեր գնել։ Կարող եք ընտանիքի անդամների հետ քննարկել կարևոր հարցեր, երկարաժամկետ ծրագրեր կազմել։ Հեշտությամբ կկարողանաք հասնել փոխըմբռնման, իսկ մտադրությունները շատ հավանական է իրագործվեն տեսանելի ապագայում։
Երեկոն ավելի լավ է անցկացնել տանը՝ սահմանափակելով շփումները։ Որոշ Կույսեր կարող են նյարդայնանալ մանրուքների պատճառով։ Զգույշ եղեք, որպեսզի ընտանիքի անդամների հետ կոնֆլիկտ չհրարեք։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Կարող եք ակտիվ շփումներ ակնկալել հարազատների, ընկերների, ծանոթների հետ։ Որոշ մարդիկ կարող են փորձել միջամտել ձեր անձնական գործերին, ընդ որում՝ լավագույն մտադրություններով: Եթե դա ձեզ համար տհաճ է, մի հապաղեք, ձեր սահմանները պաշտպանեք: Պարզապես փորձեք դա անել նրբանկատորեն, որպեսզի չվիրավորեք ուրիշներին: Այն Կշեռքների համար, ովքեր պլանավորում էին լուծել անշարժ գույքի հետ կապված խնդիրները, ժամանակն է անցնել ակտիվ գործողությունների:
Երեկոյան դժվար կլինի ընդհանուր լեզու գտնել ուրիշների հետ: Փորձեք հանդուրժող լինել տարբեր կարծիքների նկատմամբ, դա կօգնի խուսափել վեճերից կամ կոնֆլիկտներից, որոնց համար հետագայում կզղջաք:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օգտակար կլինի հաշվի առնել ընտանիքի շահերն ու ներգրավվել ընդհանուր գործերի մեջ։ Հակառակ դեպքում մեծ է հարազատներից բողոքներ ստանալու կամ նույնիսկ վիճելու վտանգը: Ժամանակ հատկացրեք տնային գործերին, բայց խուսափեք տհաճ խոսակցություններից։ Գնումների գնալը լավ գաղափար չէ, դուք ռիսկի եք դիմում ավելի շատ գումար ծախսել, քան կարող եք ձեզ թույլ տալ:
Երեկոյան կրքերը կհանդարտվեն։ Ձեր տրամադրությունը կլավանա, մտերիմների հետ փոխըմբռնումը կբարելավվի։ Լավ ժամանակ կանցկացնեք սիրելիի հետ, կխոսեք այն մասին, թե ինչն է ձեզ հուզում, միմյանց մեջ ինչ-որ նոր ու արժեքավոր բան կբացահայտեք։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Ձեզ համար հեշտ կլինի հասկանալ ուրիշների գործողությունների իրական դրդապատճառները, այլ մարդկանց զգացմունքներն ու փորձառությունները: Ձեր մտահոգությունները կարող եք քննարկել մտերիմների հետ՝ նրանք կհասկանան և կաջակցեն ձեզ։ Միայնակ Աղեղնավորների համար սոցիալական շփումները հետաքրքիր կլինեն և նոր ծանոթություններ կբերեն։ Կարճ ճանապարհորդությունները լավ կստացվեն։
Երեկոյին մոտ ուրիշների հետ շփվելը մի փոքր դժվարանա, քանի որ դուք մի փոքր ցրված կլինեք և հատկապես ընկալունակ կլինեք կոպիտ խոսքերին կամ սուր կատակներին: Շրջապատողները կփորձեն ձեզ ներքաշել անհետաքրքիր խոսակցությունների մեջ։ Ուստի ավելի լավ է բոլոր հանդիպումները պլանավորել օրվա առաջին կեսին։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Ցանկանում եք հաճույք և ուրախություն, ինչը կդժվարացի բիզնեսի վրա կենտրոնանալը։ Ուստի ավելի լավ է մասշտաբային նախագծերը հետաձգել ավելի հարմար պահի։ Աշխատեք չտրվել ակնթարթային ազդակներին, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է ֆինանսներին։ Իմպուլսիվ գնումների վրա գումար ծախսելու վտանգ կա, որի համար հետո կզղջաք։ Բայց եթե սկսեք մտածել ձեր յուրաքանչյուր քայլի մասին, կկարողանաք խուսափել սխալներից։
Երեկոյան բարենպաստ ժամանակ կլինի ռոմանտիկ հանդիպումների համար։ Սիրելիի հետ փոխըմբռնման հասնելը հեշտ կդառնա։ Միայնակ Այծեղջյուրները մեծ հնարավորություններ ունեն հանդիպելու հետաքրքիր մեկին:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Առավոտյան հակված կլինեք առանց ակնհայտ պատճառի վիճել բոլորի հետ։ Հնարավոր է լարվածություն սիրելիի հետ հարաբերություններում։ Զսպվածությունն ու շրջահայացությունը կօգնեն խուսափել վեճերից։ Ավելի լավ է բոլոր բարդ և պատասխանատու առաջադրանքները տեղափոխել այլ ժամանակ:
Աստիճանաբար ձեր հույզերը կկարգավորվեն, ավելի հեշտ կլինի բանակցել ուրիշների հետ: Հնարավոր է, որ ընկերները, ծանոթները և նույնիսկ հարևանները ցանկանան միջամտել ձեր գործերին։ Բայց միանգամայն հնարավոր է, որ դա աշխատի ձեր օգտին: Ջրհոսների համար լավագույնը կլինի երեկոն անցկացնել հանգիստ տնային միջավայրում։
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Առավոտյան մի շտապեք գործի անցնել։ Դուք ինչ-որ չափով պրակտիկ չեք լինի և հակված կլինեք սավառնել ամպերի մեջ: Այնպես որ, նախ ինքներդ ձեզ մի փոքր ժամանակ տվեք՝ «վերադառնալու» համար: Դրանից հետո ավելի լավ է զբաղվել սովորական տնային գործերով: Աշխատանքային սխրանքներ պետք չեն, պարզապես լուծեք այն հրատապ հարցերը, որոնք կստացվի։
Փորձեք ժամանակ գտնել ձեր հոբբիի համար, հատկապես, եթե երկար ժամանակ է հնարավորություն չեք ունեցել դրանով զբաղվելու համար: Ստեղծագործական աշխատանքի անցնելը ձեզ շատ ուրախություն կպատճառի և դրական հույզերի լիցք կհաղորդի: Որոշ Ձկներ կարող են փոքրիկ տոն կազմակերպել սիրելիների, հարազատների կամ ընկերների համար:
Բաց մի թողեք
