Կիևում երեխաներ են զոհվել․ Զելենսկին կոչով դիմել է աշխարհին

infomitk@gmail.com 15/05/2026

Ուկրաինան կոչ է անում ուժեղացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումը՝ Կիևի վրա հրթիռային հարվածից հետո, որի հետևանքով զոհվել են խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում՝ երեխաներ։

Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկին։

«Այս տեսակի Ռուսաստանը երբեք չի կարող նորմալացվել՝ Ռուսաստան, որը միտումնավոր կյանքեր է ոչնչացնում և հույս ունի անպատիժ մնալ։ Ճնշում պետք է գործադրվի։

Հենց Ուկրաինան է պաշտպանում Եվրոպան և աշխարհը՝ ապահովելով, որ նման հարվածները, որոնք սպանում են երեխաներին, ավելի չտարածվեն։ Հետևաբար, կյանքը պաշտպանողներին աջակցությունը պետք է շարունակվի», – ասել է Զելենսկին։

Նրա խոսքով, Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվություն կրի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների միտումնավոր ոչնչացման և կյանքերի կորստի համար։

Նա հայտնել է, որ մայիսի 15-ի առավոտյան Կիևի բնակելի շենքի վրա ռուսական հրթիռային հարվածի վայրում ավարտվել է որոնողա-փրկարարական գործողությունը։ Ուկրաինայի պետական ​​արտակարգ իրավիճակների ծառայության փրկարարները 24 ժամից ավելի աշխատել են անդադար՝ մաքրելով ավերված մուտքի փլատակները, որը գործնականում ոչնչացվել էր ուղիղ հրթիռային հարվածից։

Պետության ղեկավարը նաև նշել է, որ Ուկրաինան պետք է ամրապնդի իր ՀՕՊ համակարգերը, քանի որ միայն Ռուսաստանի վրա համակարգված ճնշման և գործընկերների աջակցության միջոցով կարող է կանխվել նմանատիպ հարվածները ապագայում։

