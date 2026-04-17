17/04/2026

EU – Armenia

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը պաշտոնանկ է արել դիվանագիտական ​​ծառայության ղեկավարին և փոխարտգործնախարար Օլի Ռոբինսին

infomitk@gmail.com 17/04/2026 1 min read

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը պաշտոնանկ է արել դիվանագիտական ​​ծառայության ղեկավարին և փոխարտգործնախարար Օլի Ռոբինսին՝ վստահության կորստի պատճառով, հաղորդել է «The Telegraph»-ը։

Վստահության կորուստը պայմանավորված է եղել այն տեղեկություններով, որ Միացյալ Նահանգներում Միացյալ Թագավորության նախկին դեսպան Պիտեր Մանդելսոնը չի անցել անվտանգության թույլտվություն նշանակվելուց առաջ։

«Արտաքին գործերի նախարարության մշտական ​​փոխնախարար պարոն Օլի Ռոբինսը կհրաժարական տա վարչապետի և արտաքին գործերի նախարար Իվետ Քուփերի վստահությունը կորցնելուց հետո», – նշել է թերթը։

Ըստ թերթի՝ պաշտոնանկությունը տեղի է ունեցել Սթարմերի և Ռոբինսի միջև հեռախոսազրույցից հետո։ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից հայտնի ֆինանսիստ Ջեֆֆրի Էպշտեյնի գործի վերաբերյալ վերջին ֆայլերի հրապարակումից հետո բրիտանական լրատվամիջոցները պարզել են, որ Մանդելսոնը բիզնեսի նախարար աշխատելիս 2009 թվականին Էպշտեյնին է ուղարկել ՄԹ-ի կաբինետի ներքին փաստաթուղթ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը պարտվեց ու որոշեց գնալ փոխզիջումների

17/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Վիճակը» լավ չէ. «նախկինի պես» շարունակել գործելը անհնար է

17/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն հետաձգում է որոշ եվրոպական երկրներին զենքի մատակարարումները Իրանի պատերազմի պատճառով

17/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը պարտվեց ու որոշեց գնալ փոխզիջումների

17/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդարադատության «անարդա՞ր» նախարարը

17/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղցկեղի բուժումը Հայաստանում անվճար է միայն թղթի վրա

17/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Վիճակը» լավ չէ. «նախկինի պես» շարունակել գործելը անհնար է

17/04/2026 infomitk@gmail.com