Ձայների հաշվարկը շարունակվում է Հունգարիայի վերջին տարիների ամենակարևոր ընտրություններում ռեկորդային 77.8% մասնակցությունից հետո

Մարդիկ հերթ են կանգնում ընտրատեղամասում Հունգարիայի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Բուդապեշտում, 2026 թվականի ապրիլի 12։
ԵՄ-ն պատրաստվում է երկու սցենարի՝ Օրբանի օրոք շարունակական խոչընդոտների կամ մադյարների հաղթանակի, որը կարող է վերականգնել հարաբերությունները, չնայած Բրյուսելը զգուշավոր է մնում երկուսի հարցում էլ։
Բարի գալուստ Հունգարիայի ընտրությունների մեր ուղիղ հեռարձակմանը, որը որոշները անվանում են երկրի ամենահետևանքային քվեարկությունը տասնամյակների ընթացքում։
Եվ, կարծես, հունգարացիներն իրենք են գիտակցում քվեարկության կարևորությունը։ Տեղական ժամանակով մոտավորապես ժամը 15:00-ին ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է ընտրողների մասնակցության մասին, որը կազմել է մի փոքր ավելի քան 66%, ինչը ռեկորդային բարձր ցուցանիշ է և 10% աճ՝ չորս տարի առաջ տեղի ունեցած վերջին ընտրությունների համեմատ։
Ընտրությունները նշանակալից են, քանի որ կարող են ազդարարել ծայրահեղ աջ կուսակցության՝ Ֆիդեսի ազգայնական առաջնորդ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա վարչապետության ավարտը։
Եվրոպական Միության պաշտոնյաները լուռ պատրաստվում են բոլոր հնարավոր արդյունքներին՝ սկսած Օրբանի հետ շարունակական առճակատումից մինչև «Տիզա» կուսակցության ղեկավար, ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարի ղեկավարությամբ զգուշավոր վերագործարկում։
Օրբանը վաղուց Բրյուսելի աչքի փուշն է՝ հաճախ օգտագործելով կամ սպառնալով օգտագործել իր վետոյի իրավունքը այնպիսի աստիճանի, որ այժմ սպառնում է համակարգին ներսից։
Վերջերս՝ մարտ ամսին, նա արգելափակեց Ուկրաինայի համար նախկինում համաձայնեցված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը՝ «Դրուժբա» խողովակաշարի հետ կապված վեճի պատճառով։
Մագյարը, որը երկու տարի առաջ հիմնադրել է «Տիզա» կուսակցությունը, խոստացել է վերականգնել Հունգարիայի խզված կապերը ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ, խոստում, որը ողջունվել է Բրյուսելում։
«Տիզան» առաջատար է հասարակական կարծիքի հարցումների մեծ մասում, բայց Մագյարը հեռու է եվրոպամետ լիբերալից՝ այդ տերմինի դասական իմաստով։
Մնացեք մեզ հետ ամբողջ գիշեր, քանի որ մեր գործընկերները Հունգարիայում և Բելգիայում հետևում են վերջին զարգացումներին և ձեզ կտրամադրեն այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք։
Հարցման հիմնական կազմակերպությունները կանխատեսում են Պետեր Մագյարի «Տիզա» կուսակցության հաղթանակը ընտրություններում։
Ընտրատեղամասերը փակվել են, և պաշտոնական հաշվարկն այժմ ընթացքի մեջ է։ Այս ընտրություններում պաշտոնական էքզիթ-փոլ չկա, բայց Հունգարիայի երկու խոշոր հարցումներ իրականացնող կազմակերպությունները կանխատեսում են, թե ինչպիսին կարող են լինել արդյունքները։
Եվ երկուսի միջև շատ քիչ տարբերություն կա։ «Մեդիանը» կանխատեսում է, որ Պետեր Մագյարի գլխավորած «Տիզա» ընդդիմադիր կուսակցությունը կհավաքի ձայների 55%-ը, մինչդեռ «21 Research Institute»-ը այդ ցուցանիշը մի փոքր ցածր է՝ 55%։
«Մեդիանը» կանխատեսում է, որ գործող վարչապետ Վիկտոր Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունը կհավաքի ձայների 37.9%-ը, մինչդեռ «21 Research Institute»-ը այդ թիվը մի փոքր ավելի բարձր է՝ 38%։
Տվյալները գնահատականներ են, որոնք հիմնված են ապրիլի 7-9-ը անցկացված մեծ ընտրանքային հարցման վրա։
Վերջնական արդյունքները դեռ մի քանի ժամ չեն լինի հայտնի, և քանի որ ընտրողների մասնակցությունը կազմել է ռեկորդային 77.8%, ինչը Հունգարիայի ընտրություններում գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշն է, կան բազմաթիվ քվեաթերթիկներ հաշվելու համար։
«Հունգարացիները հասկանում են այս քվեարկության կարևորությունը՝ անկախ նրանից, թե ինչպես են քվեարկել: Սա ժողովրդավարության տոնակատարություն է», – ասաց Մադյարը ընտրատեղամասերի փակվելուց հետո։
Նա հավելեց, որ տեսել է հարցման արդյունքները և զգուշավոր լավատես է, բայց նշեց, որ իր կուսակցությունը պետք է հաղթի ընտրություններում, այլ ոչ թե հարցումներում։
Ընդդիմության կողմնակիցները հավաքվում են Բուդապեշտի կենտրոնում
Կուսակցությունը սկսել է հավաքվել Բուդապեշտի կենտրոնում՝ Բաթյաննի հրապարակում, հաղորդում է թղթակից Զոլտան Սիպոշեգյին։
Կառավարությունը մեղադրում է ընդդիմությանը ընտրակեղծիքների մեջ
Վարչապետ Վիկտոր Օրբանի քաղաքական խորհրդական Բալաշ Օրբանը (ազգականություն չունի) մեղադրել է ընդդիմությանը խարդախության և բռնության գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։
Սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ նա ասել է, որ ստացել են բազմաթիվ բողոքներ և հաղորդագրություններ Tisza ակտիվիստների ագրեսիվ գործողությունների, ընտրողներին սպառնալու, անօդաչու թռչող սարքերի հսկողության և ընտրատեղամասեր զենք տեղափոխելու մասին։
Նա նաև մեղադրել է ընդդիմությանը ընտրողներին կաշառելու փորձերի մեջ։
«Մենք կպահպանենք Հունգարիայի խաղաղությունը», – ասաց Բալաշ Օրբանը։
Ընտրություններ Հունգարիայում. Ի՞նչ են ասում հարցումները
Հունգարիայի խորհրդարանական ընտրությունները դառնում են վարչապետ Վիկտոր Օրբանի համար ամենամեծ մարտահրավերը նրա 16 տարվա կառավարման ընթացքում։
Հարցազրույցների գործակալությունները շարունակում են ցույց տալ զգալիորեն տարբեր արդյունքներ, որոնց ընդհանուր միտումները ժամանակի ընթացքում օգտին են ընդդիմադիր «Տիզա» կուսակցությանը։
Հորվաթ Ֆերենցը ներկայացնում է ամբողջական զեկույցը ստորև։
Մեդիանը, որը ներկայումս համարվում է Հունգարիայի ամենաճշգրիտ հարցազրուցավարներից մեկը, կանխատեսում է խորհրդարանում երկու երրորդի մեծամասնություն ընդդիմադիր «Տիզա» կուսակցության համար։ Մյուսների մեծ մասը…
Փաստերի ստուգում Ջեյ Դի Վենսի պնդումների վերաբերյալ, որ Բրյուսելը «վնաս է տալիս Հունգարիային»։
Կիրակի օրվա քվեարկությունից ընդամենը մի քանի օր առաջ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը մեկնեց Հունգարիա՝ Օրբանին աջակցելու և ԵՄ-ն քննադատելու համար։
Օրբանի կողքին մամուլի ասուլիս տալով՝ Վենսը մի շարք պնդումներ արեց Եվրամիության մասին՝ մեղադրելով նրան Հունգարիայի տնտեսությունը «քանդելու փորձերի», երկրի էներգետիկ անկախությունը սաբոտաժի ենթարկելու և «հունգարացի սպառողների համար ծախսերը բարձրացնելու» մեջ։
Նա չզսպեց իրեն և մեղադրեց ԵՄ-ին «ընտրություններին միջամտելու ամենավատ օրինակներից մեկի մեջ, որը ես երբևէ տեսել կամ նույնիսկ կարդացել եմ» Բուդապեշտ կատարած իր այցի ժամանակ։
Սակայն Վենսի մի քանի պնդումներ մոլորեցնող են։ Euronews-ի փաստերի ստուգման թիմը՝ The Cube-ը, ուսումնասիրել է երեք ամենամեծերը։
Արդյո՞ք Բրյուսելը կաթվածահար է անում Հունգարիայի տնտեսությունը և Բուդապեշտը դարձնում է ավելի քիչ էներգետիկ անկախ։ Ջեյ Դի Վենսի ելույթը Բուդապեշտում մի քանի մոլորեցնող պնդումներ է անում։ #TheCube
Մագյարը կոչ է անում հանգստության և մերժում է բռնություն նախապատրաստելու մասին պնդումները
Ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը կիրակի օրը հայտարարություն է տարածել՝ հերքելով այն պնդումները, որ իր «Տիզա» կուսակցությունը բռնություն է պլանավորում ընտրություններում պարտության դեպքում։
Զգուշացումները հնչել են այն բանից հետո, երբ կառավարության խոսնակ Զոլտան Կովաչը նշել է, որ «Տիզա»-ի ընտրությունների գիշերային միջոցառումը տեղի է ունենում խորհրդարանի և վարչապետի գրասենյակի մոտ՝ ենթադրելով, որ «մի կարճ զբոսանք բավական է, որպեսզի ամբոխը «արդյունքների դիտումից» անցնի «գործողություններ ձեռնարկելու» փուլ»։
Մի քանի իշխանամետ մեկնաբաններ նույնպես զգուշացրել են, որ «Ֆիդես»-ի հաղթանակը կարող է անկարգություններ առաջացնել։
Մագյարը կտրականապես մերժեց պնդումները։ «Սա «Ֆիդես»-ի տարածված վախեցնող պատմություն և սուտ է, որ որևէ մեկը պատրաստվում է բռնի բողոքի ցույցերի կամ ընտրություններից հետո շենքերի գրավման», – ասել է նա։
«Մենք ապրում ենք Օրբանի կառավարման վերջին ժամերին. եկեք նրանց հրաժեշտ տանք հանգիստ և արժանապատվորեն, իսկ վաղը սկսենք վերամիավորել ազգը», – մամուլի հաղորդագրության մեջ ասել է Պետեր Մագյարը։
Օրբանը կոչ է անում իր կողմնակիցներին քվեարկել՝ զգուշացնելով, որ Հունգարիայի խաղաղությունը կախված է մեկ քվեաթերթիկից
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կոչ է արել իր կողմնակիցներին քվեարկել կիրակի օրը՝ զգուշացնելով, որ երկրի խաղաղությունն ու անվտանգությունը կարող են կախված լինել մեկ քվեաթերթիկից։
«Սա որոշում է, որը մենք չենք կարող չեղարկել։ Մենք պետք է պաշտպանենք Հունգարիան», – գրել է Օրբանը սոցիալական ցանցերում հրապարակված գրառման մեջ կեսօրին։
Քարոզարշավի ընթացքում Օրբանը մեղադրել է ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցությանը Հունգարիան պատերազմի մեջ ներքաշելու և արտաքին շահերից ելնելով գործելու մեջ, մեղադրանքներ, որոնք կուսակցությունը և նրա առաջնորդ Պետեր Մագյարը կտրականապես մերժել են։
Ներքին անձից մինչև մրցակից. ինչպես Մագյարը դարձավ Օրբանի ամենալուրջ մրցակիցը 16 տարվա ընթացքում
Ընդամենը երկու տարվա ընթացքում Պետեր Մագյարը հունգարական քաղաքականության մեջ գրեթե անհայտ անձից վերածվեց Ֆիդես կուսակցության՝ իր նախկին քաղաքական օջախի, և դրա 16-ամյա անխափան կառավարման ամենամեծ սպառնալիքի։
Մագյարը աչքի ընկավ 2024 թվականին, երբ կառավարությունը բախվեց նախագահական ներման սկանդալի, որը ներառում էր մանկապիղծի հանցակցին։
Դրանից առաջ նա մեծացել էր պահպանողական ընտանիքում և ամեն ինչ էր, բացի արտաքինից, երբ խոսքը վերաբերում էր Ֆիդեսի քաղաքականությանը։
Դուք կարող եք ծանոթանալ Զոլտան Սիպոշեգիի այն մարդու մասին, ով կարող է դառնալ Հունգարիայի հաջորդ վարչապետը ստորև։
Ներքին անձից մինչև մրցակից. ինչպես Մագյարը դարձավ Օրբանի ամենալուրջ մրցակիցը
Ընդամենը մի քանի տարի առաջ Պետեր Մագյարը Հունգարիայի իշխող Ֆիդեսի վերնախավի ներքին անդամ էր։ Այս կիրակի նա մասնակցում է ընտրությունների, որոնք կարող են նրան զրկել Օրբային պաշտոնից…
Բաց մի թողեք
