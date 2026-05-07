Հանտավիրուսի բռնկում. բժշկական ինքնաթիռը թռչում է Նիդեռլանդներ՝ բոլոր վարակված հիվանդներին տեղափոխելով

MV Hondius զբոսանավի բոլոր հանտավիրուսով վարակվածները Կաբո Վերդեից տարհանվում են Նիդեռլանդներ՝ բժշկական ինքնաթիռով։
MV Hondius զբոսանավի երեք հիվանդներ, որոնց մոտ կասկածվում էր հանտավիրուս, տարհանվում են Նիդեռլանդներ, քանի որ միջազգային իշխանությունները արձագանքում են նավի վրա բռնկմանը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) ղեկավար Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը նշել է, որ հիվանդներն արդեն ճանապարհին են։ «Այս փուլում հանրային առողջության ընդհանուր ռիսկը մնում է ցածր», – գրել է նա իր X էջում։
Իսպանիայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ տարհանվածների թվում է նաև նավի բժիշկը։ Նախարարությունը հավելել է, որ բժիշկը, որը սկզբում պետք է Կանարյան կղզիներ տեղափոխվեր ծանր վիճակում, այժմ ուղղակիորեն տեղափոխվում է Նիդեռլանդներ՝ «առողջական վիճակի բարելավումից հետո»։
Արգենտինայից մեկնած Hondius-ը ներկայումս գտնվում է Կաբո Վերդեի ջրերում, որտեղ այն շեղվել է ուղղությունից՝ Ատլանտյան օվկիանոսով անցնելու ժամանակ հանտավիրուսի մի քանի դեպքեր հայտնաբերելուց հետո։
Մայիսի 6-ի դրությամբ ԱՀԿ-ն հայտնաբերել է նավից ուղևորների ութ դեպք, այդ թվում՝ երեք մահվան դեպք, մեկ ծանր հիվանդ և երեք անձ, որոնք ունեցել են թեթև ախտանիշներ։
Միջազգային գործակալության տվյալներով՝ առաջին ախտանիշները ի հայտ են եկել ապրիլի 6-ից 28-ը ընկած ժամանակահատվածում և բնութագրվել են ջերմությամբ և ստամոքս-աղիքային խանգարումներով, որոշ դեպքերում՝ թոքաբորբի, սուր շնչառական դիսթրես համախտանիշի և շոկի արագ զարգացմամբ։
Մնացած ուղևորները, ովքեր ախտանիշներ չունեն, նախատեսվում է իջնել այս շաբաթ օրը Թեներիֆեում, որտեղ կգործարկվի եվրոպական տարհանման և հայրենադարձության մեխանիզմը։ Նավը կկայանի Գրանադիլյա դե Աբոնա նավահանգստում, որտեղից օտարերկրյա ճանապարհորդները կվերադառնան իրենց երկրներ, իսկ 14 իսպանացի քաղաքացիները կտեղափոխվեն Մադրիդ։
Բացի ախտանիշներ ունեցողներից, մնացած ուղևորներն ու անձնակազմը կհետազոտվեն և կբուժվեն ԱՀԿ-ի և ECDC-ի կողմից մշակված ընդհանուր արձանագրության համաձայն, երբ նավը կհասնի կղզեխմբի մոտ երեք-չորս օրվա ընթացքում։
Այս ընթացակարգը ներառում է առողջապահական և տրանսպորտային հատուկ շրջանակներ՝ «խուսափելով տեղական բնակչության հետ ցանկացած շփումից և երաշխավորելով առողջապահական անձնակազմի անվտանգությունը ցանկացած պահի», ըստ Առողջապահության նախարարության պաշտոնական հայտարարության։
Կառավարությունը շեշտել է, որ ժամանակին կտրամադրի տեղեկատվություն արձանագրության մանրամասների և դրա իրականացման վերաբերյալ։ Գործողությունը ներառում է նաև ուղևորների և անձնակազմի անդամների, այդ թվում՝ մի քանի իսպանացի քաղաքացիների հետագա հայրենադարձությունը իրենց ծագման երկրներ, երբ ավարտվեն բժշկական և համաճարակաբանական գնահատումները։
Հանտավիրուսով վարակված չվերթի հետևում
ԱՀԿ-ն հետևում է ավելի քան 80 ուղևորի՝ Յոհաննեսբուրգ կատարվող չվերթի ժամանակ հանտավիրուսի դեպքից հետո, որի մեջ էր նաև մի կին, որը հետագայում մահացավ հանտավիրուսից։ Զոհը՝ Նիդեռլանդների քաղաքացի, նախկինում տարհանվել էր Սուրբ Հեղինեի կղզուց՝ ախտանիշներ ի հայտ գալուց հետո։
Միջազգային առողջապահական գործակալությունը հաստատել է, որ 69-ամյա կինը ապրիլի 25-ին տեղափոխվել է Airlink-ի կողմից շահագործվող ինքնաթիռով, որը տեղափոխում էր 82 ուղևոր և անձնակազմի վեց անդամ։ Նա մահացել է հաջորդ օրը հիվանդանոցում, նրա վիրուսով վարակը հաստատվել է մի քանի օր անց։
Նավերով վարակների թիվն աճում է, ԱՀԿ-ն այժմ հաստատել է ութ դեպք:
Ինչպե՞ս է փոխանցվում հանտավիրուսը
Հանտավիրուսը կրծողների կողմից փոխանցվող վիրուսների խումբ է, որը մարդկանց փոխանցվում է հիմնականում չորացած կղանքից, մեզից կամ թքից մասնիկների ներշնչմամբ։ Ռիսկը մեծանում է, երբ այս նյութերը խառնվում են և դառնում օդակաթիլային կամ վարակված կենդանիների հետ անմիջական շփման միջոցով։
Վարակը կարող է հանգեցնել հանտավիրուսային թոքային համախտանիշի, որը սկսվում է այնպիսի ախտանիշներով, ինչպիսիք են ջերմությունը, գլխացավը, մկանային ցավերը, գլխապտույտը, դողը և ստամոքս-աղիքային խանգարումները։ Հետագա փուլերում այն կարող է զարգանալ մինչև ծանր շնչառական անբավարարություն և հիպոթենզիա, ինչը ծանր դեպքերը դարձնում է բժշկական արտակարգ իրավիճակ։
Ինկուբացիոն շրջանը սովորաբար տևում է երկու-չորս շաբաթ վարակվելուց հետո, բայց կարող է տևել մեկ շաբաթից մինչև ութ շաբաթ։
Չկա հատուկ բուժում, և վիրուսը կարող է առաջանալ տարբեր տարբերակներով, որոնցից ամենադաժանը ամերիկյան տարբերակն է։ Մարդուց մարդ փոխանցումը շատ հազվադեպ է, և, երբ այն նկարագրվել է, պահանջում է շատ մոտ և երկարատև շփում։
Բաց մի թողեք
Նմուշառման արդյունքները հայտնի են․ Բյուրեղավանում աղիքային վարակի բռնկման ակտիվ տարածում չի արձանագրվում
Ինչ վիճակում են գտնվում Բյուրեղավանի համաճարակի հետևանքով տուժած բնակիչները. Լուսանկարներ
Արտակարգ դեպք՝ Արարատում, 3-ամյա երեխան ջերմային այրվшծքներով տեղափոխվել է «Այրվածքաբանության ազգային կենտրոն»