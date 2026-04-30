Նույնիսկ սատելիտներն են ընդունո՞ւմ, որ ՔՊ-ն ընդդիմություն է դառնալու

Որոշ քաղաքական միավորներ, հիմնականում՝ ՔՊ-ի սատելիտներ, հայտարարում են, թե առաջիկա ԱԺ ընտրություններում պիտի… ընդդիմափոխություն արվի: Հասկանալի է, թե ինչ նկատի ունեն. ուզում են, որ այսօրվա ընդդիմության փոխարեն իրենք լինեն ընդդիմություն:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Բայց նրանց ասածի մեջ մի քանի տարօրինակություն կա: Ամբողջ աշխարհում այս կամ այն քաղաքական ուժը մտնում է ընտրապայքարի մեջ, որպեսզի հասնի իշխանափոխության և դառնա իշխանություն:
Իսկ ՔՊ-ի սատելիտները, փաստորեն, առավելագույնը ձգտում են… դառնալ ընդդիմություն: Բայց սա էլ իր հերթին է հետաքրքիր: Եթե փաշինյանական իշխանությանը ինչ-որ հրաշքով կամ ընտրակեղծիքներով հաջողվի վերարտադրվել, ապա հիշյալ ուժերը էլի ընդդիմադիր չեն դառնա, քանի որ «էն գլխից» նիկոլական են:
Մյուս կողմից՝ եթե այդ սատելիտային միավորներն ուզում են ընդդիմություն լինել, ապա նշանակում է՝ իրենք ընդունում են, որ այսօրվա ընդդիմությունն է իշխանություն ձևավորելու, իսկ իրենք էլ ավելի մեծ հրաշքով (այս դեպքում նույնիսկ հրաշքն է անհավանական) անցնելու են խորհրդարան ու ՔՊ-ի հետ դառնալու են ընդդիմադիր փոքրամասնություն:
Բայց, եթե առաջնորդվենք այդ տրամաբանությամբ, ապա այսօրվա հիմնական ընդդիմադիր ուժերն են ամենից շատ ցանկանում «ընդդիմափոխություն անել», որն արտահայտվելու է քվեների համախառն մեծամասնություն ստանալու և իշխանություն ձևավորելու տեսքով:
Այդ պարագայում ենթադրելի է, որ այսօրվա իշխանություն ՔՊ-ն դառնալու է ընդդիմություն: Իսկ վերոնշյալ «սատելիտները» չեն անցնելու հաջորդ ԱԺ ու, լավագույն դեպքում, կլինեն արտախորհրդարանական ընդդիմության կարգավիճակում:
Ստացվում է, որ նրանք, «ընդդիմափոխություն» ասելով, նկատի ունեն հենց այն, որ այսօրվա ընդդիմությունը կդառնա իշխանություն, իսկ իշխանությունը՝ հակառակը: Փաստորեն, այդ «սատելիտները» իրենց ներսում արդեն իսկ ընդունել են, որ ՔՊ-ն պարտվել է: Ու այդ տեսանկյունից, գիտեք, նրանք գուցե և իրավացի են:
