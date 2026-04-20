Բելգիան միաձայն աջակցում է Հայաստանին և Արցախին․ Ներկայացուցիչների պալատը բանաձև է ընդունել

«Հանուն արդարադատության և ժողովրդավարության Եվրոպայի հայերի ֆեդերացիան» հայտնում է, որ Բելգիայի Ներկայացուցիչների պալատի միաձայն ընդունած բանաձևը ուղերձ է հղում երեք կարևոր ճակատներում.
Վերադարձի իրավունք. Այն հստակորեն կոչ է անում արցախահայերի վերադառնալու իրենց նախնիների տները՝ ընդգծելով, որ նման քայլը հնարավոր է միայն միջազգային անվտանգության ամուր մեխանիզմի միջոցով:
Ինքնիշխան սահմանների վերականգնում. Այն պահանջում է ադրբեջանական ուժերի անհապաղ դուրսբերում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից՝ պնդելով 2021 թվականի մայիսի 12-ի դրությամբ եղած սահմաններին վերադառնալու վրա:
Ուշադրություն դարձրեք պատանդների ճակատագրին. Այն բարձր մակարդակի ուշադրություն է դարձնում հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների, այդ թվում՝ Բաքվում ներկայումս պահվող Արցախի քաղաքական ղեկավարության մարդասիրական ծանր վիճակին:
