01/05/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն չպետք է «նվաստացնի» իրեն՝ ձգտելով Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցություններ վարել, զգուշացնում է Կալլասը

infomitk@gmail.com 01/05/2026

Բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը կրկին մերժել է Եվրոպական Միության և Ռուսաստանի միջև ուղիղ բանակցություններ վարելու գաղափարը՝ զգուշացնելով, որ Մոսկվան «պատրաստում է իր զինված ուժերը Արևմուտքի հետ երկարատև բախման»։

Բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը չպետք է «նվաստացնի» իրեն՝ ձգտելով Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցություններ վարել՝ Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումը դադարեցնելու համար, կոչ անելով դաշինքին խուսափել Մոսկվայի մաքսիմալիստական ​​պահանջների «թակարդը» ընկնելուց։

«Մենք մինչ այժմ տեսել ենք, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում որևէ տեսակի երկխոսություն վարել։ Մենք չպետք է նվաստացնենք մեզ՝ լինելով «պահանջատեր» (ասելով)՝ «խնդրում ենք, մենք աղաչում ենք ձեզ խոսել մեզ հետ», – ասել է Կալլասը հինգշաբթի օրը Էստոնիա կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ։

«Մենք պետք է նրանց դնենք այնպիսի դիրքում, որ նրանք (ռուսները) իրականում բանակցելու ձևացումից անցնեն իրական բանակցելու»։

Կալլասը նշել է, որ հարցը կքննարկվի մայիսի 10-ին և 11-ին, երբ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունենալու Կիպրոսում: Քննարկումը կկենտրոնանա այն «խնդրանքների» վրա, որոնք դաշինքը պետք է պահանջի Մոսկվայից կատարել պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում։

«Ռուսաստանը պատրաստում է իր զինված ուժերը Արևմուտքի հետ երկարատև բախման: Արդյո՞ք Պուտինը կհամարձակվի որևէ պահի փորձարկել ՆԱՏՕ-ն, կախված է միայն մեզանից: Զսպումը գործում է, եթե այն հավաստի է: Թուլություն ցուցաբերելը միայն ագրեսիա է առաջացնում», – ասել է նա։

«Ռուսաստանի հետ «սովորական գործին» վերադառնալ չի կարող լինել, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Մոսկվան ավարտի այս պատերազմը Ուկրաինայում»։

Նրա մեկնաբանությունները հնչել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի միջև նոր երկարատև հեռախոսազրույցից մեկ օր անց: Զրույցի ընթացքում Պուտինը առաջարկել է կարճատև հրադադար՝ հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում կայանալիք Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունների ընթացքում, որոնք մեղմացվել են Ուկրաինայի հեռահար հարվածների պատճառով։

Արձագանքելով լուրին՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ հանձնարարել է իր թիմին պարզաբանել մանրամասները Սպիտակ տան հետ։

«Մեր առաջարկը երկարաժամկետ հրադադար է, մարդկանց համար հուսալի և երաշխավորված անվտանգություն, և երկարատև խաղաղություն», – հինգշաբթի օրը ասաց Զելենսկին։

«Ուկրաինան պատրաստ է աշխատել դրա ուղղությամբ ցանկացած արժանապատիվ և արդյունավետ ձևաչափով»։

Քաղաքական պառակտում

ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ անցկացվող խաղաղ բանակցությունների մասին հարցին Կալասը պատասխանեց, որ «այնտեղ ոչինչ չի կատարվում» և քննադատեց Վաշինգտոնի որոշումը՝ Մոսկվային պատժամիջոցները մեղմացնելու վերաբերյալ՝ ի պատասխան Հորմուզի նեղուցի փակման հետևանքով էներգակիրների գների կտրուկ աճի։

ԱՄՆ քաղաքականությունը կտրուկ հակադրվում է ԵՄ-ի քաղաքականությանը, որը վերջերս հաստատել է Ռուսաստանի դեմ տնտեսական սահմանափակումների նոր փաթեթ։

«Երբ մենք տեսնում ենք նախագահ Թրամփի և նախագահ Պուտինի միջև այս զանգերը, միշտ շատ հարցեր են մնում անպատասխան, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը բացահայտորեն գովաբանում է Իրանի հերոսական պայքարը Ամերիկայի դեմ», – ասաց Կալասը։

«Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ իրականում ավելի շատ ճնշում կա նաև Ռուսաստանի վրա, քանի որ նրանք օգնում են Իրանին պատերազմել նրանց դեմ։ Մենք կցանկանայինք տեսնել այդ ճնշումը, և մենք դա չտեսանք այդ զանգի ժամանակ»։

Հարցը, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է անմիջականորեն համագործակցի Ռուսաստանի հետ՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար, առաջ քաշվեց հունվարին, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հաջորդական հայտարարություններով աջակցեցին ռազմավարությանը։

Անդամ պետությունները կտրուկ բաժանվեցին։ Ավստրիան, Չեխիան և Լյուքսեմբուրգը աջակցություն հայտնեցին, մինչդեռ Գերմանիան, Էստոնիան, Լիտվան և Կիպրոսը դեմ էին։

Քննարկումը կորցրեց իր ազդեցությունը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանին հարվածելուց հետո, և դիվանագիտական ​​ուշադրությունը մեծապես տեղափոխվեց Մերձավոր Արևելք։ Այսօր այս հարցը չլուծված է։

Անցյալ շաբաթ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը հայտարարեց, որ ԵՄ-Ռուսաստան բանակցությունների գաղափարը դարձել է «հիմնական մտածողություն» իր գործընկեր առաջնորդների շրջանում։

«Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այս պատերազմը շարունակվի տարիներ շարունակ՝ բոլոր մարդկային տառապանքներով», – ասաց դե Վևերը։ «Մարդիկ ոչնչի համար կոտորվում են»։

