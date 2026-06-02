02/06/2026

EU – Armenia

Նոր արգելանք՝ հայկական ապրանքների համար․ ՌԴ-ն ցանկ է հրապարակել

infomitk@gmail.com 02/06/2026 1 min read

Ռոսսելխոզնադզորը հունիսի 3-ից ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից սերմացու պտուղների (խնձոր և տանձ), սմբուկի, կարտոֆիլի և չրերի ներկրման համար:

Այս մասին հայտնում է գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։

Բացի այդ, ժամանակավորապես սահմանափակվել է նշված արտադրանքի տարանցումը Ռուսաստանի տարածքով դեպի Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) այլ երկրներ։

Ռոսսելխոզնադզորը պարզաբանել է, որ որոշումը պայմանավորված է բուսասանիտարական կարանտինի ենթակա ապրանքների ներմուծումը հայտնաբերելու և կանխելու մեխանիզմների բացակայությամբ։ Սահմանափակումները կգործեն մինչև վերահսկողության համապատասխան մեխանիզմների մշակումը։

«Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է կառուցվածքային խնդիրների առկայությունը Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունում, որը չի կարողանում իրականացնել իր լիազորությունները գյուղատնտեսական արտադրողների վերահսկողության ոլորտում», – ասվում է գերատեսչության հայտարարության մեջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը կընդգրկվի Բաքու–Թբիլիսի–Կարս երկաթգծի նախագծո՞ւմ

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խիստ լարված իրավիճակ. Բագրատաշենի անցակետ տանող ճանապարհը վարորդները փակել են. Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կապանի զորամասերից մեկում ժամկետային զինծառայող է կախվել

02/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պրեմիերա․ Իվետա Մուկուչյան – «Easy Love»․ Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com