ԵՄ-ն չպետք է «նվաստացնի» իրեն՝ ձգտելով Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցություններ վարել, զգուշացնում է Կալլասը

Բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը կրկին մերժել է Եվրոպական Միության և Ռուսաստանի միջև ուղիղ բանակցություններ վարելու գաղափարը՝ զգուշացնելով, որ Մոսկվան «պատրաստում է իր զինված ուժերը Արևմուտքի հետ երկարատև բախման»։
Բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը չպետք է «նվաստացնի» իրեն՝ ձգտելով Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցություններ վարել՝ Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումը դադարեցնելու համար, կոչ անելով դաշինքին խուսափել Մոսկվայի մաքսիմալիստական պահանջների «թակարդը» ընկնելուց։
«Մենք մինչ այժմ տեսել ենք, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում որևէ տեսակի երկխոսություն վարել։ Մենք չպետք է նվաստացնենք մեզ՝ լինելով «պահանջատեր» (ասելով)՝ «խնդրում ենք, մենք աղաչում ենք ձեզ խոսել մեզ հետ», – ասել է Կալլասը հինգշաբթի օրը Էստոնիա կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ։
«Մենք պետք է նրանց դնենք այնպիսի դիրքում, որ նրանք (ռուսները) իրականում բանակցելու ձևացումից անցնեն իրական բանակցելու»։
Կալլասը նշել է, որ հարցը կքննարկվի մայիսի 10-ին և 11-ին, երբ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունենալու Կիպրոսում: Քննարկումը կկենտրոնանա այն «խնդրանքների» վրա, որոնք դաշինքը պետք է պահանջի Մոսկվայից կատարել պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում։
«Ռուսաստանը պատրաստում է իր զինված ուժերը Արևմուտքի հետ երկարատև բախման: Արդյո՞ք Պուտինը կհամարձակվի որևէ պահի փորձարկել ՆԱՏՕ-ն, կախված է միայն մեզանից: Զսպումը գործում է, եթե այն հավաստի է: Թուլություն ցուցաբերելը միայն ագրեսիա է առաջացնում», – ասել է նա։
«Ռուսաստանի հետ «սովորական գործին» վերադառնալ չի կարող լինել, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Մոսկվան ավարտի այս պատերազմը Ուկրաինայում»։
Նրա մեկնաբանությունները հնչել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի միջև նոր երկարատև հեռախոսազրույցից մեկ օր անց: Զրույցի ընթացքում Պուտինը առաջարկել է կարճատև հրադադար՝ հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում կայանալիք Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունների ընթացքում, որոնք մեղմացվել են Ուկրաինայի հեռահար հարվածների պատճառով։
Արձագանքելով լուրին՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ հանձնարարել է իր թիմին պարզաբանել մանրամասները Սպիտակ տան հետ։
«Մեր առաջարկը երկարաժամկետ հրադադար է, մարդկանց համար հուսալի և երաշխավորված անվտանգություն, և երկարատև խաղաղություն», – հինգշաբթի օրը ասաց Զելենսկին։
«Ուկրաինան պատրաստ է աշխատել դրա ուղղությամբ ցանկացած արժանապատիվ և արդյունավետ ձևաչափով»։
Քաղաքական պառակտում
ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ անցկացվող խաղաղ բանակցությունների մասին հարցին Կալասը պատասխանեց, որ «այնտեղ ոչինչ չի կատարվում» և քննադատեց Վաշինգտոնի որոշումը՝ Մոսկվային պատժամիջոցները մեղմացնելու վերաբերյալ՝ ի պատասխան Հորմուզի նեղուցի փակման հետևանքով էներգակիրների գների կտրուկ աճի։
ԱՄՆ քաղաքականությունը կտրուկ հակադրվում է ԵՄ-ի քաղաքականությանը, որը վերջերս հաստատել է Ռուսաստանի դեմ տնտեսական սահմանափակումների նոր փաթեթ։
«Երբ մենք տեսնում ենք նախագահ Թրամփի և նախագահ Պուտինի միջև այս զանգերը, միշտ շատ հարցեր են մնում անպատասխան, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը բացահայտորեն գովաբանում է Իրանի հերոսական պայքարը Ամերիկայի դեմ», – ասաց Կալասը։
«Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ իրականում ավելի շատ ճնշում կա նաև Ռուսաստանի վրա, քանի որ նրանք օգնում են Իրանին պատերազմել նրանց դեմ։ Մենք կցանկանայինք տեսնել այդ ճնշումը, և մենք դա չտեսանք այդ զանգի ժամանակ»։
Հարցը, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է անմիջականորեն համագործակցի Ռուսաստանի հետ՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար, առաջ քաշվեց հունվարին, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հաջորդական հայտարարություններով աջակցեցին ռազմավարությանը։
Անդամ պետությունները կտրուկ բաժանվեցին։ Ավստրիան, Չեխիան և Լյուքսեմբուրգը աջակցություն հայտնեցին, մինչդեռ Գերմանիան, Էստոնիան, Լիտվան և Կիպրոսը դեմ էին։
Քննարկումը կորցրեց իր ազդեցությունը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանին հարվածելուց հետո, և դիվանագիտական ուշադրությունը մեծապես տեղափոխվեց Մերձավոր Արևելք։ Այսօր այս հարցը չլուծված է։
Անցյալ շաբաթ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը հայտարարեց, որ ԵՄ-Ռուսաստան բանակցությունների գաղափարը դարձել է «հիմնական մտածողություն» իր գործընկեր առաջնորդների շրջանում։
«Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այս պատերազմը շարունակվի տարիներ շարունակ՝ բոլոր մարդկային տառապանքներով», – ասաց դե Վևերը։ «Մարդիկ ոչնչի համար կոտորվում են»։
