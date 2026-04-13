Հունգարիան նորից կդառնա ԵՄ-ի ուժեղ դաշնակիցը. Պետեր Մագյար

«Մեր երկրի տեղը Եվրոպայում է, և մենք նորից կդառնանք ուժեղ եվրոպական դաշնակից և ՆԱՏՕ-ի անդամ, կվերականգնենք մեր դիրքերը Եվրոպայում»,- աջակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հունգարիայի խորհրդարանի ընտրությունում հաղթանակած «Տիսա» կուսակցության առաջնորդ Պետեր Մադյարը։
Նա հավելել է, որ իր առաջին արտասահմանյան ուղևորությունները կլինեն Վարշավա և Վիեննա, որից հետո կայցելի Բրյուսել՝ ԵՄ-ին կոչ անելու բացել միլիարդավոր եվրոների սառեցված միջոցները։
Մադյարը նաև կոչ է արել Հունգարիայի նախագահ Տամաշ Շույոկին անմիջապես հրաժարական տալ կառավարություն ձևավորելու խնդրանքով դիմելուց հետո։
Ինչպես հայտնել էինք, Հունգարիայի ազգային ընտրական բյուրոյի վերջին տվյալների համաձայն՝ քվեաթերթիկների 98.9 տոկոսի հաշվարկից հետո ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցությունը հաղթել է՝ վաստակելով խորհրդարանի 199 տեղերից 138-ը:
Իշխող վարչապետ Վիկտոր Օրբանի գլխավորած «Ֆիդես» Քրիստոնեա-դեմոկրատական ժողովրդական կուսակցության դաշինքը նույնպես անցել է խորհրդարան՝ հավաքելով ավելի քիչ ձայն:
Հունգարիայի նոր կառավարությունը կբանակցի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Այս մասին Népszava հրատարակությանն ասել է «Տիսա» կուսակցության առաջնորդ Պետեր Մադյարը, ով երեկ ընտրություններում հաղթեց Վիկտոր Օրբանին։
«Մենք ստիպված կլինենք նստել Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջը։ Ո՛չ Ռուսաստանի, ո՛չ էլ Հունգարիայի աշխարհագրական դիրքը չի փոխվի։ Մեր էներգետիկ կախվածությունը նույնպես որոշ ժամանակ կմնա։ Մենք պետք է մեծացնենք դիվերսիֆիկացիան, բայց դա մեկ գիշերվա ընթացքում տեղի չի ունենա։ Մենք կբանակցենք անհրաժեշտության դեպքում, բայց մենք ընկերներ չենք դառնա», – ասել է Մադյարը։
Քաղաքական գործիչը մեկնաբանել է ներկայիս վարչապետ Վիկտոր Օրբանի խոսքերը, ով զգուշացրել էր, որ «Տիսան» կձևավորի «ուկրաինամետ կառավարություն», եթե հաղթի ընտրություններում և խոստացել է հետևել Մոսկվայի հետ բանակցություններին։
Նույն հարցազրույցում Մադյարը կոչ է արել լուրջ մոտենալ հարցին և կասկածել, որ Օրբանը լուրջ է վերաբերվում իր հայտարարությանը։ «Ոչ ոք չի ցանկանում ուկրաինամետ կառավարություն Հունգարիայում։ Բոլորը ցանկանում են հունգարամետ կառավարություն», – բացատրել է նա։
Վատիկանը Թրամփի քննադատությունը Հռոմի պապի հասցեին դիտարկել է անզորության նշան
Ինչո՞ւ են ամերիկյան նավերը Պարսից ծոցում, պետք է լքեն տարածաշրջանը
Բրիտանիան չի աջակցի Հորմուզի նեղուցի շրջափակմանը. Սթարմեր