06/06/2026

EU – Armenia

Հունիսի 6-ին և 7-ին մինչ 20։00-ն քարոզչություն իրականացնող ԶԼՄ-ները պատասխանատվության կենթարկվեն. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

Լրատվամիջոցները ստացել են ինձ վերագրվող էլեկտրոնային նամակներ․ նշված հասցեն երբևէ չի պատկանել ինձ․ Բաղդասարյան

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն ու Ֆոն դեր Լայենը քննարկել են հայկական արտադրանքի համար եվրոպական շուկաների նոր հնարավորությունները

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ երբ կմեկնարկի ամառային զորակոչը և որքան կտևի

04/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել ՆԱՏՕ-ի վրա չորս տարվա ընթացքում

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խունտայի ղեկավար Ասիմի Գոյտայի օրոք երկիրը մեջք է շրջել Արևմուտքից

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռաման պնդում է, որ Քուշների հետ կապված ափամերձ շինարարության դեմ բողոքի ցույցերի հետևում կանգնած է «հիբրիդային պատերազմ»

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը «դեռևս հիասթափված է» ՆԱՏՕ-ից Իրանի հարցում, զգուշացնում է ԱՄՆ դեսպանը

06/06/2026 infomitk@gmail.com