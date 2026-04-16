Ուկրաինայի համար անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) արտադրությունը Եվրոպային ներքաշում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ. այս մասին հայտարարել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից:
Գերատեսչությունում ընդգծել են, որ Ուկրաինային դրոնների մատակարարման ծավալների ավելացումը նախատեսվում է իրականացնել եվրոպական երկրների տարածքում գտնվող ձեռնարկությունների հաշվին:
«Այս որոշումը դիտարկում ենք որպես միտումնավոր քայլ, որը հանգեցնում է ողջ եվրոպական մայրցամաքում ռազմաքաղաքական իրավիճակի կտրուկ սրմանը և այդ երկրների աստիճանական վերածմանը Ուկրաինայի ռազմավարական թիկունքի»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ:
