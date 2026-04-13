Բուլղարիայի ընտրությունները չեն վաճառվում, պնդում է վարչապետը՝ խոստանալով պայքար կեղծիքների դեմ

Սոֆիան պայքարում է միջամտությունից խուսափելու համար, քանի որ երկիրը մոտենում է ևս մեկ քվեարկության։
Բուլղարիայի վարչապետ Անդրեյ Գուրովը խոստանում է ավելի կոշտ գործողություններ ձայների գնման և ընտրությունների մանիպուլյացիաների դեմ, քանի որ երկիրը մոտենում է հինգ տարվա ընթացքում ութերորդ խորհրդարանական ընտրություններին։
Քվեարկությունը տեղի է ունեցել դեկտեմբերին տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ցույցերից հետո, որոնք կապված էին կառավարության մեջ արմատացած կոռուպցիայի և օրենքի գերակայության խախտման մեղադրանքների հետ, որոնք տապալեցին կենտրոն-աջ GERB-ի գլխավորած կոալիցիան։ Կենտրոնական բանկի փոխնահանգապետ և «Շարունակելով փոփոխությունը» հակակոռուպցիոն կուսակցության անդամ Գուրովը նշանակվել է ժամանակավոր վարչապետ փետրվարի 11-ին։
«Մենք որպես կառավարություն ուզում ենք անել այն, որ առաջին անգամ պաշտպանենք ընտրությունները, այլ ոչ թե կառավարենք դրանք», – ասել է նա POLITICO-ին տված հարցազրույցում՝ անդրադառնալով քվեարկության ժամանակ իր չեզոք դիրքորոշմանը։ «Մարդիկ կարող են տեսնել, որ այս ընտրությունները պաշտպանվում են»։
Ապրիլի 19-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կառավարությունը պատրաստվում է ընտրություններին միջամտելուն: Ձախակողմյան նախկին նախագահ Ռումեն Ռադևի նորաստեղծ «Առաջադեմ Բուլղարիա» կուսակցությունը հարցումներում առաջատար է վետերան կենտրոնամետ առաջնորդ Բոյկո Բորիսովի նկատմամբ։
Վերջին շաբաթներին իշխանությունները ձերբակալել են ավելի քան 200 մարդու՝ ընտրակաշառքի և հարկադրանքի դեմ համազգային պայքարի շրջանակներում, այդ թվում՝ սոցիալական աջակցության ծրագրերի միջոցով, ինչպիսիք են ջեռուցման օգնությունը և խոցելի խմբերի համար տաք ճաշերը: Որոշ դեպքերում տեղական պաշտոնյաները, այդ թվում՝ փոստային ծառայության ղեկավարները, սխալ են տեղեկացրել ընտրողներին, որ պետության կողմից տրամադրվող նպաստները գալիս են որոշակի քաղաքական կուսակցություններից: Գուրովի խոսքով՝ Ռուսաստանի քաղաքացի նույնպես բռնվել է ընտրակեղծիքներ կատարելիս Կենտրոնական Բուլղարիայի Ստարա Զագորա քաղաքում՝ տեղական ընտրական հանձնաժողովի միջոցով:
«Անհատների ձայները մանիպուլացնելու կամ մեկ ձայն գնելու փոխարեն՝ նրանք կարող են մեկ գործողությամբ հազար ձայն գնել», – ասել է Գուրովը։
Առանձին, Սոֆիայի արտաքին գործերի նախարարությունը մարտին ստեղծեց ժամանակավոր ստորաբաժանում՝ արտաքին միջամտությանը արձագանքը համակարգելու համար, և նշանակեց հետաքննող լրագրող Քրիստո Գրոզևին, որը հայտնի է Bellingcat առցանց հետաքննությունների խմբում իր նախկին աշխատանքով, որպես խորհրդատու ստորաբաժանումին՝ ինչպես նաև խնդրելով ԵՄ-ից օգնություն Ռուսաստանի միջամտության դեմ պայքարելու համար։
Անկայունության ցիկլ
Կրկնակի ընտրությունները մատնանշում են Բուլղարիայի համար ավելի խորը կառուցվածքային խնդիր՝ քաղաքական համակարգի նկատմամբ վստահության փլուզում։
Վարչապետի խոսքով՝ հաջորդական կոալիցիոն կառավարությունները ավելի շատ կենտրոնացել են իշխանությունը պահպանելու, քան այն հարցերի բարեփոխումների իրականացման վրա, որոնց դեմ բողոքում էր բնակչությունը։
Բորիսովի GERB-ի տասնամյակ տևած աջակողմյան գերիշխանությունը փլուզվեց 2021 թվականին՝ հանգեցնելով անկայուն կոալիցիոն կառավարությունների հաջորդականության, որը սկսվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի բարեփոխիչ կառավարությունից և ժամանակավոր վարչակազմերից՝ նախքան GERB-ի ի վերջո իշխանության գալը 2025 թվականին, միայն թե կրկին տապալվելու փողոցային բողոքի ցույցերի միջոցով։
«Այս կոալիցիաները փոխզիջումներ են, որոնք ուղղված են իշխանությունն իրականացնելուն, այլ ոչ թե համակարգը բարեփոխելուն», – ասաց Գուրովը։ «Դա օգուտ է բերում քաղաքական շրջանակներում մի քանիսին, այլ ոչ թե ամբողջ հասարակությանը»։
Մինչև այդ հիմնական դժգոհությունները չլուծվեն, նա զգուշացրեց, որ Բուլղարիան կարող է մնալ քաղաքական անկայունության և ընտրողների անտարբերության շրջապտույտի մեջ։
Սակայն, չնայած անկայունությանը, Գուրովը պնդում էր, որ Բուլղարիան մնում է հուսալի գործընկեր արևմտյան դաշինքներում, ինչպիսին է ՆԱՏՕ-ն, և ռազմավարական խաղացող Սև ծովի անվտանգության ոլորտում։
Երկիրը հարգեց իր պարտավորությունը Ուկրաինայի նկատմամբ, երբ Գուրովը մարտի 30-ին ստորագրեց 10-ամյա անվտանգության և պաշտպանության համաձայնագիր, ինչը մեծապես հիասթափեցրեց պոպուլիստական կուսակցություններին, որոնք պնդում էին, որ ժամանակավոր կառավարությունը իրավունք չունի երկիրը նման համաձայնագրի մեջ ներքաշել։
«Մենք չենք կարող սպասել «ճիշտ պահին», երբ խոսքը վերաբերում է անվտանգությանը», – ասաց Գուրովը։ Նա հավելեց, որ Կիևի հետ գործընկերությունը Բուլղարիային հնարավորություններ է տալիս զարգացնել բարձր տեխնոլոգիական պաշտպանական և կրկնակի օգտագործման հնարավորություններ իր սեփական զինված ուժերի համար։
Կառավարությունը նաև ձգտում է հեռու մնալ քաղաքականապես պայմանավորված որոշումներից, այդ թվում՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհուրդից», որից Գուրովը դուրս բերեց երկիրը։
Նա պնդեց, որ նախորդ կառավարության կողմից ձեռնարկված քայլը ծառայում էր «Իրավունքների և ազատությունների շարժում – Նոր սկիզբ» կուսակցության առաջնորդ Դելյան Պեևսկու նեղ քաղաքական շահերին, որը ձգտում է ԱՄՆ-ի «Մագնիտսկու ակտից» հանել կաշառակերության, լրատվամիջոցների մանիպուլյացիաների և դատական համակարգի վրա անտեղի ազդեցության մեղադրանքների պատճառով սահմանված պատժամիջոցները։
«Մենք չենք կարծում, որ արտաքին քաղաքականությունը պետք է առաջնորդվի նման շահերով», – ասաց նա։
