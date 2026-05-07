ԵՄ բանակցողները չեն կարողանում համաձայնության գալ ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի շուրջ

ԵՄ երեք հաստատությունների միջև բանակցությունները անարդյունք էին, չնայած նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ավտոմեքենաների մաքսատուրքերը բարձրացնելու սպառնալիքին։
ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը, որը կոչ էր արել բանակցողներին հասնել համաձայնագրի, որը կնպաստի Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների կայունացմանը, ժամանում է Փարիզում կայանալիք G7 առևտրի նախարարների հանդիպմանը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ օրենսդիրների և կառավարությունների միջև ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի իրականացման վերաբերյալ բանակցությունները չորեքշաբթի երեկոյան ավարտվեցին առանց առաջընթացի։
Արդյունքը կարող է առաջացնել նախագահ Դոնալդ Թրամփի զայրույթը, որը սպառնացել է եվրոպական ավտոարտադրողներին հարվածել 25 տոկոս մաքսատուրքերով, եթե ԵՄ-ն չկարողանա կյանքի կոչել անցյալ տարի իր շոտլանդական գոլֆի ակումբում կնքված տրանսատլանտյան առևտրային համաձայնագիրը։
ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը կոչ է արել բանակցողներին հասնել համաձայնագրի, որը կնպաստի Վաշինգտոնի հետ առևտրային հարաբերությունների կայունացմանը, ըստ հանդիպմանը ծանոթ անձանցից մեկի։ Սակայն մոտ վեց ժամ տևած բանակցություններից հետո նրանք դուրս եկան առանց համաձայնագրի։
«Այսօր երեկոյան լավ և կառուցողական բանակցություններ ունեցանք Խորհրդի և Հանձնաժողովի հետ», – ասաց Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Կարին Կարլսբրոն, որը ներկայացնում էր կենտրոնամետ «Renew Europe» խումբը Եվրախորհրդարանում: «Կարևոր է, որ մենք ստանանք Թրամփի դեմ դիմացկուն համաձայնագիր, նախքան վերջնական համաձայնագիր կնքելը»։
Անորոշ արդյունքը գնդակը վերադարձնում է Թրամփի դաշտ, այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ում նրա դեսպան Էնդրյու Փազդերը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը «համեմատաբար շուտ» կկիրառի 25 տոկոսանոց ավտոմոբիլային մաքսատուրք, եթե բանակցողներին չհաջողվի արագ համաձայնության գալ։
«Դուք ժամանակ ունեք այն շտկելու, ժամանակը հիմա է», – Բրյուսելում Bloomberg TV-ին ասել է Փազդերը: «Եթե դուք դա անեք, նա, հավանաբար, կրկին կանդրադառնա դրան»։
Անցյալ տարվա հուլիսին Թրամփի Թուրնբերի հանգստավայրում ձեռքսեղմման համաձայնագրի համաձայն՝ ԵՄ-ն համաձայնվեց վերացնել ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների վրա դրված մաքսատուրքերը, մինչդեռ Վաշինգտոնը կսահմանափակի ապրանքների մեծ մասի վրա դրված մաքսատուրքերը մինչև 15 տոկոս։
Սակայն ԵՄ-ն դեռևս չի իրականացրել դա՝ ընդունելով օրենսդրական նախաձեռնություններ, ինչը զայրացրեց Թրամփին և մեծացրեց ճնշումը Եվրոպական հանձնաժողովի վրա, որը իր 27 անդամների անունից բանակցում է առևտրային համաձայնագրերի շուրջ, որպեսզի դրանք իրականություն դառնան։
Հանձնաժողովի առևտրի գծով բարձրաստիճան պաշտոնյա Սաբին Վեյանդը ավելի վաղ Եվրոպական խորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովին ասել էր, որ անհամբեր սպասում է հանդիպմանը, «որը կներկայացնի առաջընթաց և կցույց տա, որ ԵՄ-ն հավատարիմ է իր պարտավորություններին»։
«Ես վստահ եմ, որ… մենք ունենք բոլոր այն բաղադրիչները, որոնք թույլ են տալիս մեզ ցույց տալ, որ մենք մնում ենք հուսալի գործընկեր՝ միաժամանակ մեզ տալով բոլոր գործիքները՝ արձագանքելու ցանկացած զարգացման, որը մենք տեսնում ենք», – նաև ասել է Վեյանդը առևտրի օրենսդիրներին։
Մինչդեռ հանձնաժողովը և ԵՄ անդամ երկրների մեծամասնությունը ցանկանում են Թըրնբերիին համոզել հաղթահարել սահմանը, ԵՄ օրենսդիրները հետևողականորեն են մոտենում իրենց՝ հիասթափված Թրամփի այս տարվա սկզբին Դանիայի տարածք Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու սպառնալիքներից:
Նրանք նաև վերագնահատել են, թե արդյոք գործարքը դեռևս լավն է, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը փետրվարին մերժեց Թրամփի նախնական սակագները։
Վետերան առևտրային կոմիտեի նախագահ Բերնդ Լանգեի գլխավորությամբ օրենսդիրները կոչ են արել ավելացնել լրացուցիչ պայմաններ, որոնք կխոչընդոտեն գործարքը մինչև Թրամփը չկրճատի պողպատի սակագները, կդադարեցնի այն, եթե նա սպառնա ԵՄ տարածքային ամբողջականությանը, և կդադարեցնի այն իր լիազորությունների ավարտից առաջ։
Մինչ այժմ կողմերը չեն համաձայնության եկել քննարկման ամենավիճահարույց կետերից որևէ մեկի շուրջ, ասել է Խորհրդի մի պաշտոնյա։
«Առաջընթաց է եղել, և նպատակն է շուտով ավարտել բանակցությունները: Սակայն երկու կողմերը պետք է համապատասխանաբար ստուգեն քաղաքական խմբերի և անդամ երկրների հետ՝ տեսնելու, թե ինչ են նրանք պատրաստ ընդունել», – ավելացրել է պաշտոնյան ուշ գիշերային բանակցությունների մասին։
Խորհրդարանի գլխավոր բանակցող Լանգեն ասել է, որ երկու կողմերն էլ «մոտենում են համաձայնագրի», բայց հավելել է, որ ավելի շատ ժամանակ է անհրաժեշտ։
Բանակցողները նպատակ ունեն կրկին հանդիպել մայիսի 19-ին, չնայած այդ ամսաթիվը դեռ պետք է հաստատվի, ասաց Խորհրդի մեկ այլ պաշտոնյա։
Երկու կողմերն էլ հայտարարել են, որ ցանկանում են վերջնական փոխզիջման հասնել մինչև հուլիս, երբ կլրանան Թրամփի կողմից սահմանված ժամանակավոր մաքսատուրքերը։ Սակայն դա շատ ուշ կլինի, ըստ ԱՄՆ դեսպան Փուզդերի, ով ասել է, որ ամբողջ առևտրային գործարքն այժմ վտանգված է։
«Եթե գործարքը գործարք չէ, ապա կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները կհրաժարվի դրանից», – ասաց նա։
