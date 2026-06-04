Ինչ որոշում է կայացրել Բագրատ Սրբազանը

Բագրատ Սրբազանի կալանքը տնային կալանքով փոխելու որոշում է կայացրել դատավոր Ռշտունին:
Սրբազանի հետ խորհրդակցելուց հետո եկանք որոշման, որ Սրբազանը չի խախտի վերաքննի դատարանի կողմից սահմանված խափանման միջոցը:
Բագրատ Սրբազանը կշարունակի կալանքը` տնային պայմաններում:
Այս մասին գրել է փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը
Բաց մի թողեք
«Մորիսս մեր 20 տարվա հեքիաթն է, յուրահատուկ էր, տարբերվող». Մորիս Խումարյանն անմահացել է հոկտեմբերի 19-ին Իշխանաձորում, տուն «վերադարձել» … երեք ամիս անց. Լուսանկարներ
Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա․ անձրևային եղանակը կպահպանվի
Արթուր Օսիպյանի ազատ արձակման պահանջ՝ ուղղված ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին