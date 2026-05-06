Զինված հարձակում՝ նախկին նախարարի եղբոր վրա. Լուսանկար

Թուրքիայում հարձակման է ենթարկվել Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար և խորհրդարանի անդամ Մևլութ Չավուշօղլուի եղբայրը՝ գործարար Այդին Չավուշօղլուն։
Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ Այդին Չավուշօղլուն հրազենային վիրավորում է ստացել իր գրասենյակում։
Տուժածը վիրահատվել է և տեղափոխվել վերակենդանացման բաժանմունք։
Իրավապահ մարմինների աշխատակիցները դեպքի վայրում հետաքննություն են անցկացնում։
