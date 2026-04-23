Առաջադրման հայտ ենք ստացել 19 ուժից, որից երկուսը՝ դաշինք, 17-ը՝ կուսակցություն․ ԿԸՀ

Հարգելի՛ քաղաքացիներ
Առաջադրման հայտ ենք ստացել 19 քաղաքական ուժից, որից երկուսը՝ դաշինք, 17-ը՝ կուսակցություն։ Մանրամասները՝ քիչ անց։
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Փաշինյան Նիկոլ Վովայի
- Միրզոյան Արարատ Սամվելի
- Ավանեսյան Անահիտ Թորգոմի
«ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Ծառուկյան Գագիկ Կոլյայի
- Թեւանյան Անդրանիկ Նորիկի
- Սարգսյան Լուիզա Աշոտի
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՇՆՈՐՀԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Սիմոնյան Գուրգեն Էդմոնի
- Անտինյան Էդվարդ Արմենակի
- Մկրտչյան Լուսինե Մարտիկի
«ԲՈԼՈՐԻՆ ԴԵՄ ԵՄ» ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Կյուրեղյան Սպարտակ Տիգրանի
- Գեւորգյան Իշխան Սամվելի
- Կարապետյանց Նինա Տիգրանի
«ՈՒԺԵՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԴԱՇԻՆՔ (կազմում՝ «ՈՒԺԵՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, «ՆՈՐ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ,«ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՅԵՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ)
- Կարապետյան Նարեկ Կարենի
- Վարդեւանյան Արամ Պողոսի
- Մելոյան Գոհար Գագիկի
«ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Պետրոսյան Սուրեն Ռաֆիկի
- Այվազյան Վարդան Նորիկի
- Գաբրիելյան Հասմիկ Արմենի
«ՄԻԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՎԵՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Թաթոյան Արման Հակոբի
- Անանյան Դավիթ Սանասարի
- Մատինյան Աստղիկ Համլետի
«ԼՈՒՍԱՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Մարուքյան Էդմոն Հրաչիկի
- Փաշոյան Կարպիս Ռուբիկի
- Ավագյան Շուշանիկ Սուրենի
«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Կարապետյան Գեւորգ Ռոբերտի
- Սաֆարյան Գեւորգ Վիտալիկի
- Սախոյան Արմենուհի Լիպարիտի
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ կազմում՝«ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, «ԱՌԱՋ» ԱՋԱԿԵՆՏՐՈՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Քոչարյան Ռոբերտ Սեդրակի
- Սաղաթելյան Իշխան Վաչիկի
- Գրիգորյան Աննա Արամի
ՔՐԻՍՏՈՆԵԱ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Շիրինյան Լեւոն Ղազարի
- Թադեւոսյան Արգիշտ Ռաֆիկի
- Սահակյան Սիլվա Սերյոժայի
ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Զուրաբյան Լեւոն Արամի
- Մանուկյան Արամ Վիգենի
- Զորյան Տաթեւիկ Արարատի
«ՆՈՐ ՈՒԺ» ՌԵՖՈՐՄԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Մարության Հայկ Հրաչյայի
- Կարապետյան Հակոբ Մանվելի
- Արամյան Նարինե Միքայելի
«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Սարգսյան Արամ Զավենի
- Ադամյան Անահիտ Հրանտի
- Մխիթարյան Ռոմիկ Կառլենի
«ԱԼՅԱՆՍ» ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ ՑԵՆՏՐԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Ուրիխանյան Տիգրան Խաչատուրի
- Գալստյան Աշոտ Վարազդատի
- Հովհաննիսյան Գոհար Լեւոնի
ՌԵՖՈՐՄԻՍՏՆԵՐԻ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- Հարությունյան Վաղարշակ Վարնազի
- Բաբայան Վահան Շոթայի
- Ներկարարյան Անի Լեւոնի
ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ ՕՐԵՆՔ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՅՈՒՐԻԿԻ
- ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՍՈԽԱԿԻ
- ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԱՆՆԱ ՎԱԶԳԵՆԻ
ՔՈՉԱՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ԵՎ ԱԶԳԻ ԶԱՐԹՈՆՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ԳՈԴԵՐԶԻՆԻ
- ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿ ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆԻ
- ԿՈՒՋՈՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ՍԵՅՐԱՆԻ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
- ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՇԱՄԻՐԻ
- ՄԵՀՐԱԲՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ ՀԵՆՐԻԿԻ
- ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ՆԵՐՍԵՍԻ
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ապրիլի 23-ին հյուրընկալել է ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության պատվիրակությանը։ ԿԸՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանը ողջունել է հյուրերին և մաղթել համատեղ արդյունավետ գործակցություն։
Պատվիրակության ղեկավար Յանես Լենարչիչը հայտնել է, որ դիտորդական առաքելությունը դիտարկելու է ընտրությունների բոլոր փուլերը և միջանկյալ զեկույց է հրապարակելու փաստական տվյալներով։ Այնուհետև ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ը հրապարակելու է երկու գնահատողական զեկույց՝ առաջինը ընտրությունների հաջորդ օրը, երկրորդը՝ ընտրություններից մի քանի ամիս անց։ Դիտորդական առաքելությունը նախատեսում է ՀՀ գործուղել մինչև 250 կարճաժամկետ և 30 երկարաժամկետ դիտորդ։
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Բաց մի թողեք
Ես ջանքեր եմ գործադրել, որ մեր ընտանիքը վերամիավորվի. Նիկոլ Փաշինյան
ԵՄ-ի հետ համատեղ մի նոր նախաձեռնությամբ ենք հանդես գալու. ԱԳ փոխնախարարը՝ Հայաստան-ԵՄ գագաթնաժողովի մասին
Արտակարգ․ ստորգետնյա հորանից դուրս են բերել 46 քաղաքացու. ՆԳՆ ՓԾ-ն մանրամասնում է