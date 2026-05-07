Ինչպես դիտել Մեծ Բրիտանիայի «միջանկյալ» ընտրությունների արդյունքները որպես պրոֆեսիոնալ

Վարչապետ Քիր Սթարմերը կանգնած է իր ամենամեծ փորձության առջև՝ ընտրություններում, որոնք կորոշեն Շոտլանդիայի, Ուելսի և Անգլիայի մեծ մասի վերահսկողությունը։
ԼՈՆԴՈՆ — Տասնյակ միլիոնավոր բրիտանացիներ հինգշաբթի օրը քվեարկում են ընտրություններում, որոնք կարող են արագացնել Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականության մասնատումը և Քիր Սթարմերի վարչապետի պաշտոնը դարձնել ավելի անկայուն։
Ընտրողները կընտրեն ավելի քան 5000 անգլիացի խորհրդականների 136 խորհուրդներում, այդ թվում՝ Լոնդոնի բոլոր 32 թաղամասերում, Անգլիայի վեց քաղաքապետերի, Շոտլանդիայի խորհրդարանի բոլոր 129 անդամների և Ուելսի ընդլայնված խորհրդարանի՝ Սենեդի բոլոր 96 անդամներին։
Սթարմերը Մեծ Բրիտանիայում ընդհանուր ընտրությունների չի բախվի մինչև 2029 թվականը, բայց այս լայնածավալ մրցակցությունները համարժեք են նրա միջանկյալ ընտրություններին։ 2024 թվականի ջախջախիչ հաղթանակից հետո նրա կենտրոնամետ Լեյբորիստական կուսակցությունը ազգային հարցումներում կտրուկ անկում է ապրել և գերազանցվել է Նայջել Ֆարաջի աջակողմյան «Reform UK»-ի կողմից։ Լեյբորիստական կուսակցությունը այժմ երկրորդ տեղի համար պայքարում է ձախակողմյան Կանաչների կուսակցության և կենտրոնամետ Պահպանողականների հետ, մինչդեռ կենտրոնամետ Լիբերալ դեմոկրատները հետ են մնում հինգերորդ հորիզոնականից, ըստ հարցման։
Վաղ առավոտյան նախնական ալիքից հետո, արդյունքների մեծ մասը, ինչպես սպասվում է, կհրապարակվի ուրբաթ կեսօրին, իսկ ուրբաթ երեկոյան պատմությունը, հավանաբար, կորոշվի, նույնիսկ եթե վերջնական արդյունքները մի փոքր ցատկեն շաբաթ օրը։
Բոլոր կուսակցությունները կօգտվեն վաղ արդյունքներից՝ այդ պատմությանը ազդելու համար, այնպես որ սուրճ խմեք. ահա համապարփակ ուղեցույցը՝ արդյունքները դիտելու և այն մասին, թե ինչ են դրանք նշանակում Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականության համար։
Ե՞րբ են հրապարակվելու մարտադաշտի արդյունքները
Ժամը 1-ին։ Ռեֆորմը հույս ունի դուրս մղել Լեյբորիստական կուսակցությանը և Պահպանողականներին՝ անցնելով վաղաժամ սթրես-թեստ։ Մի ժամանակ կարմիր/կապույտ մարտադաշտ Հարլոուն պատկերացում կտա այն մասին, թե որքան վատ է Ռեֆորմը ճնշում Պահպանողականներին իրենց Էսեքսի սրտում, մինչդեռ Լեյբորիստական կուսակցության գերիշխող Հալթոնը չի փոխի ձեռքը, բայց կցույց տա, թե որքան լավ է կուսակցությունը դիմանում Ռեֆորմի ճնշմանը հյուսիս-արևմուտքում։
Ժամը 2:00-ին. Լեյբորիստական կուսակցությունը 2024 թվականին վերադարձրեց Հարթլփուլը, այն բանից հետո, երբ 2021 թվականին Վեստմինստերի տեղի կորուստը դարձավ կուսակցության ամենացածր կետի խորհրդանիշը: Այստեղ բարեփոխումների ալիքը կհանգեցնի խորհրդի ընդհանուր վերահսկողության կորստի:
Ֆարաջի կուսակցությունը նաև ձգտում է առաջընթաց գրանցել Ռեֆորմիստական կուսակցության քաղաքապետ Անդրեա Ջենքինսի խմբակցությունում՝ Լինքոլնում Լեյբորիստական կուսակցությանը և Հյուսիսարևելյան Լինքոլնշիրում պահպանողական կուսակցությանը զբաղեցնելով տեղեր:
Լեյբորիստական կուսակցության համար լավ երեկոն նշանակում է դիրքերի պաշտպանություն Բոլթոնում, Սոլֆորդում և Ուիգանում: Լիբերալ դեմոկրատները կհետևեն, թե արդյոք նրանք առաջընթաց գրանցեն և կամրապնդեն վերահսկողությունը Քոլչեստերում և Հարթում՝ երկուսն էլ հազվագյուտ եռակողմ բաժանումներ են պահպանողականների, լիբերալ դեմոկրատների և անկախների միջև:
Ժամը 3:00-ին. Առաջին «ամբողջական» խորհուրդները հայտարարում են, ներառյալ Վեստմինստերը, որտեղ պահպանողականները հազվագյուտ հաղթանակ են տանում՝ Լեյբորիստական կուսակցությունից տոտեմիկ խորհուրդը հետ խլելու համար, չնայած այն ավելի է բարդանում կանաչների հույսով, որոնք հույս ունեն տեղեր ստանալ:
Բարեփոխումների համար լավ գիշերը կնշանակեր Բասիլդոնում ընտրությունների համար նախատեսված 14 տեղերի մեծ մասի գրավում, որը մի ժամանակ այնքան անվտանգ էր պահպանողականների համար, որ պահպանողականները 2024 թվականի ընդհանուր ընտրություններում ստվերային տրանսպորտի նախարար Ռիչարդ Հոլդենին պարաշյուտով զիջեցին։ Լեյբորիստական կուսակցությունն այժմ այնտեղ ամենամեծ կուսակցությունն է։
Ժամը 4:00-ին Լեյբորիստական կուսակցությունը հույս ունի չկորցնել իր ավանդական առաջատար Պլիմութի դիրքերը՝ Ռեֆորմի և Կանաչների ճնշման տակ։ Լիբերալ դեմոկրատները հույս ունեն իրենց գերիշխանությունը տարածել Ռիչմոնդ-ափոն-Թեմզում և Սաթոնում։ Ռեֆորմը կփորձի գրավել Նյուքասլ-ափոն-Լայմը՝ հավասարապես գրավելով և՛ Լեյբորիստական, և՛ պահպանողական կուսակցությունները։
Ժամը 5:00-ին Լոնդոնի հիմնական մարտադաշտերից մի քանիսը արագ և խիտ են ընթանում։ Բեքսլին Ռեֆորմի Լոնդոնի ամենանշանակալի թիրախն է։ Ռեֆորմը նաև ուշադրություն կդարձնի Լեյբորիստական կուսակցության Համերսմիթի և Ֆուլհեմի, ինչպես նաև պահպանողականների կողմից ղեկավարվող Քենսինգթոնի և Չելսիի ավելի թշնամական դիրքերին. կուսակցության ռազմավարները ասում են, որ եթե նրանք կարողանան այստեղ տեղեր նվաճել, կարող են հաղթել ցանկացած վայրում։ Լիբերալ դեմոկրատները վստահ են, որ ընդհանուր ընտրություններում Ուիմբլդոնը գրավելուց հետո Լեյբորիստական կուսակցությունից կխլեն Մերտոնը։
Ժամը 6:00-ին։ Արդյունքները մի քանի ժամով չորանում են, և սկսվում է պայքարը։ «Ռեֆորմ»-ը հույս ունի, որ Հեյվերինգը կդառնա Լոնդոնի հաջորդ գլխացավանքը։ Լեյբորիստական կուսակցությունը Վանդսվորթում բախվում է կոնսերվատորների՝ Մարգարետ Թետչերի առաջատար խորհուրդներից մեկը վերադարձնելու ձգտման, և «կանաչների» հետ։ Լիբերալ-դեմոկրատները և «Ռեֆորմ»-ը ձգտում են Հեմփշիրում առավելություն ստանալ պահպանողականներից։
Ժամը 7:00-ին։ Քնել և պատրաստվել հաջորդ փուլին։
«Կանաչների» կուսակցությունը հույս ունի հաղթել Հաքնիի և Նյուհեմի Լոնդոնի քաղաքապետերի ընտրություններում։ | Carl Court/Getty Images
Ուրբաթ օրվա ճաշի ժամ։ Մենք սկսում ենք ստանալ արդյունքների հոսք Շոտլանդիայից և Ուելսից և մինչև վաղ երեկո պետք է իմանանք երկու խորհրդարանների մոտավոր պատկերը։ (Ավելին տե՛ս ստորև)։
Ժամը 13:00-ին։ «Կանաչների» կուսակցությունը հույս ունի հաղթել Հաքնիի և Նյուհեմի Լոնդոնի քաղաքապետերի ընտրություններում։ Մի քանի կուսակցություններ հույս ունեն ճեղքել Մանչեստրի Լեյբորիստական կուսակցության պատը, որտեղ տեղերի մեկ երրորդը ազատ է, հատկապես «Կանաչները»՝ Գորտոնի և Դենտոնի Վեստմինստերի լրացուցիչ ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո, ինչպես նաև Լիբերալ դեմոկրատները և «Ռեֆորմը»։
Ժամը 14:00-ին։ Էսեքսում Ռեֆորմի արդյունավետությունը (բոլոր շրջանային խորհրդի տեղերը ազատ են) կտա ամենաճշգրիտ ցուցիչներից մեկը այն մասին, թե ինչպես է Ֆարաջը կատարում իր առաքելությունը՝ փոխարինելու Պահպանողականներին։ Լեյբորիստական կուսակցությունը ճնշման է ենթարկվում երկու ճակատով. Ռեֆորմը ակնկալում է վերահսկողություն հաստատել Սանդերլենդի նկատմամբ, իսկ լիբերալ դեմոկրատները հույս ունեն գրավել Սաութվարկը, որտեղ Լեյբորիստական կուսակցության մեծ մեծամասնությունը նույնպես ճնշման է ենթարկվում Կանաչների կողմից։ Կանաչները նաև ձգտում են դառնալ Նորվիչի խորհրդում ամենամեծ կուսակցությունը։
Ժամը 15:00-ին։ Պետք է պարզ դառնա, թե արդյոք Կանաչների կուսակցության աղմուկը իրական է Լոնդոնում. կուսակցությունը հույս ունի հաղթել Լյուիշեմի քաղաքապետի ընտրություններում և մեծ առաջընթաց գրանցել Ուոլթեմ Ֆորեսթի և Իսլինգտոնի խորհուրդներում, որտեղ Լեյբորիստական կուսակցության ազդեցությունը արդեն թուլացել է Ջերեմի Քորբինի հետ կապված անկախների կողմից։ Էպինգ Ֆորեսթը Էսեքսի Պահպանողական կուսակցության դիմադրողականության ևս մեկ փորձություն է Ռեֆորմի դեմ։
Ժամը 16:00-ին։ Մենք ավելի պարզ պատկերացում կունենանք այն մասին, թե ինչպես է բազմակուսակցական քաղաքականությունը վերադասավորում երկիրը։ Քրոյդոնի քաղաքապետի պաշտոնը իսկապես դժվար է ընտրել, քանի որ Լեյբորիստական կուսակցությունը, Պահպանողականները և Ռեֆորմը բոլորն էլ ունեն իրենց հնարավորությունները: Նյուհեմում Լեյբորիստական կուսակցությունը ճնշման տակ է Կանաչների, Ռեֆորմի և Քորբինի կողմից աջակցվող Նյուհեմի ինդիփենդենտալների կողմից: Կանաչները, Ռեֆորմը և Լիբերալ դեմոկրատները սպասում են, որ Նյուքասլ-ափոն-Թայնի համար կայանալիք ընտրություններում կզբաղեցնեն Լեյբորիստական կուսակցությունից տեղեր: Հյուսիս-արևելքում նաև Գեյթսհեդի համար կայանալիք ընտրությունները, ինչպես սպասվում է, ավելի պարզ Լեյբորիստական կուսակցության և Ռեֆորմի միջև մրցակցություն կլինեն: Ե՛վ Ռեֆորմը, և՛ Պահպանողականները Հիլինգդոնը համարում են հիմնական մարտադաշտ:
Ժամը 17:00-ին Ռեֆորմը կարծում է, որ կարող է փոխարինել Նորֆոլքում պահպանողականներին, նախքան հաջորդ տարի շրջանային խորհրդի լուծարումը: Կանաչները նպատակ ունեն դառնալ ամենամեծ կուսակցությունը Հարինգեյում և Հաքնիում՝ քաղաքապետարանի նոր համակարգի պայմաններում: Պահպանողականները հույս ունեն վերադարձնել Բարնեթի վերահսկողությունը, որը Լոնդոնի ամենաբաժանված թաղամասերից մեկն է, որը նրանք կորցրել են Լեյբորիստական կուսակցությանը 2022 թվականին, բայց գտնվում են Կանաչների և Ռեֆորմի ճնշման տակ: Դժվար է կանխատեսել, թե ինչպես կազդի Գոլդերս Գրինի ահաբեկչական հարձակումը մարդկանց կարծիքների վրա: Բարեփոխումների համար հիանալի գիշեր կլինի Բարքինգում և Դագենհեմում՝ արևելյան ամրոցում, որը Լեյբորիստական կուսակցության ձեռքում է 1965 թվականից ի վեր։
Ժամը 18:00-ից հետո աղբարկղերի գործադուլների տասնչորս ամիսների և սնանկացած խորհրդի պատճառով Բիրմինգհեմը բաց է թողնում իր տեղերը. բոլոր հինգ ազգային կուսակցությունները մրցում են մեծ թվով անկախ թեկնածուների հետ միասին։ Կանաչները ձգտում են վերացնել Լեյբորիստական կուսակցության մեծամասնությունը Քեմդենում՝ Սթարմերի հայրենի հողամասում, և Լամբեթում՝ և ամրապնդել իշխանությունը Հասթինգսում, որտեղ նրանք ղեկավարում են փոքրամասնության վարչակազմ։ Լիբերալ դեմոկրատների երկրում. Սուրեյ Շաֆլերսին թիրախավորելուց հետո կուսակցությունը նպատակ ունի ղեկավարել Արևմտյան Սուրեյի և Արևելյան Սուրեյի նոր ստվերային ունիտար խորհուրդները։ Կորբինի կողմից աջակցվող քաղաքապետ Լութֆուր Ռահմանը, որը մի ժամանակ պաշտոնանկ էր արվել «կոռումպացված և անօրինական գործունեության» համար, ակնկալվում է, որ կպահպանի իր վերահսկողությունը Թաուեր Համլեթսում։
Շաբաթ կեսօր. Պատմողական գնացքը կմեկնի կայարան, բայց ձանձրալի վերջին դրիբլինգը կտեսնի, որ Կանաչները և Բարեփոխումները կփորձեն առաջխաղացում ունենալ Բրեդֆորդում։ Խորհրդի արդյունքները նաև կընդգծեն, թե որքան է պառակտվել Քրոյդոնի խորհուրդը, ապա վերջնական ստուգում կկատարվի՝ պարզելու համար, թե արդյոք Լութֆուր Ռահմանի «Aspire» կուսակցության վերահսկողությունը Թաուեր Համլեթսի խորհրդի նկատմամբ դեռևս բացարձակ է։
Հիմնական կանխատեսումները, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել
Ուրբաթ օրը հրապարակվելու են նաև մրցակցող վիճակագրական մոդելներ։ BBC-ն ուրբաթ օրը կեսօրին պետք է հրապարակի Ջոն Քուրթիսի և թիմի «կանխատեսվող ազգային մասնաբաժինը» (PNS). ճշգրիտ ժամանակը կախված է նրանից, թե որքան անհաջող կլինեն արդյունքները։ Մոդելը էքստրապոլացնում է 60 խորհուրդների մոտ 1200 հիմնական ընտրատարածքների ձայների մասնաբաժինը՝ Մեծ Բրիտանիայի ամբողջ պատկերը պատկերացնելու համար։ Դրա հեղինակները շեշտում են, որ սա հաջորդ ընդհանուր ընտրությունների համար տեղերի կանխատեսում չէ, բայց այն դեռևս մի փոքր զվարճալի է այն քաղաքական գիկների համար, ովքեր կարդում են տեղական ընտրությունները դիտելու ուղեցույցներ։
Sky News-ը խոստանում է ուրբաթ առավոտյան ներկայացնել Մայքլ Թրաշերի կողմից իրականացվող իր «ազգային համարժեք քվեարկության» (NEV) մոդելը։ NEV-ը ներկայացնում է համազգային քվեարկության մտադրության վերաբերյալ այլ ազգային պատկեր և կթարմացվի օրվա ընթացքում Sky News-ում. ամբողջական տարբերակը կհրապարակվի այս շաբաթվա Sunday Times-ում, որը կազմվել է Thrasher-ի և նրա վաղեմի գործընկեր Քոլին Ռալինգսի կողմից։
Մեկ մեծ առողջապահական նախազգուշացում. ոչ մի մոդել չի հաշվում Շոտլանդիայի կամ Ուելսի արդյունքները, քանի որ նրանք օգտագործում են տարբեր քվեարկության համակարգեր: Այսպիսով, մի զարմացեք, եթե PNS-ը և NEV-ը շատ տարբեր պատկեր ներկայացնեն Շոտլանդիայից և Ուելսից ստացված արդյունքներից։
Մարտադաշտեր Շոտլանդիայում
Շոտլանդիան ունի 73 ընտրատարածքային տեղ, որոնք ընտրվում են մեծամասնության սկզբունքով: Սպասեք այս արդյունքներին ուրբաթ օրվա կեսօրից, որոնց մեծ մասը կհայտարարվի երեկոյան: Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը գերիշխում է այս տեղերում, ուստի այս պահին պետք է պարզ լինի, թե արդյոք այն բավարար է արել մեծամասնություն կազմելու համար։
Մյուս 56 MSP-ները ընտրվում են համամասնական կարգով ութ շրջաններում: Սրանք կսկսեն հաշվարկվել միայն ընտրատարածքներից հետո, ուստի սպասեք արդյունքներին ուրբաթ երեկոյան ուշ կամ շաբաթ առավոտյան։
Շոտլանդիայի արևմտյան ափին Շոտլանդիայի ազգային կուսակցության և պահպանողականների միջև ընկած Այրի ընտրությունները վաղ փորձություն կլինեն այն բանի համար, թե որքանով են Շոտլանդիայի ազգային կուսակցության քվեարկությունը (և յունիոնիստների շրջանում Շոտլանդիայի ազգային կուսակցության դեմ քվեարկությունը) դիմակայել…
Շոտլանդիայի արևմտյան ափին Շոտլանդիայի ազգային կուսակցության և պահպանողականների միջև ընկած մարգինալ Էյրը կլինի վաղ փորձություն այն բանի, թե որքանով են Շոտլանդիայի ազգային կուսակցության (ՇԱԿ) ձայները (և ՇԱԿ-ի դեմ քվեարկողները յունիոնիստների շրջանում) դիմացել 2021 թվականին կուսակցության կողմից փոքր մեծամասնություն ստանալուց հետո։
Շոտլանդիայի լեյբորիստական կուսակցության փոխնախագահ Ջեքի Բեյլին կփորձի պահպանել իր փոքր մեծամասնությունը Դամբարտոնում՝ ՇԱԿ-ի և լեյբորիստական կուսակցության միջև մարտադաշտում՝ հարուստ և զրկված խմբերով, որոնք նա պահպանել է 1999 թվականից ի վեր։ Շոտլանդիայի ազգային կուսակցության կողմից պարտվելը մռայլ օր կլինի շոտլանդական լեյբորիստական կուսակցության համար կենտրոնական գոտում՝ Էդինբուրգում, Գլազգոյում և քաղաքներում, որոնք շատ բան կորոշեն այս ընտրությունները։ Էդինբուրգի հարավային մասը Լեյբորիստական կուսակցության ևս մեկ տեղ է, որը ՇԱԿ-ը կցանկանա նվաճել, եթե այն մեծամասնություն ստանալու ճանապարհին է։
Շոտլանդիայի լեյբորիստական կուսակցության ՇԱԿ-ից հաղթանակ տանելու (և կառավարություն մտնելու փոքր հույս առաջացնելու) լավագույն հույսը 2024 թվականի Վեստմինստերի ընտրություններում նվաճած կենտրոնական գոտու տեղերն են, այդ թվում՝ հարուստ Արևելյան Լոթիան ափը և Լամերմյուրսը։
Ռեֆորմի ընտրատարածքային մանդատ ստանալու լավագույն հնարավորությունը Բանֆշիրում և Բուչան Քոուստում է, որոնք պատմականորեն կախված են ձկնորսությունից և, թերևս, միակ շոտլանդական մանդատներն են, որոնք 2016 թվականին աջակցել են Brexit-ին: Սակայն շոտլանդական պահպանողականները մի ժամանակ հույս ունեին այս մանդատում հաղթել, և եթե աջակողմյան ձայները բաժանվեն, Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը կարող է դիմանալ: Նմանատիպ պատմություն է նաև պահպանողականների կողմից վերահսկվող Աբերդինշիր Ուեսթում:
Շոտլանդական լիբերալ դեմոկրատների՝ վճռորոշ դեր խաղալու հույսերը կախված կլինեն նրանից, թե արդյոք նրանք կկարողանան պահպանել իրենց ամրությունները Հայլենդսում և կղզիներում և ավելացնել մի քանի այլ մանդատներ: Ստրատկելվինն ու Բեարսդենը առաջնորդ Ալեքս Քոուլ-Համիլթոնի գլխավոր թիրախն են:
Շոտլանդական կանաչները մեծ հույսեր ունեն Էդինբուրգ Սենթրալում հաղթելու Շոտլանդիայի ազգային կուսակցության վետերան Անգուս Ռոբերտսոնին, մինչդեռ Գլազգոյի մոտ գտնվող տերևավոր Իսթվուդում գործող պահպանողականների, Շոտլանդիայի ազգային կուսակցության և շոտլանդական լեյբորիստական կուսակցության միջև կա եռակողմ տարբերություն: Տարօրինակ առանձնահատկությամբ, եթե շոտլանդական պահպանողականները պահպանեն Իսթվուդը, շատ հավանական է, որ նրանց առաջնորդ Ռասել Ֆինդլեյը չի կարողանա դառնալ MSP: Նա ցուցակում է համապատասխան տարածաշրջանում, և քվեարկության համակարգի բնույթից ելնելով՝ նա կարող է պատժվել, եթե իր կուսակցությունը չափազանց մեծ հաջողություն ունենա ընտրատարածքում։
Ցուցակային համակարգը MSP-ները բաշխում է կուսակցություններին՝ կախված յուրաքանչյուր տարածաշրջանի ընտրատարածքներում նրանց ցուցանիշներից։ Քանի որ Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը (ՇԱԿ) կգերիշխի ընտրատարածքներում, մյուս կուսակցությունները իրենց տեղերի մեծ մասը կստանան ցուցակային քվեարկության միջոցով։ Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը 2021 թվականին ստացել է ընդամենը երկու ցուցակային տեղ, իսկ մյուս 62 տեղերը՝ ընտրատարածքներից։
Մարտադաշտեր Ուելսում
Ուելսի 96 տեղերը բոլորը կհավաքվեն ուրբաթ կեսօրին, եթե վերահաշվարկը չանցնի շաբաթ օրը։ Տասնվեց գերընտրատարածքներ միաժամանակ կհայտարարեն վեց տեղ՝ նոր կիսամասնական Դ’Հոնդտի համակարգով։
Երբ վեց տեղանոց յուրաքանչյուր խումբը մասնակցի, ստուգեք, թե որ կուսակցությունն է հաղթում ցանկալի վեցերորդ տեղը։ Շատերը մրցակցության մեջ են «Փլեյդի», «Ռեֆորմի» և «Լեյբորիստական» կուսակցությունների միջև։ Ահա թե որտեղ ձայների մասնաբաժնի փոքր փոփոխությունը մեծ տարբերություն կստեղծի։
Հարավային Ուելսում գտնվող արդյունաբերական Բլենաու Գվենտ Կաերֆիլի Ռիմնին և Կանյուիդդ Իսլվինը առաջիններից են, որոնք հայտարարել են իրենց թեկնածուների մասին: Կանխատեսվում է, որ Լեյբորիստական կուսակցությունը կզբաղեցնի 12 տեղերից միայն երկուսը, քանի որ նրանց տեղերը սեղմել են Փլեյդը, Ռեֆորմը և Կանաչները:
Առաջին նախարար Էլունեդ Մորգանը պայքարում է Լեյբորիստական կուսակցության մեկ (իր սեփական) տեղի համար Սերեդիգիոն Պենֆրոյում, որը պետք է հայտարարվի կեսօրին:
Քարդիֆը (Ուելսի քարտուղար Ջո Սթիվենսի տունը) Կանաչների լավագույն հույսն է. Կարդիդ Ֆիննոն Թաֆը և Սերդիդ Պենարթը հայտարարում են կեսօրին: Հարցումները ցույց են տալիս, որ Կանաչները կարող են ստանալ չորսից տասը տեղ ամբողջ Ուելսում:
Ակնկալեք բարեփոխումների հաջողություն ամենուր, բայց հատկապես հյուսիսարևելյան Ուելսում, որը Լեյբորիստական կուսակցության հին «կարմիր պատի» մի մասն է: Քլվիդի վեց տեղերից երեքը «Ռեֆորմ» կուսակցության համար շատ լավ երեկո կլինեին: Փլեյդի կողմից Ֆֆլինտ Ռեքսամում երկու տեղ շահելը (ինչպես կանխատեսվում էր) ցույց կտա, որ արևմուտքում բնակվող ազգայնականները առաջընթաց են գրանցում անգլիական սահմանի մոտ։
Պահպանողականները կհանգստանան ամենուրեք տեղեր ունենալով, բայց հարավային Ուելսի գյուղական Պեն-ի-բոնտ Բրո Մորգանվգը և սըր Ֆինվի Տորֆենը լավագույն վայրերն են, որոնց կարելի է ուշադրություն դարձնել։
Ի՞նչ է վտանգված Անգլիայում
Անգլիայի խորհուրդների քարտեզը հատկապես վտանգավոր է Լեյբորիստական կուսակցության համար այս տարի, քանի որ այն պաշտպանում է ցանկացած կուսակցության ամենաշատ տեղերը։
Մնացորդների գրեթե երկու երրորդը պայքար է մղվում Լոնդոնում կամ խոշոր մետրոպոլիտենային խորհուրդներում, որտեղ Լեյբորիստական կուսակցությունը մեծ հաղթանակ տարավ 2022 թվականին, քանի որ պահպանողականները վիճաբանության մեջ էին թիվ 10-ում Covid-19 կանոնների խախտումների պատճառով: Կազմակերպիչները մասնավոր կերպով ենթադրում են, որ Լեյբորիստական կուսակցությունը կարող է կորցնել իր պաշտպանած 2557 խորհրդականների կեսից ավելին՝ «Ռեֆորմ» կուսակցության և ապստամբ «Կանաչների» կուսակցության կողմից աքցանային շարժման ներքո։
Լեյբորիստական կուսակցության պաշտոնյաները աշխատում են իջեցնել սպասումները՝ պնդելով, որ գործող պաշտոնյաները միշտ պատժվում են ժամկետի կեսին։ Սակայն այս մասշտաբի աղետը կարող է վերսկսել առաջնորդության ճնշումը Սթարմերի դեմ։
Ֆարաջի «Ռեֆորմ» կուսակցությունը ակնկալում է լինել ամենամեծ ընդհանուր հաղթողը երկրորդ անընդմեջ ընտրական ցիկլում: Թվերը տարբեր են. մինչդեռ վերլուծաբաններ Ռոբերտ Հեյվարդը (պահպանողական կուսակցության անդամ) և Պիտեր Քելները կանխատեսել են «Ռեֆորմ»-ի ավելի քան 1500 հաղթանակ, կուսակցության օգնականները պնդում են, որ նրանք գոհ կլինեն 1000-ից բարձր ցանկացած հաղթանակով: Կուսակցությունը ցանկանում է դառնալ Լեյբորիստական կուսակցության հիմնական մրցակիցը Անգլիայի հյուսիսում և փոխարինել Պահպանողականներին Լոնդոնի ծայրամասում գտնվող նրանց ավանդական հենակետերում, բայց պետք է բավարարի բարձր սպասումները, եթե ցանկանում է հաջորդ կառավարությունը ձևավորելու ճանապարհին լինել:
Ավանդական ընտրական ցիկլում ընդդիմադիր կուսակցությունները կարող են փորձել վերականգնել իրենց դիրքերը այս պահին: Դրա փոխարեն, Պահպանողական կուսակցության կազմակերպիչները գաղտնի ընդունում են, որ պարտությունները անխուսափելի են երրորդ անընդմեջ ընտրությունների համար: Կուսակցությունը պաշտպանում է 1362 տեղ, և Հեյվարդը և Քելները գնահատում են, որ այն կկորցնի մոտ 600: Այդ պարտություններից մի քանիսը կլինեն Էսեքսի ավագ առաջատարների հետնաբակում, այդ թվում՝ առաջնորդ Քեմի Բադենոխի, Պրիտի Պատելի և Ջեյմս Քլեվերլիի մոտ:
Պահպանողական կուսակցության կողմնակիցները ցանկանում են սա ներկայացնել որպես «վերակառուցման և վերականգնման» ընտրություններ՝ հնարավորություն՝ բարելավելու անցյալ տարվա ամենացածր ցուցանիշը, երբ նրանք հավաքեցին ազգային ընտրողների 15 տոկոսը, և ցույց տալու, որ Բադենոքը կարողացել է գոնե կանգնեցնել արյունահոսությունը։
Պոպուլիստ Զաք Պոլանսկու ղեկավարությամբ հարցումների աճ գրանցելով՝ Կանաչների կուսակցությունը զգում է իր լավագույն արդյունքների հասնելու ուղին, չնայած իր անձնական ժողովրդականության վերջին անկմանը՝ կապված Հյուսիսային Լոնդոնում հրեա հետիոտների վրա վերջերս տեղի ունեցած հարձակման հետ, ինչպես նաև որոշ ավագանու թեկնածուների դեմ հակասեմականության մեղադրանքների հետ։ Քարտեզը համապատասխանում է Կանաչներին՝ սեղմելով Լեյբորիստական կուսակցության ձախ թևը Լոնդոնի լիբերալ մասերում, միաժամանակ հույս ունենալով առաջընթաց գրանցել Ուելսում, Հարավարևելյան և հյուսիսային քաղաքներում։ Նրանց 142 տեղերը երեք կամ չորս անգամ բազմապատկելը կխորացնի Լեյբորիստական կուսակցության մղձավանջը այն քաղաքներում, որոնք նրանք մի ժամանակ ի սկզբանե ընդունված էին համարում։
Լիբերալ դեմոկրատները հին պահպանողական կապույտ պատի մեջ տեսնում են այն, ինչ նրանք անվանում են «զանգվածային հնարավորություն», օգտագործելով բարեփոխումների դեմ տրամադրվածությունը և մարտավարական քվեարկությունը՝ չնայած նրանց ազգային հարցումները անկայուն են թվում։ Ավանդական երրորդ կուսակցությունը պաշտպանում է 684 տեղերը և կանխատեսվում է համեստ առաջընթաց գրանցել։ Թեև այս տարի այն կարող է չհաղթել ամենաշատ տեղերը, այն կարծում է, որ լավ ելույթը իրեն հնարավորություն կտա դառնալու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ամենամեծ կուսակցությունը։
Անկախները, այդ թվում՝ Ղազայի մասին խոսելու հարթակում կանգնածները, սպասվում է, որ լավ արդյունքներ կցուցաբերեն Միդլենդսի և Հյուսիսային Անգլիայի որոշ շրջաններում լեյբորիստական կուսակցության ավելի լայն հակալեյբորիստական տրամադրությունների պայմաններում, որտեղ Լեյբորիստական կուսակցությունը 2024 թվականին կորցրեց ձայներ և որոշ պատգամավորներ՝ ի վնաս պաղեստինամետ անկախների։ Բիրմինգհեմը ամենացայտուն դեպքն է, որտեղ Լեյբորիստական կուսակցության Ղազայի նկատմամբ դիրքորոշման նկատմամբ զայրույթը մեծ թվով մուսուլմանական բնակչություն ունեցող տարածքներում միաձուլվել է խորհրդի ձախողման և աղբարկղերի երկարատև գործադուլի հետ կապված հիասթափության հետ։
Վեց քաղաքապետի ընտրությունները պակաս բարձր մակարդակի վրա են, քան նախորդ տարիներին, երբ վտանգված էին ավելի հզոր համատեղ իշխանության պաշտոններ։ Սակայն բազմակուսակցական քաղաքականության պառակտումը նշանակում է, որ ռեժիմի փոփոխություն հնարավոր է այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են Հաքնին, Լյուիշեմը և Քրոյդոնը։
Ի՞նչ է վտանգված Շոտլանդիայում
Բոլոր հարցումները կանխատեսում են Շոտլանդիայի ազգային կուսակցության հարմարավետ առավելությունը, որը ղեկավարում է Շոտլանդիայի կառավարությունը 2007 թվականից ի վեր: Սակայն մեծամասնություն կազմելու համար անհրաժեշտ 65 տեղերը շահելու հնարավորությունները, որոնք խորհրդարանի պատմության մեջ ձեռք են բերվել ընդամենը մեկ անգամ, կախված են Ջոն Սվինիի կուսակցության համար։
Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը կփորձի հույսը դնել Շոտլանդիայի կանաչների անկախության կողմնակիցների վրա, եթե մի փոքր պակասի: Եթե Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը զգալիորեն պակասի, Շոտլանդիայի խորհրդարանը կարող է քաոսային ժամկետ ունենալ, քանի որ ազգայնականների/միութենականների պառակտումը տարածվում է ձախերի և աջերի վրա: Շոտլանդիայի լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ Անաս Սարվարը ստիպված կլինի հույսը դնել «Ռեֆորմ» կուսակցության պատգամավորների վրա, եթե ցանկանա դառնալ առաջին նախարար։
Լեյբորիստական կուսակցությունը մի ժամանակ մեծ հույսեր էր կապում, բայց այժմ լուրջ պայքարի է բախվում երկրորդ տեղի համար՝ «Ռեֆորմ» կուսակցության ապստամբ շոտլանդական կառուցվածքի հետ: Սարվարի փորձերը՝ հեռանալ Սթարմերից, դեռևս արդյունք չեն տվել ընտրական փուլում, և դաշնակիցները կասկածում են, որ վատ արդյունքը կնշանակի նրա ղեկավարության ավարտը։
Ի՞նչ է վտանգված Ուելսում
Լեյբորիստական կուսակցությունը, կանխատեսումների համաձայն, կդադարեցնի 104-ամյա հաղթանակների շարքը՝ ազգային խորհրդարանում զբաղեցնելով երրորդ տեղը՝ զիջելով «Ռեֆորմ»-ին և ձախակողմյան ուելսական ազգայնական «Փլեյդ Քիմրու» կուսակցությանը: Նման արդյունքը կհանգեցնի Լեյբորիստական կուսակցության ներքին վերանայման և առաջնորդի պաշտոնի համար մրցավազքի, եթե առաջին նախարար Էլունեդ Մորգանը կորցնի իր տեղը։
Ոչ մի կուսակցություն չի շահի մեծամասնություն կազմելու համար անհրաժեշտ 49 տեղերը, սակայն Փլեյդը, մեծ մասամբ, ակնկալվում է, որ կշահի ամենաշատ տեղերը, և նույնիսկ եթե այն ավարտի «Ռեֆորմ»-ից հետո, այն ունի իշխանությունը պահելու ամենամեծ հնարավորությունները։
Ուելսական ազգայնական կուսակցությունը ցանկանում է ղեկավարել փոքրամասնության կառավարություն, որը կհիմնվի «կանաչների» և/կամ «Լեյբորիստական» կուսակցության ձայների վրա՝ օրենսդրությունն առաջ մղելու համար: Սա կլինի խառնաշփոթ և կխաթարի հարաբերությունները Ուելսի ներսում և Վեստմինստերի հետ: Այն նաև կբարձրացնի Ուելսի անկախության կարևորությունը։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին ողջունում է «կարևոր քայլը», որը Հունգարիան վերադարձնում է Ուկրաինայի բանկային աշխատակիցներից առգրավված ակտիվները
Իսպանիան «ավելի համոզված է իր դիրքորոշման մեջ» ԱՄՆ-ի նկատմամբ, քան ԵՄ-ն. Խաումե Դուխ
Էրդողանը թույլ չի տվել Մակրոնին հատել Հայաստանի ցամաքային սահմանը