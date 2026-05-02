Ընտրություններից առաջ ՔՊ-ական համայնքապետը ստորագրել է սոցիալական աջակցության որոշում

Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Թալինի ՔՊ-ական համայնքապետ Տավրոս Սափեյանն ապրիլի 27-ին ստորագրել է սոցիալական աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ թիվ N 793-Ա որոշումը։
Որոշման համաձայն՝ «ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՑ» ՍՊԸ-ին փոխանցվել է 370,000 ՀՀ դրամ, ինչպես նաև՝ ԼԱԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՁ-ին՝ 30,000՝ՀՀ դրամ՝ շահառուներին սնունդ ձեռք բերելու նպատակով։
Բացի այդ, 9 անձի սոցիալական աջակցություն է ցուցաբերվել՝ 30,000- 40,000 դրամից մինչև 100,000 դրամի չափով։ Նաև փոխանցվել են տարբեր քաղաքացիների սպառած էլեկտրաէներգիայի, ջրի գումարը, 54,160 դրամի չափով դեղորայքի գումար։
