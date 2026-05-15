Ֆլորիդայի օդանավակայանն այսուհետև կկրի Դոնալդ Թրամփի անունը, ինչպես ԱՄՆ խաղաղության ինստիտուտը

ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգի Փալմ Բիչի միջազգային օդանավակայանը վերանվանվելու է ի պատիվ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի:
Վերանվանումն ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 9-ին, հաղորդել է Reuters-ը:
Ֆլորիդայում է գտնվում Թրամփի Մար-ա-Լագոյի նստավայրը, որտեղ նա հանդիպումներ է ունենում աշխարհի առաջնորդների հետ:
Ավելի վաղ ԱՄՆ Խաղաղության ինստիտուտն էր անվանակոչվել Թրամփի անունով, իսկ Վաշինգտոնում գտնվող Ջոն Քենեդիի անվան կատարողական արվեստների հուշահամալիր կենտրոնը վերանվանվել է Դոնալդ Ջ. Թրամփ-Ջոն Ֆ. Քենեդիի անվան կատարողական արվեստների հուշահամալիր կենտրոն:
Սպիտակ տունը նաև հայտարարել է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի համար երկու նոր «Թրամփ» դասի ռազմանավեր կառուցելու մասին:
