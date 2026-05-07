ԵՄ-ի առաջին խոշոր ռազմավարության հրապարակման կապակցությամբ հանձնակատարը խոստանում է վերացնել աղքատությունը 25 տարվա ընթացքում

Անօթևան տղամարդը քնում է ձյան տեղումների ժամանակ Փարիզից արևմուտք գտնվող Իսի-լե-Մուլինոյում:
«Մենք ցանկանում ենք վերացնել աղքատությունը ԵՄ-ում 25 տարվա ընթացքում», – Euronews-ին տված հարցազրույցում ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռոքսանա Մինզատուն։ Սակայն աղքատության դեմ պայքարի ռազմավարությունը չունի հատուկ բյուջե և հիմնականում հիմնված է առաջարկությունների, այլ ոչ թե պարտադիր օրենսդրության վրա։
Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռոքսանա Մինզատուն չորեքշաբթի օրը Euronews-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ ինքը հանձնառու է վերացնել աղքատությունը ԵՄ-ում 25 տարվա ընթացքում։
Նրա մեկնաբանությունները հաջորդել են Հանձնաժողովի կողմից իր առաջին աղքատության դեմ պայքարի ռազմավարության ներկայացմանը, որը նպատակ ունի վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը և սոցիալական մեկուսացումը մինչև 2050 թվականը՝ ոչ պարտադիր առաջարկությունների և անդամ պետությունների համար լավագույն փորձի ուղեցույցների միջոցով։
Ռազմավարությունը ներկայացվել է մտահոգիչ վիճակագրության ֆոնին. ԵՄ 27 երկրներում մոտ 92,7 միլիոն մարդ այսօր աղքատության կամ սոցիալական մեկուսացման վտանգի տակ է, ինչը կազմում է գրեթե յուրաքանչյուր հինգերորդ եվրոպացին։
Մինզատուն ընդունեց, որ ռազմավարության նպատակը խիստ հավակնոտ է, նշելով, որ ԵՄ-ն դեռևս հեռու է իր 2030 թվականի նպատակին հասնելուց՝ առնվազն 15 միլիոն մարդու աղքատությունից դուրս բերելու համար։ «Մենք կարողացել ենք օգնել միայն մոտ 3.7 միլիոն եվրոպացու», – ասաց նա։
Մերձավոր Արևելքում հակամարտության պատճառով առաջացած էներգետիկ ճգնաժամը նաև տնտեսական բեռ է ավելացնելու տնային տնտեսությունների վրա՝ զգալի ազդեցություն ունենալով հաշիվների և կենսապահովման արժեքի վրա։ «Այս 93 միլիոն թիվը [աղքատության վտանգի տակ գտնվող մարդկանց] կարող է աճել մի քանի ամսվա ընթացքում կամ շատ կարճ ժամանակում», – ասաց Մինզատուն։
ԵՄ-ի աղքատության դեմ պայքարի ռազմավարությունը կենտրոնանում է մի քանի ասպեկտների վրա՝ անապահով ընտանիքների երեխաներին օգնելուց մինչև սոցիալական և մատչելի բնակարանների ընդլայնումը։
Այնուամենայնիվ, ծրագիրը չունի իր իրականացման համար նախատեսված բյուջե։ Հանձնաժողովը կարծում է, որ ԵՄ-ն արդեն իսկ զգալի ֆինանսավորում է տրամադրում աղքատության դեմ պայքարի համար, ինչպիսիք են՝ 50.2 միլիարդ եվրո Եվրոպական սոցիալական հիմնադրամից՝ սոցիալական ներառման և նյութական զրկանքների դեմ պայքարի համար, ինչպես նաև 100 միլիարդ եվրո՝ հաջորդ բազմամյա բյուջեում նախատեսված սոցիալական քաղաքականության համար։
ԵՄ ծրագրի ամրապնդումը, որը նպատակ ունի օգնել տնային տնտեսություններին, աջակցել գործազուրկներին աշխատանք գտնելու հարցում և բարելավել տարեց քաղաքացիների աջակցությունը համարժեք կենսաթոշակների միջոցով, ռազմավարության հիմնական նպատակներից են։
Օրինակ, հանձնաժողովը որոշ երկրներում կփորձարկի «երեխայի երաշխիքի քարտը», որը թվային գործիք է, որը թույլ է տալիս կառավարություններին հետևել կարիքավոր երեխաներին և առաջարկել նրանց անվճար ծառայություններ։
«Եթե անկայուն վիճակում գտնվող երեխան կարիք ունի բժշկական օգնության, օրինակ՝ ատամնաբուժական օգնության, մենք պետք է իմանանք, որ դա այդպես է, և անենք ամեն ինչ, որպեսզի նա ստանա այս աջակցությունը», – ասաց Մինզատուն։
Անօթևանության դեմ պայքարը ռազմավարության մեջ նշված հիմնական առաջնահերթություններից մեկն է։ «Մենք խորհուրդ ենք տալիս անդամ պետություններին […] կանխել բնակարանային զրկանքը, օրինակ՝ վաղ նախազգուշացման համակարգերի, պարտքերի վերաբերյալ խորհրդատվության միջոցով, որպեսզի խուսափենք այն իրավիճակներից, երբ մարդիկ վտարվում են», – ասաց Մինզատուն՝ նաև ընդգծելով երկարաժամկետ վարձակալությունը տանտերերի համար կարճաժամկետ վարձակալությունից ավելի գրավիչ դարձնելու անհրաժեշտությունը։
Այնուամենայնիվ, ըստ «Կարիտաս Եվրոպա» կազմակերպության, ռազմավարության մեջ կոնկրետ օրենսդրական առաջարկների բացակայությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ դրա ամենաամբիցիոզ նպատակները մնան առանց դրանց հասնելու համար անհրաժեշտ գործիքների։
Սոցիալական արդարադատությունը խթանող կազմակերպությունների ցանցը ողջունեց ԵՄ-ի աղքատության դեմ պայքարի ծրագիրը, սակայն քննադատեց այն՝ «շարժական» քաղաքացիներին պաշտպանելու առաջարկի նման միջոցառումներ չներառելու համար, որոնք զրկված են սոցիալական պաշտպանությունից ինչպես իրենց ծագման երկրում, այնպես էլ բնակության երկրում։
Չորեքշաբթի օրը հանձնաժողովը նաև ներկայացրեց իր ռազմավարության վերանայումը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման խթանման համար, որոնք կազմում են մոտ 90 միլիոն անհատ ամբողջ ԵՄ-ում։
Այն ներառում է որոշ նախաձեռնությունների, ինչպիսիք են Եվրոպական հաշմանդամության քարտը և Եվրոպական կայանատեղիի քարտը, լիարժեք ներդրում և թվայնացում, որոնք նախատեսված են մարդկանց թույլ տալու վայելել նույն իրավունքները 27 երկրներում։
