Օրբանի պարտությունից հետո ԵՄ-ն բախվում է Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ դժվար հարցերի

Վիկտոր Օրբանի անխուսափելի հեռանալը ԵՄ առաջնորդներին ստիպում է բախվել Ուկրաինայի անդամակցության գործընթացի վերաբերյալ անհարմար հարցերի, որոնք մինչ օրս հունգարական վետոն անպատասխան էր թողել։
Գրեթե երկու տարի շարունակ Ուկրաինայի՝ մի օր Եվրամիությանը միանալու ձգտումը որոշվել է ոչ թե առաջընթացով, այլ դրա բացակայությամբ։
2024 թվականի հունիսին կիրառված և այդ ժամանակվանից ի վեր ամրապնդված Հունգարիայի վետոն արդյունավետորեն կաթվածահար է արել Ուկրաինայի անդամակցության դիմումը՝ Կիևին և Բրյուսելին մղելով դեպի ոչ պաշտոնական ուղիներ՝ իրավական և տեխնիկական աշխատանքները առաջ մղելու համար՝ առաջընթացի հույսով։
Արդյունքում, Ուկրաինան այսօր հայտնվել է խիստ անսովոր իրավիճակում. թղթի վրա այն պատրաստ է բացել անդամակցության գործընթացը կառուցող վեց բանակցությունների խմբերը, բայց գործնականում այն չի կարողանում բացել դրանցից որևէ մեկը։
Զայրույթը զգացվում է ուկրաինացի և եվրոպացի պաշտոնյաների շրջանում, ովքեր կարծում են, որ վետոն անհամաչափ է, անհիմն և ուղղակի չարաշահող։
Այժմ, ապրիլյան ընտրություններում Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կրած ջախջախիչ պարտությունից հետո, ԵՄ-ին տրվել է առաջին հավաստի հնարավորությունը դուրս գալու փակուղուց և կատարելու Կիևին Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի առաջին ամիսներին տված խոստումը։
Բրյուսելը ակնկալում է, որ Օրբանի իրավահաջորդ Պետեր Մագյարը արագորեն կդադարեցնի մշտական խոչընդոտները և թույլ կտա աստիճանաբար բացել կլաստերները։ Նպատակն է առնվազն բացել առաջինը, որը հայտնի է որպես «հիմնարարներ», ամառային արձակուրդներից առաջ։
Սակայն եթե Բուդապեշտում պահակախմբի փոփոխությունը հույսով և թեթևությամբ է լցնում առաջնորդներին, այն նաև ստիպում է նրանց դիմակայել Ուկրաինայի անդամակցության հետ կապված բարդ, զգայուն հարցերին, որոնք հունգարական վետոն արդյունավետորեն անտեսել էր։
Մինչ այժմ քաղաքական բանավեճը կենտրոնացած է եղել Օրբանի, նրա խոչընդոտների և հնարավոր շրջանցիկ լուծումների վրա։ Նրա հեռանալուց հետո առաջ է գալիս հիմնական հարցը՝ ինչպես Ուկրաինան դարձնել ներխուժման տակ գտնվող երկիր՝ ԵՄ անդամ։
Նոր դինամիկան լիովին ցուցադրվեց անցյալ շաբաթ Կիպրոսում կայացած առաջնորդների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ժամանակ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ով սկզբում նախատեսված էր միջամտել վիրտուալ եղանակով, որոշեց անձամբ ներկայանալ՝ իր երկրի շահերը ներկայացնելու համար։
Զելենսկին միացավ ԵՄ առաջնորդներին Կիպրոսում
«Մենք ձգտում ենք նույն լիիրավ անդամակցությանը, ինչ ԵՄ յուրաքանչյուր երկիր՝ Կիպրոսից մինչև Լեհաստան։ Միակ բանը, որ մենք խնդրում ենք, լիիրավ անդամակցության արագացումն է՝ անդամակցության հստակ մեկնարկի ամսաթիվով», – ասաց Զելենսկին ոչ պաշտոնական հավաքին։
Առաջնորդները կատարեցին նուրբ հավասարակշռության քայլ. նրանք Զելենսկիին ջերմ աջակցության խոսքեր հղեցին՝ համեմված հստակ նախազգուշացումներով՝ նրա սպասումները կառավարելու համար։
«ԵՄ-ին անդամակցության շուրջ բանակցությունները կարող են արագ ընթանալ, բայց դա չի նշանակում, որ Ուկրաինայի անդամակցության ամսաթիվ կարող է նշանակվել շատ կարճ ժամանակահատվածում», – ասաց Նիդեռլանդների վարչապետ Ռոբ Յեթենը՝ նշելով, որ Կիևը «դեռ շատ աշխատանք ունի անելու»։
«Ուկրաինան պատկանում է եվրոպական ընտանիքին, բայց անդամակցության ճանապարհին յուրաքանչյուր երկիր պետք է համապատասխանի որոշակի մի շարք պայմանների: Այդպես միշտ է եղել», – ասաց նրա լյուքսեմբուրգցի գործընկեր Լյուկ Ֆրիդենը: «Կարճ ճանապարհներ չկան»:
Բելգիայի Բարտ դե Վևերը նույնքան զգույշ էր: «Կարծում եմ՝ չափազանց մեծ էյֆորիա կա այն փաստի հետ կապված, որ Վիկտորն այլևս այնտեղ չէ», – լրագրողներին ասաց նա:
Մի քանի օր անց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ևս մեկ անգամ սառը ջուր լցրեց այն տպավորության վրա, որ Օրբանի հեռանալը կարմիր գորգ կփռի Ուկրաինայի անդամակցության համար:
«Զելենսկին գաղափար ուներ ԵՄ-ին միանալու 2027 թվականի հունվարի 1-ին: Դա չի աշխատի: Նույնիսկ 2028 թվականի հունվարի 1-ը իրատեսական չէ», – ասաց Մերցը:
Կոշտ հարցեր
Ուկրաինայի անդամակցության կարգավորումը միշտ էլ դատապարտված էր դժվար լինելու:
Չնայած Երկրորդ համաշխարհային պատերազմն էր, որը հիմք դրեց եվրոպական ինտեգրման համարձակ նախագծին, դաշինքը երբեք չի գործ ունեցել դեռևս պատերազմի մեջ գտնվող թեկնածուի հետ: Երկար կանոնակարգում պարզապես չկա նախադեպ, որը թույլ կտա ընդգրկել մի երկիր, որը պայքարում է լայնածավալ ներխուժման դեմ և որի տարածքի մոտ 20%-ը գտնվում է ռազմական օկուպացիայի տակ։
Բրյուսելը բազմիցս ներկայացրել է ԵՄ անդամակցությունը որպես անվտանգության երաշխիք՝ Ուկրաինան ռուսական նոր հարձակումից պաշտպանելու համար, միաժամանակ ընդգծելով, որ ո՛չ Մոսկվան, ո՛չ էլ Վաշինգտոնը իրավասու չեն սահմանել ընդլայնման տեմպը։
Ուկրաինայի բնակչության թիվը, հսկայական տարածքը, աճող վերակառուցման ծախսերը և հացահատիկի հզոր արտադրությունը բոլորը մեծ նշանակություն ունեն քննարկման մեջ, քանի որ նրա անդամակցությունը, հավանաբար, կհանգեցնի տեկտոնական տեղաշարժերի ԵՄ միջոցների երկու ամենամեծ ծրարներում՝ գյուղատնտեսությունում և համախմբվածության մեջ։
Քաղաքական առումով մտահոգություններ կան որոշումների կայացման վրա ազդեցության վերաբերյալ, եթե Ուկրաինան, մյուս թեկնածուների հետ միասին, մոտ ապագայում միանա դաշինքին։ Օրբանի 16 տարվա իշխանությունը ապացուցեց, թե որքան հեռու կարող է ձգվել վետոն և որքան քաոս կարող է առաջացնել։
Այս մտահոգությունները կարող են լուծվել՝ ԵՄ պայմանագրերը փոփոխելով և ներքին կանոնները հարմարեցնելով՝ անցանկալի անակնկալներից խուսափելու համար: Սակայն պայմանագրերի բացումը նման է «Պանդորայի արկղի» բացմանը, զգուշացնում են դիվանագետները, քանի որ երբեք չգիտես, թե ինչ կարող է դուրս գալ դրանից։
Այս բոլոր անհարմար հարցերը բացատրում են, թե ինչու են ԵՄ առաջնորդները այդքան դեմ Զելենսկու կրկնակի խնդրանքին՝ արագացված ժամանակացույցի և ընդունելության կոնկրետ ամսաթվի վերաբերյալ: Տարիներ շարունակ ընդհանուր առմամբ խոսելուց հետո տոնը դառնում է ավելի սթափ և գործնական։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Կիպրոսում ասել է, որ անդամակցությունը «երկկողմանի պայմանագիր» է թեկնածուի, որն իրականացնում է բարեփոխումներ, և անդամ պետությունների միջև, որոնք նախատեսված են այդ ջանքերը խրախուսելու համար։
«Ի վերջո, դա բոլոր անդամ պետությունների քաղաքական որոշում է, քանի որ միաձայնությամբ դուք պետք է որոշեք անդամակցության վերաբերյալ», – ասել է նա: «Բայց առաջ շարժվելու ուղին, արժանիքների վրա հիմնված գործընթացը, պետք է հարգվի, որպեսզի երկու կողմերն էլ իմանան, թե ինչի վրա հույս դնել»։
Իր կողմից, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան մերժեց «արհեստական» վերջնաժամկետները և կոչ արեց երկրներին գործել «անհետաձգելիության զգացումով» և «ստեղծագործ լինել»։
Կաղապարից դուրս Արդեն առաջարկվել են մի քանի ստեղծագործական լուծումներ
Այս տարվա սկզբին հանձնաժողովը առաջարկեց «հակառակ» գործընթաց, որի շրջանակներում Ուկրաինան կդառնար անդամ անվանականորեն և աստիճանաբար կստանար դրա հետ կապված արտոնությունները։ Մայրաքաղաքները մարտին փակեցին ծրագիրը՝ այն որակելով անխոհեմ։
Կիպրոսում Դե Վևերը խոսեց «բազմաշերտ» Եվրոպայի մասին, որը թեկնածուներին կներգրավի տարբեր արագություններով, իսկ Մերցը առաջարկեց, որ Ուկրաինան կարող է միանալ կառույցներին առանց քվեարկության իրավունքի։ Նմանատիպ գաղափարները նախատեսում են Ուկրաինայի ավելի խորը մուտքը միասնական շուկա, որպեսզի այն զգա տնտեսական օգուտներ՝ շարունակելով կլաստերների վրա ծանր աշխատանքը։
Բրյուսելի պաշտոնյաներն ու դիվանագետները տարբեր կարծիքներ ունեն այս հարցի վերաբերյալ, բայց մեծ մասամբ համաձայն են, որ ցանկացած առաջարկ պետք է լինի իրագործելի և ողջամիտ և պահպանի Կիևի հույսերը։
Զելենսկին ասում է, որ պատրաստ է քննարկել «հնարավոր ձևաչափեր»՝ իր երկրի հավակնությունները բավարարելու համար, բայց պնդում է, որ չի համաձայնվի որևէ «խորհրդանշական» բանի հետ։
«Ուկրաինան պաշտպանում է իրեն և անկասկած պաշտպանում է Եվրոպան։ Եվ այն չի պաշտպանում Եվրոպան խորհրդանշականորեն. մարդիկ իրականում մահանում են», – ասաց նա Կիպրոս թռչելուց առաջ։
Իրավիճակը բարդացնում է Պետեր Մագյարի մոտեցման շուրջ անորոշությունը։ Քարոզարշավի ժամանակ Մագյարը մերժեց Կիևի արագացված անդամակցությունը։ Ավելի ուշ նա հրապարակեց գործողությունների երկար ցանկ, որոնք Ուկրաինան պետք է ձեռնարկի՝ Անդրկարպատիայում հունգարական փոքրամասնության «իրավիճակը բարելավելու» համար, մի հարց, որը Օրբանը նախկինում օգտագործել էր Զելենսկու դեմ։
Էմանուել Մակրոն և Ֆրիդրիխ Մերց։ Եվրամիություն
Բացի այդ, հաջորդ տարվա օրացույցը լի է բարձր խաղադրույքներով ընտրություններով հինգ խոշորագույն անդամ պետություններից չորսում՝ Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում և Լեհաստանում, որոնցում եվրոսկեպտիկ ուժերը կարող են շահագործել ընդլայնումը՝ դիրքեր գրավելու համար։
2025 թվականի Եվրոբարոմետրը պարզել է, որ ԵՄ քաղաքացիների 52%-ը կողմ է Ուկրաինայի անդամակցությանը, իսկ 41%-ը՝ դեմ, երկրների միջև զգալի տարբերություններով։
Մեկնաբանությունը հատկապես ինտենսիվ է Ֆրանսիայում, որտեղ դաշինքին ցանկացած նոր անդամակցություն կպահանջի կամ համաժողովրդական հանրաքվեի, կամ Ազգային ժողովի երեք հինգերորդ մեծամասնության հաստատում։ Ծայրահեղ աջակողմյանները ներկայումս առաջատար են հասարակական կարծիքի հարցումներում։
Ստեղծագործ լուծումների շարունակական որոնումները կարող են «առանձնանալ առանց անհապաղ լիիրավ անդամակցության» Ուկրաինայի համար և առաջնորդներին ավելի շատ ժամանակ տալ «համոզիչ փաստարկներ» կառուցելու զգուշավոր ընտրողների շրջանում, ասում է GLOBSEC-ի ավագ գիտաշխատող Վլադիսլավա Գուբալովան։
«Քաղաքական առաջնորդները կողմնորոշվում են ավելի ու ավելի դժվար ներքին միջավայրերում, որտեղ ինտեգրման և ընդլայնման վերաբերյալ եվրոպամետ ուղերձները չեն հանդիպում հանրային միավորող աջակցության։ Ընդհակառակը, ընտրողները, նույնիսկ երբ աջակցում են Ուկրաինային, պահանջում են տնտեսական և սոցիալական լուծումներ տանը», – ասել է Գուբալովան Euronews-ին։
«Սա, զուգորդված ընդլայնման առավելությունների վերաբերյալ անբավարար ռազմավարական հաղորդակցության և համապարփակ ներքին և արտաքին ապատեղեկատվական արշավների հետ, քաղաքական առաջնորդներին թողնում է մանևրելու նեղ ճանապարհով»։
Բաց մի թողեք
