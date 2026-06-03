Եվրամիությունը կկորցնի հսկայական թվով աշխատատեղեր․ Bloomberg

2026 թվականին Եվրամիությունը կարող է կորցնել ավելի քան մեկ միլիոն աշխատատեղ՝ իրանական ճգնաժամի տնտեսական հետևանքների և համաշխարհային մրցակցության աճի պատճառով, հայտնել է Bloomberg-ը՝ մեջբերելով Եվրահանձնաժողովի կանխատեսումը:
Շինարարությունը, մետալուրգիան, քիմիական արդյունաբերությունը և տրանսպորտը, հավանաբար, ամենաշատը կտուժեն էներգակիրների գների կտրուկ աճից:
Գործակալությունը նշել է, որ այս կանխատեսումը հստակ ցույց է տալիս ԵՄ-ի խնդիրները: Նրա առաջնորդները փորձում են արագացնել մայրցամաքի մրցունակության բարելավման ծրագրերը, սակայն դաշինքը շարունակում է հետ մնալ Միացյալ Նահանգներից և Չինաստանից, և հետ մնալու տեմպը կայուն աճում է:
2022 թվականից հետո ԵՄ-ն ստիպված է եղել ավելացնել էներգետիկ ծախսերը, քանի որ սկսում է նվազեցնել իր կախվածությունը էժան ռուսական ածխաջրածիններից: 2026 թվականին իրավիճակը վատթարացավ, երբ Իրանը փակեց Հորմուզի նեղուցը, որը կենսական նշանակություն ունի համաշխարհային վառելիքի մատակարարման համար։
Բացի այդ, եվրոպական ընկերությունները դժվարանում են մրցակցել ամերիկյան ու չինական մրցակիցների հետ թվային և մաքուր տեխնոլոգիաների, ինչպիսիք են էլեկտրական մեքենաները, արևային վահանակները և արհեստական բանականությունը, ոլորտներում։ Մարտկոցների արտադրության ոլորտում մոտ 85,000 աշխատատեղ կորստյան վտանգի տակ է։ Արևային վահանակների արդյունաբերության համար այդ թիվը կազմել է գրեթե 60,000։
Բաց մի թողեք
Թրամփն «առևտրային պատերազմ» կհայտարարի 60 երկրի դեմ
«Եթե ես չլինեի, այլևս Իսրայել չէր լինի. Թրամփ
Պատերազմի երկրորդ փո՞ւլ․ ԱՄՆ-ն և Իրանը կրկին հարվածել են միմյանց․ խաղաղություն չի՞ լինելու