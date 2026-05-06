06/05/2026

EU – Armenia

Վեդիում մանկապղծության համար մեղադրվող տղամարդկանցից մեկը թույն է խմել. Ոստիկանությունը, քննչականը փորձում են կnծկե՞լ

infomitk@gmail.com 06/05/2026 1 min read

Հասարակության կողմից Վեդիում մանկապղծության համար մեղադրվող տղամարդկանցից մեկը թույն է խմել:

ՀՀ քննչական կոմիտեից հայտնել են. «2026 թվականի մայիսի 6-ին ինքնասպանության հասցնելու դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ Քրեական օրենսգրքի 162-րդ հոդվածի 1-ին մասով»:

Ըստ մեր տեղեկությունների՝ Դավիթ Այնազյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց:

ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը վստահեցրել է՝ Վեդիում անչափահաս քույրերին սեռական բռնության ենթարկելու դեպքն իրենց ուշադրության ներքո է։

Անդրադառնալով մտահոգություններին, թե ինչու մինչև այժմ այս դեպքով կալանավորված անձ չկա, դատախազն ասել է՝ կարճ ժամանակ հետո խափանման միջոցի վերաբերյալ մտահոգությունը դուրս կգա։

«Այս մասով գնում ենք խիստ խափանման միջոցի»,- ընդգծել է նա:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական ու առեղծվածային դեպք՝ Երևանում․ բարձրահարկ շենքի առաջին հարկի բետոնե ծածկի վրա հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին

05/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ․ Հրդեհ է բռնկվել․ տարհանվել է 20 քաղաքացի, որոնցից 4-ը հոսպիտալացվել են

03/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրություններից առաջ ՔՊ-ական համայնքապետը ստորագրել է սոցիալական աջակցության որոշում

02/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վեդիում մանկապղծության համար մեղադրվող տղամարդկանցից մեկը թույն է խմել. Ոստիկանությունը, քննչականը փորձում են կnծկե՞լ

06/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային դեպք Երևան-Սևան ճանապարհին, «Nissan»-ում հայտնաբերվել է մաhացած տղամարդ․ Լուսանկար

06/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

5 անշարժ գույք, 45 մլն եկամուտ․ նախարար Գալյանի ունեցվածքը

06/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինն ու ես․ Զախարովան՝ իր ամսունության մասին

06/05/2026 infomitk@gmail.com