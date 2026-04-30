30/04/2026

Գնաճը նորանոր ռեկորդներ է սահմանում

2026 թ. մարտին 12-ամսյա գնաճը կազմել է 4,5%՝ փետրվարի 4,3%-ի դիմաց՝ շարունակելով արագացման միտումը և գտնվելով գնաճի թիրախային միջակայքի վերին սահմանից բարձր։

«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Անդրադառնալով վիճակագրական այս ցուցանիշին՝ «Լույս» հիմնադրամը նշում է, թե սա նշանակում է, որ բարձր տնտեսական ակտիվության պայմաններում պահանջարկի կողմից գների ճնշումները շարունակում են պահպանվել, սակայն առկա են նաև առաջարկի կողմից ճնշումներ՝ պայմանավորված տարածաշրջանային լարվածությամբ և դրա հետևանքով առաջացող մատակարարման հնարավոր խնդիրներով. «Այս պայմաններում դրամավարկային քաղաքականության պայմանները դեռևս չեն խստացվել՝ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը պահպանվել է 6,5 % մակարդակում»։

Վերոնշյալ ցուցանիշն ինքնին անհանգստացնող է, սակայն բանն այն է, որ առավել անապահով խավերի համար գնաճն ավելի առարկայական ու շոշափելի է զգացվում: «Վիճակագրական» գնաճն իր մեջ ներառում է տարբեր ապրանքախմբերի գների շարժը, և շատ հաճախ ոչ առաջնային սպառման մի շարք ապրանքներ կարող են ավելի նվազ թանկանալ կամ ընդհանրապես չթանկանալ, իսկ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները թանկանան ավելի մեծ չափով:

Հենց այդպես էլ գրեթե միշտ լինում է Հայաստանում, վերջին շրջանում՝ առավել ևս: Անզեն աչքով էլ նկատելի է, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները վերջին տարիներին սրընթաց աճում են՝ խորացնելով հատկապես անապահով խավի առանց այն էլ ոչ բարվոք վիճակը:

Իսկ եթե հավելենք, որ ապրիլի ընթացքում նոր թանկացումներ են արձանագրվել՝ վառելիքի, բանջարեղենի, մսի և այլն, ապա պատկերն առավել պարզ կդառնա: Մի խոսքով, իշխանություններն ու նրանց «կից» անձինք հարստանում են, իսկ ժողովուրդը գնալով ավելի է աղքատանում:

Ինչ է հայտարարգրել տարիների ընթացքում աճ գրանցած ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետը

30/04/2026 infomitk@gmail.com
Կառավարությունը «Made in Armenia» ծրագիրը տապալել է. փաստաթուղթ

30/04/2026 infomitk@gmail.com
Նույնիսկ սատելիտներն են ընդունո՞ւմ, որ ՔՊ-ն ընդդիմություն է դառնալու

30/04/2026 infomitk@gmail.com

ԱՄՆ-ն կարող է կրճատել զորքերը Գերմանիայում, քանի որ Իրանի շուրջ վեճը թեժանում է

30/04/2026 infomitk@gmail.com
Իրանի պատերազմը ԵՄ-ին օրական արժենում է 500 միլիոն եվրո, զգուշացնում է ֆոն դեր Լեյենը

30/04/2026 infomitk@gmail.com
Ինչպե՞ս դիտել Ռումինիայի քաղաքական քաոսը պրոֆեսիոնալի պես

30/04/2026 infomitk@gmail.com
Նախկին օլիմպիական մուրճ նետողը դառնում է իտալական ձախերի առաջնորդներից մեկը` հակա Մելոնի

30/04/2026 infomitk@gmail.com