EU – Armenia

Իրանից պրծավ, անցավ Կուբային

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախատեսում է ռազմածովային ուժեր ուղարկել Կուբա՝ Իրանի հետ հակամարտության ավարտից հետո, ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների։

Նա հայտարարել է, որ գրեթե անմիջապես կլուծի Կուբայի հարցը. «Կուբա կոչվող մի վայր, որը մենք գրեթե անմիջապես կգրավենք։ Կուբան մեծ խնդիրներ ունի։ Նախ, մենք կավարտենք մեկ աշխատանք։ Ես սիրում եմ ավարտել ամեն ինչ։

Իրանից վերադառնալիս, մեր գործից վերադառնալիս մենք կունենանք մեր մեծ նավերից մեկը, հնարավոր է՝ USS Abraham Lincoln ավիակիրը, որը ամենամեծն է աշխարհում։ Մենք կստիպենք նրան մոտենալ, կանգ առնել ափից մոտ 100 յարդ հեռավորության վրա, և նրանք կասեն. «Շատ շնորհակալ ենք, մենք հանձնվում ենք»»։

