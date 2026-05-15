Կիևում երեխաներ են զոհվել․ Զելենսկին կոչով դիմել է աշխարհին

Ուկրաինան կոչ է անում ուժեղացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումը՝ Կիևի վրա հրթիռային հարվածից հետո, որի հետևանքով զոհվել են խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում՝ երեխաներ։
Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկին։
«Այս տեսակի Ռուսաստանը երբեք չի կարող նորմալացվել՝ Ռուսաստան, որը միտումնավոր կյանքեր է ոչնչացնում և հույս ունի անպատիժ մնալ։ Ճնշում պետք է գործադրվի։
Հենց Ուկրաինան է պաշտպանում Եվրոպան և աշխարհը՝ ապահովելով, որ նման հարվածները, որոնք սպանում են երեխաներին, ավելի չտարածվեն։ Հետևաբար, կյանքը պաշտպանողներին աջակցությունը պետք է շարունակվի», – ասել է Զելենսկին։
Նրա խոսքով, Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվություն կրի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների միտումնավոր ոչնչացման և կյանքերի կորստի համար։
Նա հայտնել է, որ մայիսի 15-ի առավոտյան Կիևի բնակելի շենքի վրա ռուսական հրթիռային հարվածի վայրում ավարտվել է որոնողա-փրկարարական գործողությունը։ Ուկրաինայի պետական արտակարգ իրավիճակների ծառայության փրկարարները 24 ժամից ավելի աշխատել են անդադար՝ մաքրելով ավերված մուտքի փլատակները, որը գործնականում ոչնչացվել էր ուղիղ հրթիռային հարվածից։
Պետության ղեկավարը նաև նշել է, որ Ուկրաինան պետք է ամրապնդի իր ՀՕՊ համակարգերը, քանի որ միայն Ռուսաստանի վրա համակարգված ճնշման և գործընկերների աջակցության միջոցով կարող է կանխվել նմանատիպ հարվածները ապագայում։
Բաց մի թողեք
Իրանի դեմ պատերազմը կշարունակվի․ Թրամփ
Ֆլորիդայի օդանավակայանն այսուհետև կկրի Դոնալդ Թրամփի անունը, ինչպես ԱՄՆ խաղաղության ինստիտուտը
ԵՄ պաշտպանության գործակալությունը կավելացնի աշխատակիցների թիվը՝ զենքի գնման խթանման ֆոնին