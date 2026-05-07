Բրյուսելում տարաձայնություններ են առաջացել, քանի որ ԵՄ բանակցողները բախվում են ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի շուրջ կարևոր բանակցությունների

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները և ԵՄ երկրները բախվում են աճող ճնշման ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի իրականացման վերաբերյալ կարևոր բանակցություններից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ:
Այնուամենայնիվ, պաշտոնյաները զգուշացնում են, որ խորհրդարանի պահանջները կարող են չափազանց հավակնոտ լինել այսօր երեկոյան համաձայնագիր կնքելու համար:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից խիստ ժամկետների, խիստ պահանջների և բազմիցս մաքսատուրքերի սպառնալիքների առջև կանգնած՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի ԵՄ բանակցողները մտնում են ԵՄ-ԱՄՆ կարևորագույն առևտրային բանակցությունների մեջ՝ առաջընթացի փոքր հեռանկարներով:
Չորեքշաբթի երեկոյան գերմանացի Եվրախորհրդարանի անդամ Բերնդ Լանգեն (Սոցիալ-դեմոկրատներ), Եվրախորհրդարանի ազդեցիկ առևտրային հանձնաժողովի նախագահ, և Կիպրոսի ԵՄ նախագահությունը, որը ներկայացնում է անդամ պետությունները, կփորձեն ավարտին հասցնել անցյալ ամռանը Թըրնբերիում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի միջև կնքված համաձայնագիրը:
Բանակցողները ճնշման տակ են ԵՄ-ում արտադրված մեքենաների մաքսատուրքերը 15%-ից մինչև 25% բարձրացնելու Թրամփի վերջին սպառնալիքներից հետո, որը քայլ է, որն էլ ավելի է մեծացրել համաձայնագրի իրականացման հրատապությունը:
Միևնույն ժամանակ, նրանք սահմանափակված են թե՛ ինստիտուտների, թե՛ խորհրդարանական խմբերի միջև կտրուկ բաժանված տեսակետներով այն մասին, թե արդյոք գործարքը պետք է ամեն գնով առաջ մղվի՝ շարունակական անորոշությունից խուսափելու համար, թե՞ բանակցությունները պետք է շարունակվեն ավելի հավասարակշռված համաձայնագրի հասնելու համար։
«Մենք ցանկանում ենք այս գործարքը հնարավորինս շուտ կնքել առանց որևէ պայմանականության», – ասել է ԵԺԿ-ի գլխավոր բանակցող Ժելյանա Զովկոն։
ԵԺԿ-ն ձգտում է իրականացմանը
Զովկոյի քաղաքական կուսակցությունը՝ պահպանողական Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, պաշտպանում է գործարքի իրականացումը՝ անկախ այն պայմաններից, որոնք Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կցել էին դրան։
Մարտին օրենսդիրները մինչև վերջին րոպեն բանակցում էին փոխզիջման շուրջ, որը ներառում էր մի կետ, որը թույլ էր տալիս ԵՄ-ին կասեցնել համաձայնագիրը, եթե ԱՄՆ-ն սահմանի 15% առաստաղից բարձր սակագներ կամ սպառնա ԵՄ անդամ պետությունների տարածքային ամբողջականությանը, ինչպես Թրամփը արեց Գրենլանդիայի հարցում։
Նրանք նաև ցանկանում են, որ պողպատի և ալյումինի ԱՄՆ սակագները, որոնք դեռևս 50% են, նվազեցվեն մինչև Թըրնբերիի համաձայնագրում ներառված 15% սահմանաչափը։
ԵԺԿ-ն պնդել էր «արևածագի կետի» վրա՝ ԵՄ մաքսատուրքերի կրճատումը պայմանավորելով Թըրնբերիի համաձայնագրի ԱՄՆ-ի կողմից իրականացմամբ, ներառյալ 15% մաքսատուրքի սահմանաչափի պահպանումը։
Սակայն կուսակցությունը ճնշում է գործադրել Լանգեի վրա, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն անցյալ ուրբաթ սպառնաց 25% մաքսատուրք սահմանել ԵՄ ավտոմեքենաների վրա, և այժմ այն պատրաստ է հրաժարվել պահանջարկից։
«Մենք սա առաջարկեցինք որպես ելք մարտ ամսին մանդատի վերաբերյալ քվեարկելու համար այլ քաղաքական խմբերի հետ բանակցությունների ժամանակ», – ասաց Զովկոն։ «Բայց մենք ունենք բիզնեսներ, որոնք օգնության և որոշակիության համար աղաղակում են։ Լանգեն պետք է պատասխանատվություն կրի»։
ԵԺԿ առաջնորդ Մանֆրեդ Վեբերը նույնպես պնդում է գործընթացը արագացնելու վրա, ըստ խորհրդարանական աղբյուրների։
«Եթե եռակողմ հանդիպումը արդյունք չտա, մենք պարզապես [համաձայնագիրը] կդնենք քվեարկության», – երեքշաբթի օրը լրագրողներին ասաց նա մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Սակայն ԵՄ այլ օրենսդիրներ պնդում են, որ պետք է պահպանվեն պայմանները՝ համաձայնագիրը պաշտպանելու ԱՄՆ վարչակազմի փոփոխություններից և Թրամփի կողմից կրկնվող մաքսատուրքերի սպառնալիքներից։
Լանգեն, ամենայն հավանականությամբ, կպահպանի խորհրդարանի որքան հնարավոր է շատ պահանջներ, որոնք կազմում են բանակցությունների կենտրոնական տրամաբանությունը։
«Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է խորհրդարանը դատարկ ձեռքերով վերադառնալ լիագումար նիստ՝ հաշվի առնելով նրա պահանջները», – ասել է ԵՄ դիվանագետը։
Չափազանց հավակնոտ է առաջընթացի համար
«Սոցիալիստներ և դեմոկրատներ» խմբի անդամները նշում են, որ կասկածում են, որ բանակցողները այսօր երեկոյան կհայտնվեն համաձայնագրով։
«Մենք ուզո՞ւմ ենք այն ամենը, ինչ դրել ենք սեղանին։ Իհարկե՝ ոչ», – ասել է Սոցիալիստների և դեմոկրատների մի աղբյուր՝ պնդելով, սակայն, որ ԵՄ-ն, այնուամենայնիվ, պետք է «պաշտպանի» բիզնեսները Թրամփի անկանոն սոցիալական ցանցերի գրառումներից և ԱՄՆ-ի կողմից մաքսատուրքերի որպես լծակի օգտագործումից։
«Թրամփի սպառնալիքները ստիպում են խորհրդարանին պնդել այս համաձայնագրի վերաբերյալ ամուր երաշխիքների վրա», – ասել է սոցիալիստ եվրապատգամավոր Բրանդո Բենիֆեյը։ «Հաշվի առնելով ԱՄՆ ագրեսիվ դիրքորոշումը, միայն հավասարակշռված գործարքը կապահովի կայունություն եվրոպական բիզնեսների և քաղաքացիների համար»։
Նմանատիպ տարաձայնություններ են առաջացել նաև դիվանագետների շրջանում, որոնցից շատերը կասկածում են, որ առաջընթաց կգրանցվի։
«Մենք պատրաստ ենք շարժվել դեպի խորհրդարանի դիրքորոշումը, բայց դա չափազանց հեռու է գնում այն բանի համար, ինչ մենք կարող ենք ընդունել», – ասել է ԵՄ մեկ այլ դիվանագետ։
Գերմանիան, որի ավտոարտադրողները ուղղակիորեն թիրախավորվեցին Թրամփի անցյալ շաբաթ վերջին սակագնային սպառնալիքի պատճառով, պնդում է, որ համաձայնագիրը արագ ընդունվի, թեև ոչ ցանկացած գնով։ Մինչդեռ Ֆրանսիան աջակցել է խորհրդարանի երաշխիքներին։
«Անկասկած, կա համաձայնագիրը կասեցնելու ընդհանուր հիմք, եթե ԱՄՆ-ն չկատարի իր պարտավորությունները», – ասել է ԵՄ երրորդ դիվանագետը։ «Բայց մեր շահերից է բխում նաև չսնուցել Թրամփի պատմությունը, որ ԵՄ-ն չի կատարում իր պարտավորությունները»։
Շարունակել բանակցությունները
ԵԺԿ պաշտոնյան ասել է, որ բանակցությունները պետք է «արագ» ընթանան, հակառակ դեպքում ճնշումը կշարունակի «կուտակվել»։ Պաշտոնյան հավելել է, որ խորհրդարանի քաղաքական խմբերը այսօր երեկոյան բանակցություններից ակնկալում են առնվազն սկզբունքային համաձայնություն։
Սակայն «Կանաչներ/ԵԱԴ» խմբի անդամ Աննա Կավազինին զգուշացրել է, որ «ԵԺԿ-ն վտանգավոր խաղ է խաղում»՝ մեղադրելով պահպանողականներին ավտոարդյունաբերության ճնշման տակ խորհրդարանին ստիպելու փորձերի մեջ մեղմացնել իր դիրքորոշումը։
«Մեր խմբերի միջև մանրակրկիտ բանակցված մանդատը խաթարելը կարող է խափանել գործարքը։ Դրա փոխարեն մենք պետք է շարունակենք բանակցությունները, ինչպես նախատեսված է», – ասել է նա։
ԵՄ երկրորդ դիվանագետն ասել է, որ այսօր երեկոյան բանակցությունները նպատակ կունենան երկու կողմերին էլ «ներկայացնել» իրենց քաղաքական դիրքորոշումները, մինչդեռ «ավելի դժվար և տեխնիկական քննարկումները» կլինեն ավելի ուշ փուլում։
