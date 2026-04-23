24/04/2026

EU – Armenia

Առաջադրման հայտ ենք ստացել 19 ուժից, որից երկուսը՝ դաշինք, 17-ը՝ կուսակցություն․ ԿԸՀ

infomitk@gmail.com 23/04/2026

Հարգելի՛ քաղաքացիներ

Առաջադրման հայտ ենք ստացել 19 քաղաքական ուժից, որից երկուսը՝ դաշինք, 17-ը՝ կուսակցություն։ Մանրամասները՝ քիչ անց։

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Փաշինյան Նիկոլ Վովայի
  • Միրզոյան Արարատ Սամվելի
  • Ավանեսյան Անահիտ Թորգոմի

«ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Ծառուկյան Գագիկ Կոլյայի
  • Թեւանյան Անդրանիկ Նորիկի
  • Սարգսյան Լուիզա Աշոտի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՇՆՈՐՀԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Սիմոնյան Գուրգեն Էդմոնի
  • Անտինյան Էդվարդ Արմենակի
  • Մկրտչյան Լուսինե Մարտիկի

«ԲՈԼՈՐԻՆ ԴԵՄ ԵՄ» ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Կյուրեղյան Սպարտակ Տիգրանի
  • Գեւորգյան Իշխան Սամվելի
  • Կարապետյանց Նինա Տիգրանի

«ՈՒԺԵՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԴԱՇԻՆՔ (կազմում՝ «ՈՒԺԵՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, «ՆՈՐ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ,«ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՅԵՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ)

  • Կարապետյան Նարեկ Կարենի
  • Վարդեւանյան Արամ Պողոսի
  • Մելոյան Գոհար Գագիկի

«ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Պետրոսյան Սուրեն Ռաֆիկի
  • Այվազյան Վարդան Նորիկի
  • Գաբրիելյան Հասմիկ Արմենի

«ՄԻԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՎԵՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Թաթոյան Արման Հակոբի
  • Անանյան Դավիթ Սանասարի
  • Մատինյան Աստղիկ Համլետի

«ԼՈՒՍԱՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Մարուքյան Էդմոն Հրաչիկի
  • Փաշոյան Կարպիս Ռուբիկի
  • Ավագյան Շուշանիկ Սուրենի

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Կարապետյան Գեւորգ Ռոբերտի
  • Սաֆարյան Գեւորգ Վիտալիկի
  • Սախոյան Արմենուհի Լիպարիտի

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ կազմում՝«ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, «ԱՌԱՋ» ԱՋԱԿԵՆՏՐՈՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Քոչարյան Ռոբերտ Սեդրակի
  • Սաղաթելյան Իշխան Վաչիկի
  • Գրիգորյան Աննա Արամի

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Շիրինյան Լեւոն Ղազարի
  • Թադեւոսյան Արգիշտ Ռաֆիկի
  • Սահակյան Սիլվա Սերյոժայի

ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Զուրաբյան Լեւոն Արամի
  • Մանուկյան Արամ Վիգենի
  • Զորյան Տաթեւիկ Արարատի

«ՆՈՐ ՈՒԺ» ՌԵՖՈՐՄԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Մարության Հայկ Հրաչյայի
  • Կարապետյան Հակոբ Մանվելի
  • Արամյան Նարինե Միքայելի

«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Սարգսյան Արամ Զավենի
  • Ադամյան Անահիտ Հրանտի
  • Մխիթարյան Ռոմիկ Կառլենի

«ԱԼՅԱՆՍ» ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ ՑԵՆՏՐԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Ուրիխանյան Տիգրան Խաչատուրի
  • Գալստյան Աշոտ Վարազդատի
  • Հովհաննիսյան Գոհար Լեւոնի

ՌԵՖՈՐՄԻՍՏՆԵՐԻ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • Հարությունյան Վաղարշակ Վարնազի
  • Բաբայան Վահան Շոթայի
  • Ներկարարյան Անի Լեւոնի

ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ ՕՐԵՆՔ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՅՈՒՐԻԿԻ
  • ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՍՈԽԱԿԻ
  • ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԱՆՆԱ ՎԱԶԳԵՆԻ

ՔՈՉԱՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ԵՎ ԱԶԳԻ ԶԱՐԹՈՆՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ԳՈԴԵՐԶԻՆԻ
  • ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿ ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆԻ
  • ԿՈՒՋՈՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ՍԵՅՐԱՆԻ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  • ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ      ԱՐՄԱՆ   ՇԱՄԻՐԻ
  • ՄԵՀՐԱԲՅԱՆ       ՌՈՒԲԵՆ  ՀԵՆՐԻԿԻ
  • ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ       ԼՈՒՍԻՆԵ ՆԵՐՍԵՍԻ

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ապրիլի 23-ին հյուրընկալել է ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության պատվիրակությանը։ ԿԸՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանը ողջունել է հյուրերին և մաղթել համատեղ արդյունավետ գործակցություն։

Պատվիրակության ղեկավար Յանես Լենարչիչը հայտնել է, որ դիտորդական առաքելությունը դիտարկելու է ընտրությունների բոլոր փուլերը և միջանկյալ զեկույց է հրապարակելու փաստական տվյալներով։ Այնուհետև ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ը հրապարակելու է երկու գնահատողական զեկույց՝ առաջինը ընտրությունների հաջորդ օրը, երկրորդը՝ ընտրություններից մի քանի ամիս անց։ Դիտորդական առաքելությունը նախատեսում է ՀՀ գործուղել մինչև 250 կարճաժամկետ և 30 երկարաժամկետ դիտորդ։

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

