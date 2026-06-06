Երնջատափի անտառների զովն ու արջերի առավոտյան լոգանքը Ապարանի ջրամբարում․ Տեսանյութեր

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում է, ինչպես են արջերը լողում Ապարանի ջրամբարում։
Նախարարությունը միաժամանակ զգուշացնում է, որ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակների որսը համարվում է շրջակա միջավայրի դեմ ուղղված հանցագործություն և առաջացնում է պատասխանատվություն՝ մինչև քրեական պատիժ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Բաց մի թողեք
Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը. Լուսանկար
Ինչու է Պորտուգալիան կորցնում «իր փրկարարների մոտ կեսին» յուրաքանչյուր լողափնյա սեզոնին
Հունիսի 5-ը Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրն է․ Հայաստանում նշվում է նաև Բնապահպանի օրը