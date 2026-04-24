Իրանի պատերազմը սպառել է ԱՄՆ-ի կրիտիկական, թանկարժեք զենքի պաշարները․ NYT

ԱՄՆ-ն դժվար ընտրության առջև է կանգնած իր ռազմական կարողությունը պահպանելու խնդրի պատճառով Իրանի դեմ պատերազմի ընթացքում զենքի պաշարների նվազումից հետո, հաղորդել է «The New York Times»-ը (NYT)՝ հղում անելով աղբյուրների և Պատերազմի նախարարության ներքին գնահատականներին։
Պատերազմը սպառել է ԱՄՆ-ի համաշխարհային պաշարներն ու ստիպել Պենտագոնին զինամթերքը Ասիայից և Եվրոպայից տեղափոխել Մերձավոր Արևելք, ինչը, ըստ վարչակազմի և կոնգրեսի պաշտոնյաների, նվազեցրել է Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ դիմակայելու նրա պատրաստվածությունը։
Իրանի հետ պատերազմի սկսվելուց ի վեր Վաշինգտոնը ծախսել է մոտավորապես «1100 JASSM-ER» թևավոր հրթիռներ (յուրաքանչյուրը մոտավորապես 1 միլիոն դոլար արժողությամբ), որոնք նախատեսված են եղել Չինաստանի դեմ հնարավոր պատերազմի համար, նշել է «The New York Times»-ը՝ հղում անելով Պենտագոնի ներքին գնահատականներին և կոնգրեսի պաշտոնյաների հայտարարություններին։ Զինանոցում մնում է մոտ 1500 նման հրթիռ։ Բացի այդ, արձակվել է ավելի քան 1000 Tomahawk հրթիռ (յուրաքանչյուրը 3.6 միլիոն դոլար արժողությամբ), ինչը մոտավորապես տասն անգամ գերազանցում է տարեկան գնման պահանջը։
Պենտագոնն օգտագործել է ավելի քան 1200 Patriot որսորդական համակարգեր (յուրաքանչյուրը ավելի քան 4 միլիոն դոլար արժողությամբ) և ավելի քան 1000 «Precision Strike» և ATACMS հրթիռներ: Պենտագոնի ներքին գնահատականների համաձայն՝ առաջինի տարեկան արտադրությունը մինչև 2025 թվականը կազմում է մոտավորապես 600 հրթիռ։
NYT-ը նշել է, որ Պենտագոնը չի կարող սկսել զինամթերքի արտադրության ընդլայնումը, քանի որ սպասում է Կոնգրեսի հաստատմանը լրացուցիչ ֆինանսավորման համար: Չնայած հունվարին «Lockheed Martin» ընկերության հետ կնքվել են յոթ տարվա համաձայնագրեր՝ հրթիռների արտադրությունը քառապատկելու համար, իրական առաջընթաց չի գրանցվել. ֆինանսավորումը չի ապահովվել։
Իրանում պատերազմը սպառել է ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի համար կարևորագույն պաշարները: Լուրջ խնդիր է եղել հետախուզական և հարձակողական անօդաչու թռչող սարքերի կորուստը, ինչպես նաև զորավարժությունների կրճատումը, ինչը, ըստ ռազմական պաշտոնյաների, նվազեցնում է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների վրա հնարավոր հարձակումները զսպելու կարողությունը:
