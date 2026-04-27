Երբ է լուծվելու հեղուկ գազի խնդիրը

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը անդրադարձել է վերջին շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում հեղուկ գազի շուկայում առաջացած լուրջ խնդիրներին։
Նրա խոսքով՝ Երևանում և մարզերում հեղուկ գազի գինը կտրուկ աճել է՝ որոշ վայրերում հասնելով 260-300 դրամի։ Միաժամանակ, որոշ գազալցակայաններում առաջացել է դեֆիցիտ, ինչը քաղաքացիների համար լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծել։
Դանիելյանը նշել է, որ մարդիկ արդեն սոցիալական ցանցերում միմյանց տեղեկացնում են, թե որտեղ կարելի է գտնել հեղուկ գազ, իսկ որոշ քաղաքացիներ հրաժարվում են գազի բալոններից՝ ավելացնելով իրենց ծախսերը։ Նրա խոսքով՝ տաքսու վարորդները նույնպես բախվում են լուրջ խնդիրների, քանի որ վառելիքի պակասը խաթարում է նրանց աշխատանքը։
Պատգամավորը հիշեցրել է, որ ամիսներ առաջ հեղուկ գազի գինը եղել է մոտ 170 դրամ, և ներկայում արձանագրված է շուրջ 60-70 տոկոս թանկացում։
Գառնիկ Դանիելյանը ընդգծել է, որ բազմիցս բարձրաձայնել է ոլորտում առկա գնային տատանումների և խնդիրների մասին՝ կոչ անելով պետական մարմիններին և Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին ուսումնասիրել իրավիճակը և քայլեր ձեռնարկել շուկայի կարգավորման ուղղությամբ։
Նա առաջարկել է պարզել՝ թանկացումները պայմանավորված են օբյեկտիվ պատճառներով, թե շուկայում կան անարդար մրցակցային գործողություններ։ Դանիելյանի խոսքով՝ անհրաժեշտ է նաև վերահսկել մատակարարման շղթան և սահմանային գործընթացները, եթե խնդիրները կապված են ներմուծման հետ։
Պատգամավորը նշել է, որ շուկայի անկայունությունը և վերահսկողության բացակայությունը հանգեցնում են շարունակական թանկացումների, որոնց հիմնական բեռը կրում են սովորական քաղաքացիները։
Վերջում նա հայտնել է, որ համապատասխան հարցով գրություններ է ուղարկել ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությանը և ՏՄՊՊՀ-ին՝ պահանջելով պարզաբանումներ:
Սպառման համակարգը բաշխման ցանցին միացման նոր դիմում ներկայացնելիս կգործեն արդեն նվազեցված սակագները. ՀԷՑ
ԵՄ-ն Բոսնիային կոչ է անում «ուշադիր» հետևել ԱՄՆ խողովակաշարի համաձայնագրի հետ կապված պարտավորություններին
Ազատ անցումը մարում է. Եվրոպային անհրաժեշտ է նավատորմ