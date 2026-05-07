Զելենսկին ողջունում է «կարևոր քայլը», որը Հունգարիան վերադարձնում է Ուկրաինայի բանկային աշխատակիցներից առգրավված ակտիվները

Ուկրաինայի «Օշադբանկը» պահանջել է անհապաղ վերադարձնել հունգարական իշխանությունների կողմից մարտ ամսին առգրավված կանխիկ գումարն ու ոսկին, հայտնել են Հունգարիայում բանկի ներկայացուցիչ փաստաբանները։
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Հունգարիան վերադարձրել է մարտին քաղաքական վեճի ժամանակ ուկրաինական պետական բանկի աշխատակիցներից առգրավված կանխիկ գումարն ու ոսկին։
«Կարևոր քայլ Հունգարիայի հետ հարաբերություններում. այսօր վերադարձվել են «Օշադբանկի» միջոցներն ու արժեքավոր իրերը, որոնք այս տարվա մարտին առգրավվել էին հունգարական հատուկ ծառայությունների կողմից», – ասել է Զելենսկին սոցիալական ցանցերում իր հայտարարության մեջ։
«Ես շնորհակալ եմ Հունգարիային իր կառուցողական մոտեցման և քաղաքակիրթ քայլի համար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Ուկրաինայի թիմի բոլոր անդամներին, ովքեր պայքարել են արդար որոշման համար և պաշտպանել են մեր պետության և մեր ժողովրդի շահերը»։
Միջադեպը դիվանագիտական վեճ առաջացրեց այն բանից հետո, երբ հունգարական ոստիկանությունը Բուդապեշտի մոտ խուզարկեց կանխիկ դրամարկղերի շարասյունը և առգրավեց 40 միլիոն դոլար, 35 միլիոն եվրո և 9 կգ ոսկի։
Հաջորդ օրը Հունգարիան արտաքսեց տեղափոխողին ուղեկցող յոթ ուկրաինացի քաղաքացիների և սկսեց հետաքննություն փողերի լվացման կասկածանքով։
«Horváth Lawyers» իրավաբանական ընկերությունը, որը ներկայացնում է «Oschadbank»-ը և դրա յոթ աշխատակիցներին Հունգարիայում, «Euronews»-ին ասաց, որ ուկրաինական մեքենաները կատարում էին Ավստրիայի «Raiffeisen Bank»-ից դեպի Կիևում գտնվող «Oschadbank»-ի գլխավոր գրասենյակը սովորական փոխանցում։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան մեղադրեց Հունգարիային առևանգման և պետական ահաբեկչության մեջ, մինչդեռ նրա հունգարացի գործընկեր Պետեր Սիյարտոն ասաց, որ միջոցները կարող են կապված լինել հանցավոր գործունեության հետ։
«Հարց է առաջանում, թե արդյոք սա ուկրաինական ռազմական մաֆիայի գումար չէ», – ասաց Սիյարտոն։
Հունգարիայի հեռացող վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հրամայեց կառավարությանը պահել կանխիկը և ոսկին մինչև 60 օր՝ փողերի լվացման վերաբերյալ ընթացիկ հետաքննության շրջանակներում։
Օրբանը, որը 16 տարի ղեկավարել է Հունգարիան մինչև ապրիլի 12-ի խորհրդարանական ընտրություններում իր պաշտոնանկությունը, լայնորեն համարվում էր ԵՄ-ի ամենառուսամետ առաջնորդը և հատկապես լարված հարաբերություններ ուներ Կիևի հետ։
Օրբանը բազմիցս օգտագործել է Հունգարիայի վետոյի իրավունքը՝ Ուկրաինային ֆինանսական օգնությունը կասեցնելու և երկրի ԵՄ անդամակցությունը խոչընդոտելու համար։
Սակայն նոր վարչապետ Պետեր Մագյարը անցյալ շաբաթ առաջարկել է հանդիպել Զելենսկիի հետ՝ «երկկողմ հարաբերություններում նոր գլուխ բացելու» և Ուկրաինայի էթնիկ հունգարացիների իրավունքների շուրջ երկարատև վեճը լուծելու համար։
Անցյալ շաբաթվա վերջին Եվրամիությունը վերջնականապես հաստատեց Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, այն բանից հետո, երբ Հունգարիան հանեց իր վետոն՝ վերջ դնելով Օրբանի գլխավորած հունգարական վետոյի պատճառով առաջացած երկամսյա փակուղուն։
Բեկումը տեղի ունեցավ երկու օր անց այն բանից հետո, երբ Զելենսկին հայտարարեց, որ «Դրուժբա» խողովակաշարը, որը էժան ռուսական նավթ է տեղափոխում Հունգարիա և Սլովակիա, վերանորոգվել է և կարող է վերսկսել աշխատանքը։
«Դրուժբայով» նավթի հոսքի ընդհատումը Օրբանի կողմից փետրվարին վարկը վետո դնելու որոշման հիմքում էր։ Վերջին րոպեի խափանումը վրդովեցրեց ԵՄ մյուս առաջնորդներին, ովքեր զայրույթով դատապարտեցին այն՝ այն անվանելով «անընդունելի» փորձ «շանտաժի»։
Օրբանի ավելի չափավոր իրավահաջորդ համարվող Մագյարը հայտարարեց, որ ցանկանում է Բրյուսելի հետ հարաբերությունների վերականգնում և կգնահատի եվրոգոտու միանալու հարցը։
Նա նաև համարվում է պակաս կոպիտ Ուկրաինայի նկատմամբ՝ ասելով, որ ցանկանում է, որ Հունգարիան բարեկամական հարաբերություններ ունենա իր բոլոր հարևանների հետ։
