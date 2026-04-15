Դատախազների միջազգային ասոցիացիայի Գործադիր կոմիտեի նիստը կանցկացվի Հայաստանում

2028 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում կանցկացվի Դատախազների միջազգային ասոցիացիայի Գործադիր կոմիտեի հերթական նիստը:

Այս մասին հայտնում է Դատախազությունը։

Այս որոշումը կայացվել է ապրիլի 15-ին՝ Շանհայում ընթացող՝ Դատախազների միջազգային ասոցիացիայի Գործադիր կոմիտեի 61-րդ նիստի ընթացքում՝ Գործադիր կոմիտեի անդամների միաձայն որոշմամբ:

Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Շանհայ քաղաքում մասնակցում է Դատախազների միջազգային ասոցիացիայի Գործադիր կոմիտեի 61-րդ նիստին, որի ընթացքում Աննա Վարդապետյանն ընտրվել է ԴՄԱ վերապատրաստումների ենթահանձնաժողովի անդամ:

ԴՄԱ Գործադիր կոմիտեն ԴՄԱ-ի ղեկավար և վարչական մարմինն է, որը կազմված է Նախագահից, փոխնախագահներից և 20 դատախազ անդամներից, որոնք ներկայացնում են Ավստրիայի Հանրապետությունը, Կանադան, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորությունը, Շվեյցարիայի Համադաշնությունը, Ֆրանսիայի Հանրապետությունը, Քենիայի Հանրապետությունը, Ադրբեջանի Հանրապետությունը, Հունգարիան և այլն:

Դատախազների միջազգային ասոցիացիայի (ԴՄԱ) Գործադիր կոմիտեի 61-րդ նիստից բացի, Շանհայ քաղաքում ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի հանդիպել է ՉԺՀ Գերագույն ժողովրդական դատախազության գլխավոր դատախազ Յինգ Յոնգին, ինչպես նաև Դատախազների միջազգային ասոցիացիայի գլխավոր քարտուղար Ռոյլ Դոնային:

1 min read

Ամփոփվել է Հայաստան – Եվրոպայի խորհուրդ 2023 – 2026 թթ. Գործողությունների ծրագրի իրականացման ընթացքը. Լուսանկար

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելում հանդիպել է Կայա Կալասի, ապա Անդրիուս Կուբիլիուսի հետ, զբոսնել են Բրյուսելում․ Լուսանկարներ, Տեսանյութ

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատ Միրզոյանը կմեկնի Բրյուսել․ ծրագրված է հանդիպում Կայա Կալասի հետ

14/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

Երաժշտության հաղթանակը ժամանակի մեջ․ Սիմֆոնիկ նվագախմբի 20-ամյակին նվիրված գալա համերգը. Լուսանկարներ

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը շրջվում է «անընդունելի» Մելոնիի դեմ. Լուսանկար

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես կեղծ ռուսական պատմությունը դարձավ իրական խնդիր Էստոնիայի համար. Լուսանկարներ

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փորձում են փրկել աշխարհը․ Թրամփի դեմ պայքար․ Կարո՞ղ են նոր տրանսատլանտյան դաշինք կառուցել Թրամփի դարաշրջանում

15/04/2026 infomitk@gmail.com