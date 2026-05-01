Ryanair-ի ղեկավարը պնդում է, որ Եվրոպան կարող է խուսափել ավիավառելիքի ճգնաժամից:
Ցածրարժեք ավիափոխադրողի գործադիր տնօրենը ցանկանում է, որ հանձնաժողովը վերացնի իր ածխածնի առևտրի սխեման՝ ավիատոմսերը ավելի էժան դարձնելու համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպան, հավանաբար, մայիսին ավիավառելիքի պակաս չի ունենա, սակայն «100 տոկոսանոց երաշխիք» չկա, որ ամռանը մատակարարման խնդիրներ չեն լինի, կարծում է Ryanair-ի գործադիր տնօրեն Մայքլ Օ’Լիրին։
Մերձավոր Արևելքում փետրվարի 28-ին սկսված պատերազմից ի վեր Եվրոպայում ավիավառելիքի գները կրկնապատկվել են, և կան մտահոգություններ մատակարարման հնարավոր պակասի վերաբերյալ։
Այնուամենայնիվ, Օ’Լիրին չորեքշաբթի օրը հեռախոսազրույցում ասել է, որ իրավիճակը «այս պահին չափավոր բարելավվում է», հավելելով. «Մեր մատակարարները, որոնք բոլոր խոշոր նավթային ընկերություններն են, ասում են. «Մենք որևէ էական խնդիր չենք տեսնում մինչև հունիսի սկիզբը»»։
Սակայն «ոչ ոք մեզ չի ասում, որ կա 100 տոկոսանոց երաշխիք հունիս, հուլիս և օգոստոս ամիսներին», – հավելել է նա։
Այնուամենայնիվ, Օ’Լիրին զգուշացրեց, որ որոշ եվրոպական ավիաընկերություններ դեռ կարող են սնանկանալ, եթե չկարողանան հաղթահարել ավիացիոն վառելիքի գների աճը: «Մեր ոչ այնքան էժան մրցակիցներից մի քանիսը աշնանը կձախողվեն», – ասաց նա։
Վառելիքի իրավիճակի վերաբերյալ նրա տեսակետն ավելի լավատեսական է, քան Միջազգային էներգետիկ գործակալության գործադիր տնօրեն Ֆաթիհ Բիրոլի տեսակետը, որը ապրիլի 16-ին ասել էր, որ Եվրոպան «գուցե վեց շաբաթ ավիացիոն վառելիքի պաշար ունի»։
Օ’Լիրին ասաց, որ ճնշումը որոշ չափով թուլացել է, քանի որ «Եվրոպայի ավիացիոն վառելիքի մեծ մասը գալիս է Արևմտյան Աֆրիկայից, ԱՄՆ-ից և Նորվեգիայից, իսկ Ռուսաստանից մատակարարումը աճում է»։
Այնուամենայնիվ, նա զգուշացրեց, որ մատչելի գներով վառելիքի մատչելիությունը կախված կլինի նրանից, թե որքան ժամանակ կշարունակվի պատերազմը, հավելելով, որ հույս ունի, որ հակամարտությունը կավարտվի «այսօր երեկոյան, վաղը»։
Նա ասաց, որ Ryanair-ը որոշ չափով պաշտպանված է գների աճից, քանի որ այն իր վառելիքի կարիքների մոտ 80 տոկոսը ապահովագրել է պատերազմից առաջվա 67 դոլար մեկ բարելի դիմաց գնով, մինչդեռ մնացած 20 տոկոսը պետք է գնվի մոտ 150 դոլարով մեկ բարելի դիմաց։
Եվրոպական այլ խոշոր ավիաընկերություններ նմանատիպ գործարքներ են կնքել՝ կարճաժամկետ հեռանկարում պաշտպանելով նրանց վառելիքի ռեկորդային բարձր գներից: Օ’Լիրին ասել է, որ ապահովագրությունը պետք է պաշտպանի եվրոպական ավիաընկերություններին հինգ կամ վեց ամիս, բայց զգուշացրել է, որ եթե պատերազմը «շարունակվի դրանից ավելի երկար, ապա ոչ ոք իրականում վստահ չէ, թե ինչ կպատահի»:
Օ’Լիրին, ով պարբերաբար քննադատում է Եվրոպական հանձնաժողովին, անխնայողաբար է քննադատում Բրյուսելի ձեռնարկած միջոցառումները:
Հանձնաժողովը ստեղծում է վառելիքի դիտորդական կենտրոն և ձգտում է դիվերսիֆիկացնել ավիացիոն վառելիքի ներմուծումը, հնարավոր է՝ ներառելով ԱՄՆ-ում արտադրված վառելիքի տեսակ, որը տարբերվում է Եվրոպայում օգտագործվող միջազգային ստանդարտից:
«Մենք կարող ենք անվտանգ քնել մեր մահճակալներում՝ իմանալով, որ Եվրոպական հանձնաժողովը դիտորդական կենտրոն է ստեղծում: Ուփ-դի-դու», – ասել է Օ’Լիրին:
Փոխարենը, նա կոչ է արել Հանձնաժողովին «չեղարկել» ավիացիայի համար արտանետումների առևտրի համակարգի ածխածնի գնագոյացման սխեման կամ առնվազն այն համապատասխանեցնել միջազգային ավիացիայի համար ՄԱԿ-ի ածխածնի փոխհատուցման և կրճատման շատ ավելի էժան սխեմային (CORSIA):
Դա համապատասխանում է այլ ավիաընկերությունների և արդյունաբերական լոբբիների նմանատիպ պահանջներին, սակայն հանձնաժողովը նշում է, որ չի մեղմացնի ETS-ը՝ ավիացիոն վառելիքի ճգնաժամը լուծելու համար։
