Օրբանը պարզապես կորցրեց իր պոպուլիզմը

Հունգարիայի վարչապետը սխալ հասկացավ իր ընտրազանգվածին՝ քննադատելով ԵՄ-ն և Ուկրաինան: Դրա փոխարեն, մարդիկ ավելի շատ հետաքրքրվեցին նրա կրոնիզմով և տնտեսական վատ կառավարմամբ:
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ – Նույնիսկ ընտրական դաշտի խաղերը կամ պետության զավթումը, որը տեղի ունեցավ իշխանության գլուխ մեկուկես տասնամյակի ընթացքում, չկարողացան փրկել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին կիրակի օրը կրած ջախջախիչ պարտությունից:
Օրբանի MAGA ընկերների, այդ թվում՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի բարձր դեցիբելային աջակցությունը նույնպես չփրկեց իրենց ամենահավատարիմ եվրոպական գաղափարախոսական դաշնակցի համար՝ խախտելով այլ մարդկանց ընտրություններում քաղաքական գործիչների քարոզարշավի դեմ տաբուն:
Պաշտոնավարման ժամկետն ունի իր առավելությունները, հատկապես, երբ անամոթաբար շահագործվում է համակարգը կեղծելու համար, բայց այն կարող է նաև վերածվել ալբատրոսի: Այդպես եղավ Օրբանի համար այս ընտրություններում: Ընտրողները անհանգիստ էին և ավելի ու ավելի հոգնում էին նրանից և նրա իշխող Ֆիդես կուսակցությունից, որը նրանք կապում էին կրոնիզմի և կոռուպցիայի հետ, որը նպաստում է տնտեսության խորտակմանը:
Սակայն Օրբանը որևէ նոր արձագանք չուներ փոփոխվող ժողովրդական տրամադրություններին։ Նա վճռականորեն հավատարիմ մնաց նախորդ երեք ընտրություններում օգտագործած խաղային ձեռնարկին՝ ներկայացնելով իրեն որպես միակ մարդը, ով կարող է պաշտպանել Հունգարիայի շահերը, և կանխագուշակելով արտաքին սպառնալիքներ։ Այս քարոզարշավում Օրբանը մեղադրեց իր մրցակցին երկիրը պատերազմի մեջ ներքաշելու մեջ՝ միանալով իր երկու հավերժական վախկոտներին՝ ԵՄ-ին և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին։
Սակայն աշխարհաքաղաքական վախեցնող քարոզչությունն այլևս չէր աշխատում։ Սրանք հացի և կարագի ընտրություններ էին։
Օրբանի կողմից ընտրազանգվածի սխալ մեկնաբանությունը օգնեց փոխհատուցել իր մրցակից Պետեր Մագյարին այն անարդար առավելությունը, որը վարչապետը ստեղծել էր կեղծված ընտրատարածքների, գերի ընկած մեդիա միջավայրի և ընտրակաշառքի միջոցով։ Դա Մագյարի կենտրոնամետ «Տիսա» կուսակցությանը տվեց անհրաժեշտ հնարավորություն։
Մեծ պոպուլիստը կորցրել էր իր ժողովրդականությունը և չէր կարողանում հասկանալ, որ իրեն խաթարում էին նույն ձախողումները, որոնք թուլացրել էին աշխարհի ուժեղ գործիչներին. լայնածավալ կոռուպցիան և կլանայնությունը, կլեպտոկրատական իշխող դասը և քայքայվող ենթակառուցվածքները: Այս ամենը ծառայեց Մադյարի դիրքերը ամրապնդելուն և նրա մարտահրավերը սրելուն։
«Դա կարելի էր տեսնել և զգալ քարոզարշավի հանրահավաքների ժամանակ, որտեղ ընդդիմության հանրահավաքներում շոշափելի ոգևորություն կար, բայց ոչ կառավարության հանրահավաքներում», – ասել է Օրբանի կենսագիր Պալ Դանիել Ռեյին։
Դա նաև նշանակում էր, որ MAGA-ի և եվրոպացի պոպուլիստների, ինչպիսիք են Ֆրանսիայի Մարին Լե Պենը, Նիդեռլանդների Գերտ Վիլդերսը և Իտալիայի Մատեո Սալվինին, որոնք, ինչպես Վենսը, Բուդապեշտում էին Օրբանի օգտին քարոզարշավ անցկացնելու, արտաքին միջամտությունը պարզապես ապարդյուն ջանք էր։
Այդպես էր նաև Գերմանիայից Ալիս Վայդելի՝ ծայրահեղ աջակողմյան «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցության համանախագահի հավանությունը, որը տեսանյութում հունգարացիներին ասել էր. «Եվրոպային Վիկտոր Օրբան է պետք»։
Դա տնտեսությունն է, հիմար
Չնայած իրենց բնատուր և ինքնիշխան սկզբունքներին, ինչպես նաև երկրների կողմից իրենց քաղաքական և մշակութային ճակատագրերի «վերահսկողության» պաշտպանությանը, համաշխարհային ծայրահեղ աջ լուսատուները բացարձակապես չէին զսպում իրենց դիրքորոշումը, քանի որ նրանք ավելի ու ավելի մռայլ և խելահեղ նախազգուշացումներ էին անում այն մասին, թե ինչ կպատահի Հունգարիայի հետ, եթե ընտրողները համարձակություն ունենային քվեարկել փոփոխությունների օգտին և վերջ դնել Օրբանի գուլաշ պոպուլիզմին։
Սակայն այս մեծ կոչերն ու դասախոսությունները ձախողվեցին հունգարացի ընտրողների համար, որոնք ավելի նեղ մտահոգություններ ունեին հաշիվները վճարելու, աշխատանք գտնելու և պատշաճ բժշկական օգնություն ստանալու վերաբերյալ։
«Արտաքին միջամտությունը պարզապես նշանակություն չուներ», – ասաց կենտրոնամետ «Մոմենտում» կուսակցության ընդդիմադիր օրենսդիր Մարտոն Տոմպոսը, որը այս ընտրություններում մի կողմ դրեց՝ Մադյարի «Տիսա» կուսակցությանը Օրբանի դեմ հստակ, անարգել մրցակցություն ապահովելու համար։
«Վերցրեք Վենսին. նա բացարձակապես անհայտ է հունգարական հանրությանը, ուստի կարծել, որ նրա ներկայությունը որևէ բան կփոխի, լավագույն դեպքում միամտություն կլիներ», – ասել է Տոմպոսը: Տրանսատլանտյան հավատարմության դրսևորումը երբեք չէր փոխելու Հունգարիայի քաղաքական հավասարումը, որտեղ իշխող «Ֆիդես» կուսակցության նկատմամբ դժգոհությունը պտտվում էր երկրի ներքին փտման շուրջ։
Հնարավոր է՝ ամերիկյան հեծելազոր կանչելը միամիտ չէր, այլ հուսահատության դրսևորում: Օրբանը այլ գաղափարներ չուներ Մագյարի հետ պայքարում՝ «Ֆիդես»-ից փախածի, որը, ի տարբերություն նախորդ մրցակիցների, հասկանում էր Օրբանի կառուցած համակարգը և հրաժարվում էր զիջել հայրենասիրության և ազգային խորհրդանիշների ընդունման հարցում: Մագյարը կոչ էր անում իր կողմնակիցներին ազգային դրոշներ բերել նախընտրական հանրահավաքներին:
Նա երբեմն կրում էր ավանդական ասեղնագործված հունգարական վերնաշապիկներ: Նա ֆուտբոլային խաղերին ներկայանում էր որպես հանդիսատես և, ի տարբերություն Օրբանի, խուսափում էր VIP օթյակներից և նստում էր սովորական երկրպագուների հետ տրիբունաներում։
Նա նաև հակիրճ էր արտաքին միջամտության հարցում՝ պնդելով, որ ցանկացած միջամտություն՝ լինի դա Վաշինգտոնից, Բրյուսելից, թե Մոսկվայից, անցանկալի է. հունգարացիները իրենք կորոշեն իրենց որոշումը: Դա ուժեղ հայրենասիրական գիծ էր, որը Օրբանին ավելի շատ նմանեցնում էր խամաճիկի։
Եվ ինչ էլ որ պատահի, Մադյարը մնաց կենտրոնացած իր հացի և կարագի հարցերի շուրջ քարոզարշավում՝ միաժամանակ քննադատելով Ֆիդեսին կոռուպցիայի համար՝ նշելով, թե ինչպես են Օրբանի ընտանիքը, գործարար ընկերները և մերձավոր շրջապատը ավելի ու ավելի հարստացել, մինչդեռ սովորական հունգարացիները պարզապես աղքատացել են։
Ընտրողներին իրականում մտահոգող բաները՝ գնաճը, տնտեսական վատ վիճակը և էնդեմիկ կոռուպցիան, բոլորը մնացին Մադյարի քարոզարշավի առաջնային պլանում, ըստ Բուդապեշտի Էյոտվոշ Լորանդ համալսարանի հետ կապված ընտրական աշխարհագրագետ Մատյաս Բոդիի: Եվ դրանք լավ խաղացին նրա օգտին, բացատրեց Բոդին, որը վերլուծեց անկախ հարցազրուցավարների տեղական հարցումների հում տվյալները ընտրարշավի ընթացքում։
«Օրբանի պարտության պատճառը կենսապահովման արժեքն էր, տնտեսական հնարավորությունների բացակայությունը և աշխատատեղերի բացակայությունը», – հավելեց Բոդին։ Մադյարի վատ հանրային ծառայությունների մասին ուղերձները նույնպես արձագանք գտան։ «Մադյարի հիմնական ուղերձն այն էր, որ երկիրը պարզապես չի աշխատում։ Եվ եթե նայենք առողջապահությանը, տրանսպորտին, կրթական համակարգին, սովորական մարդկանց համար միջին փորձը եղել է խարխուլ և աճող դիսֆունկցիոնալ»։
Ընտրողների հիասթափությունը շահագործելով՝ Մադյարի «ժամանակակից, եվրոպական Հունգարիա» կառուցելու խոստումները գրավեցին ոչ միայն երիտասարդ ընտրողներին, այլև միջին տարիքի տղամարդ աշխատողներին, որոնք Ֆիդեսի սեփական ավանդական ընտրազանգվածի կարևոր հատվածն են, ասաց Բոդին։
Իրականում, 45-ամյա մագյարը շատ նման էր Օրբանին 2010 թվականին, երբ նա նմանատիպ եռանդով էր քարոզարշավ վարում տնտեսական հարցերի շուրջ և խոստանում էր բարելավել սովորական հունգարացիների վիճակը, ըստ հունգարացի գիտնական Պետեր Մոլնարի, որը Ֆիդեսի օրենսդիր էր, բայց հրաժարական տվեց 1994 թվականին, երբ Օրբանը կուսակցությունը ներքաշեց դեպի ազգայնական ոչ լիբերալիզմ։
Կարգապահ քարոզիչ
Մինչ Օրբանը քարոզարշավ էր վարում Ուկրաինայի հակամարտության մեջ ներքաշվելու ռիսկերի մասին և իր մրցակիցին ներկայացնում էր որպես Զելենսկու և ԵՄ-ի կամակատար, մագյարը անվրդով մնաց՝ անտեսելով իրեն դրդելու բոլոր ջանքերը։
«Մագյարը շատ կարգապահ էր», – ասել է Մոլնարը։ «Եվ ամեն անգամ, երբ Օրբանը փորձում էր նրան հետ պահել իր ուղերձից, մագյարը անտեսում էր խայծը»։ Փետրվարին Մոլնարի հետ ունեցած զրույցում մագյարը նրան ասել է, որ գիտակցում է, որ չի կարող թույլ տալ նույնիսկ մեկ սայթաքում։ «Ես փորձում եմ խուսափել սխալ թույլ տալուց», – ասաց նա։
Սակայն ողջ ընտրարշավի ընթացքում Մագյարը մնաց մարտական և առաջադեմ և առանց վարանելու արագ տեմպերով քարոզարշավ անցկացրեց ավանդաբար Ֆիդեսին աջակցող քաղաքներում և գյուղերում, ինչը Օրբանի նախորդ մրցակիցները երբեք չէին անում։ Օրբանի այցելած յուրաքանչյուր քաղաքի դիմաց Մագյարը այցելում էր վեց քաղաք՝ ընդգծելու նրա մատչելիությունը։ Գյուղական վայրեր իր վաղ շրջագայությունների ժամանակ նա իր հետ կրում էր Օրբանի ստվարաթղթե կտրվածք՝ որպես ռեկվիզիտ՝ ցույց տալու համար, թե ինչպես էր վարչապետը բացակայում։
Մեծ Բրիտանիայի «Չաթեմ Հաուս»-ի ներկայացուցիչ Թիմոթի Աշը նշեց, որ Մագյարի կողմից կոռուպցիայի լուսաբանումը նույնպես նշանակալից էր։ «Մարդիկ կարող են համաձայնվել կլեպտոկրատիայի հետ այնքան ժամանակ, քանի դեռ տնտեսությունը լավ է ընթանում, բայց, ի վերջո, եթե տնտեսությունը սկսում է ձախողվել, և նրանք տեսնում են, որ այս բոլոր տղաները լցնում են իրենց գրպանները, ապա կարելի է ակնկալել արձագանք»։
Փրինսթոնի համալսարանի պրոֆեսոր և հունգարական ընտրությունների փորձագետ Քիմ Լեյն Շեպելեն ասաց. «Օրբանը կարողացավ անընդհատ վերընտրվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ հունգարական տնտեսությունը ուժեղ էր, և Օրբանի կոռուպցիան մնում էր թաքնված լայն հանրությունից»։
«Սակայն տնտեսությունը անշարժացավ։ Ավելացրեք դրան Օրբանի կոռուպցիայի բազմաթիվ բացահայտումներ՝ հոր անունով անվանական շքեղ կարողությունը, ամենամտերիմ ընկերների արտակարգ հարստությունը… և հանրությունը դժգոհեց նրանից այն համատեքստում, երբ սովորական հունգարացիները դժվարանում են ծայրը ծայրին հասցնել», – ասաց նա POLITICO-ին։
Սակայն նա նաև նշեց, որ Օրբանը, կարծես, շփոթված էր, թե ինչպես վարվել մադյարի հետ՝ «իր կրտսեր տարբերակի՝ կենտրոնամետ աջակողմյան կոռուպցիայի դեմ պայքարի կողմնակից։ Ահա թե ինչպես էր Օրբանը ներկայանում այն քարոզարշավի ժամանակ, որը նրան իշխանության բերեց 2010 թվականին»։
Նրանք, ովքեր տարիներ շարունակ հետևել են Հունգարիայի առաջնորդին, ինչպես Ռեյին, ասել են, որ իրենց կարծիքով՝ Օրբանը նախընտրական քարոզարշավի սկզբում զգացել է, որ նա կպարտվի, ինչը մասամբ բացատրում է Բրյուսելի և Զելենսկու հետ լարվածության հաճախ անխոհեմ հրահրումը և իր հակառակորդներին հուսահատորեն դրդելը։ Նա պարզապես հույս ուներ, որ ինչ-որ բան իր օգտին կընթանա։
«Նրա խոսելաձևը, նրա օգտագործած լեզուն, նրա ժեստերը, նրա մարմնի լեզուն՝ ինձ համար ամեն ինչ տարբեր էր թվում, և ես նրան լուսաբանում եմ 16 տարի։ Նա թվում էր հյուծված», – ասաց Ռեյինին։
«Կարծում եմ՝ նա գիտեր, որ ոչինչ հավերժ չէ»։
Բաց մի թողեք
