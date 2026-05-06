EU – Armenia

Լատվիայի նախագահը պաշտոնական այցով կժամանի Հայաստան. Լուսանկար

Լատվիայի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչսը մայիսի 7-ին պաշտոնական այց կկատարի Հայաստան։

«Երևանյան երկխոսություն» համաժողովի պանելային քննարկման ժամանակ այս մասին ասել է Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Բայբա Բրաժեն։

«Վաղը մեր նախագահը պաշտոնական այցով կժամանի Հայաստան։ Սա նշանակալի իրադարձություն է, որը ուղիղ կապում է մեր ղեկավարներին, քաղաքական գործիչներին, մարդկանց և տնտեսությունները»,- ասել է Լատվիայի ԱԳ նախարարը։

Նա նաև նշել է, որ Հայաստանն ու Լատվիան հունիսին կվերսկսեն ուղիղ չվերթերը միմյանց միջև՝ շեշտելով Հայաստանի և Լատվիայի շատ մոտ և հարգանքի վրա հիմնված հարաբերությունները։

