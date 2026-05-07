Իսպանիան «ավելի համոզված է իր դիրքորոշման մեջ» ԱՄՆ-ի նկատմամբ, քան ԵՄ-ն. Խաումե Դուխ

Կատալոնիայի տարածաշրջանային նախարարը Euronews-ին ասել է, որ չնայած Իսպանիան առաջատար է եղել Վաշինգտոնի դեմ դիմակայելու հարցում, վերջին ամիսներին ԵՄ-ն ավելի կոշտ դիրքորոշում է ընդունել։
Կատալոնիայի Եվրոպական Միության և արտաքին գործողությունների նախարար Խաումե Դուխը Euronews-ին ասել է, որ Մադրիդի կառավարությունը «բավականին խելացի» է եղել Սպիտակ տան քննադատությանը և ավելի լայն միջազգային հարցերին արձագանքելիս, և որ ընդհանուր առմամբ այն ավելի անսասան է եղել, քան ԵՄ-ն։
Նա նշել է այն փաստը, որ Իսպանիան հաճախ առաջիններից է քննադատում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ձեռնարկված գործողությունները։ Իրանի հետ հակամարտության սկսվելուց մի քանի օր անց Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը միակ ԵՄ առաջնորդն էր, որը ուղղակիորեն մարտահրավեր նետեց պատերազմին։
«Հաջորդ շաբաթներին այս դիրքորոշումը ընդունեց նաև ԵՄ անդամ պետությունների մեծամասնությունը։ Սա նշանակում է, որ մենք ավելի համոզված էինք մեր սեփական դիրքորոշումներում», – ասել է բրյուսելցի վետերանը, հավելելով, որ Կատալոնիան այս հարցում լիովին համաձայն է Մադրիդի հետ։
Երբ նրան հարցրին, թե արդյոք կարծում է, որ ԵՄ-ն տատանվում է նման հարցերում, Դուխն ասաց, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում դաշինքը «շատ էվոլյուցիայի է ենթարկվել»։
«Կարծում եմ՝ շրջադարձային պահ եղավ, մասնավորապես՝ Գրենլանդիայի դեմ ուղղված բոլոր սպառնալիքները», – ասաց նա՝ մատնանշելով նախագահ Թրամփի ջանքերը՝ որոշակի վերահսկողություն ձեռք բերելու դանիական ինքնավար տարածքի նկատմամբ։ «Սա բացեց այս մայրցամաքի շատ կառավարությունների աչքերը, և այդ ժամանակվանից ի վեր դիրքորոշումները փոխվել են»։
Իսպանիան, ԱՄՆ-ի նկատմամբ իր քննադատական դիրքորոշման արդյունքում, բազմիցս քննադատության է ենթարկվել Թրամփի վարչակազմի կողմից, վերջին օրինակը Պենտագոնի ներքին էլեկտրոնային նամակն էր, որը նույնիսկ առաջարկում էր կասեցնել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը՝ որպես պատիժ Իրանի պատերազմում օգնելու կոչերը մերժելու համար։
«ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար [Մարկ Ռյուտեն] բավականին հստակ ասաց, որ Իսպանիան կատարում է իր աշխատանքը և լուրջ է վերաբերվում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում իր բոլոր պարտականություններին», – ասաց Դուխը, որը հանդես է գալիս որպես կապող օղակ Բրյուսելի և Բարսելոնայի միջև։
Նա բարձրացրել է «եվրոպականացված» ՆԱՏՕ-ի հարցը՝ դաշինքի վերահավասարակշռումը՝ ԵՄ-ի կախվածությունը ԱՄՆ-ից նվազագույնի հասցնելու համար։ «Բրյուսելում այս հարցի շուրջ քննարկումը դեռևս շատ բաց է։ Իմ կարծիքով, դա կախված կլինի նրանից, թե ինչպես կվարվեն Միացյալ Նահանգները ապագայում, թե արդյոք այն դեռևս շատ ներգրավված անդամ կլինի», – ասաց նա։
Կատալոնիայի նախարարը նշեց, որ ԱՄՆ-ի կողմից Գերմանիայից մոտ 5000 զորք դուրս բերելու մասին հայտարարությունը «մեզ ասում է, որ մենք ինքներս պետք է պատրաստ լինենք, որ մենք պետք է ավելի ինքնավար լինենք»։
Տեղական իշխանություններ
Անցնելով քաղաքականությանը ավելի տեղական մակարդակով (ի վերջո, դուխը միջազգային ասպարեզում ներկայացնում է Կատալոնիան, այլ ոչ թե Իսպանիան), տարածաշրջանային նախարարն ասաց, որ չնայած կատալոնացիները զգում են, որ պատկանում են Եվրոպային, Բարսելոնայի և Բրյուսելի միջև դեռևս մեծ անդունդ կա։
«Բրյուսելից անհրաժեշտ է պատասխաններ ստանալ մարդկանց առջև ծառացած իրական դժվարությունների վերաբերյալ, լինի դա բնակարանային, սոցիալական խնդիրներ, թե կլիմայի փոփոխություն։ Մենք պետք է նեղացնենք եվրոպական ինստիտուտների և քաղաքացիների միջև եղած հեռավորությունը», – ասաց նա։
Նրա կարծիքով, տարածաշրջաններն ու մունիցիպալիտետները կարող են կամուրջ դնել այս անդունդը։ «Նրանք ավելի մոտ են քաղաքացիներին, քան կենտրոնական կառավարությունները։ Սա է այն, ինչ մենք փորձում ենք անել։ Ազդել որոշումների վրա և նաև օգնել մարդկանց հասկանալ եվրոպացի լինելու կարևորությունը»։
Նա ասաց, որ որոշ իմաստով տարածաշրջանները կարևոր դեր են խաղում եվրոպական միասնության և ժողովրդավարության մեջ։
«Բրյուսելում կայացված որոշումներից շատերը […] պետք է կիրառվեն տարածաշրջանային կառավարությունների կողմից՝ սկսած գյուղատնտեսությունից, ձկնորսությունից, բնակարանաշինությունից։ Սա նշանակում է, որ իրականում ձեզ անհրաժեշտ է շատ լավ հարաբերություններ Բրյուսելում որոշումներ կայացնողների և տեղում կանոնները կիրառողների միջև, այս դեպքում՝ Կատալոնիայում»։
Բարելավված հարաբերություններ Իսպանիայի հետ
Մի քանի տարի առաջ Բրյուսելում Կատալոնիայի անկախության փոխարեն աշխարհաքաղաքականության մասին խոսող կատալոնացի նախարարի ներկայությունը անհավանական կլիներ։ Սակայն, ասաց Դուխը, ամեն ինչ փոխվել է։
Երկու տարի առաջ Կատալոնիայի տարածաշրջանային ընտրություններում անկախության կողմնակից շարժումը կորցրեց իր մեծամասնությունը։ «Իշխանության մեջ գտնվող կուսակցություններն այժմ կարծում են, որ Կատալոնիան պատկանում է Իսպանիային, բայց միևնույն ժամանակ ցանկանում են պայքարել ինքնակառավարման ամենաբարձր մակարդակի համար», – ասաց Դուխը։
Մինչդեռ, կատալոնացիների շրջանում դեռևս կա ցանկություն, որ իրենց լեզուն ճանաչվի որպես ԵՄ պաշտոնական լեզու։
«Եվրոպայում կատալոներեն խոսում է 10 միլիոն մարդ։ Կատալոներենը ԵՄ-ում 13-րդ ամենաշատ խոսվող լեզուն է, ինչը, ակնհայտորեն, նշանակում է, որ մենք՝ կատալոնացիներս, նույնպես իրավունք ունենք տեսնելու, որ այս լեզուն դառնա ԵՄ պաշտոնական լեզու», – ասաց Դուխը։
2023 թվականին Սանչեսը անջատողական կուսակցություններին խոստացավ, որ կատալոներենը, բասկերենը և գալիսիաներենը կավելացվեն ԵՄ պաշտոնական լեզուների ցանկին՝ նոր փոքրամասնության կառավարություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ աջակցության դիմաց։ Այդ առաջարկը դեռևս աջակցություն չի ստացել Բրյուսելում։
