171 հազար դրամ եկամուտ է ստացել, բայց 7,4 մլն նվիրաբերել է կուսակցությանը

ԱԺ ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացրած «Հայաստանի շնորհապետական» կուսակցության նախագահ Գուրգեն Սիմոնյանը 2025թ-ի հայտարարագրում ներկայացրել է 2015թ-ի արտադրության Տոյոտա մակնիշի մեքենա, որը ձեռք է բերել 2021թ-ին։

Որպես եկամուտ հայտարարագրել է 171 հազար 375 դրամ, որից 150 հազար դրամը ստացել է «Մխիթարյան» կրթահամալիրից, 12 հազար դրամը՝ ԳԱԱ-ից, իսկ 9 հազար 375 դրամը՝ Սլավոնական համալսարանից։ Հայտարարագիրը ներկայացնելու պահի դրությամբ ունեցել է 1 մլն 178 հազար 946 դրամ վարկ։ Սիմոնյանը ունեցել է նաև 12 մլն դրամ կանխիկ գումար։ Սիմոնյանը չի հայտարարագրել անշարժ գույք կամ այլ եկամուտներ, սակայն կուսակցության հաշվին միլիոններ է փոխանցել։

Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության 2025թ-ի հայտարարագիրն ուսումնասիրեցինք, պարզելու, թե ինչպես են գոյանում կուսակցության դրամական միջոցները։ Այսպես՝ 8 մլն 71 հազար 500 դրամ կուսակցությունը նվիրատվություն է ստացել, ևս 550 հազար 500 դրամ գոյացել է անդամակցության վճարից։ Հատկանշական է, որ այս գումարի գերակշիռ մասը փոխանցել է Գուրգեն Սիմոնյանը։ Վերջինս 8 անգամ փոխանցում է արել, ընդհանուր 7 մլն 420 հազար դրամ։ Վերջին փոխանցումը արել է դեկտեմբերի 24-ին՝ 5 մլն 170 հազար դրամ։ Նա նաև 18 հազար դրամ անդամակցության վճար է փոխանցել կուսակցության հաշվին։

Այս գումարից 55 հազար 778 դրամը վճարել են կոմունալ ծառայությունների դիմաց, իսկ 3 մլն 93 հազար դրամը՝ անշարժ գույք ձեռք բերելու համար։ Այլ ծախսերի համար հատկացվել է 18 հազար 950 դրամ։

Նկատենք, որ Գուրգեն Սիմոնյանը, չունենալով մեծ եկամուտներ, ունենալով վարկեր, կուսակցությանը գրեթե 7,4 մլն դրամ գումար է փոխանցել։ Կուսակցությունը նախորդ տարի անցկացրել է համագումար, ևս մեկ համագումար էլ ունեցել է այս տարի՝ մարտի 21-ին։ Այս օրերին կուսակցության ներկայացուցիչները մարզային այցեր են իրականացնում։

