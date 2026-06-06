Պաշտոնական Հունիսի 6-ին և 7-ին մինչ 20։00-ն քարոզչություն իրականացնող ԶԼՄ-ները պատասխանատվության կենթարկվեն. Տեսանյութ infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read Like this:Like Loading… Related Post navigation Previous Ուժեղ Հայաստանին կհանե՞ն ընտրարշավից. Ուղիղ միացում ԿԸՀ-իցNext Շրջանառվում է պատմական իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող «առասպել» Բաց մի թողեք 1 min read Պաշտոնական Լրատվամիջոցները ստացել են ինձ վերագրվող էլեկտրոնային նամակներ․ նշված հասցեն երբևէ չի պատկանել ինձ․ Բաղդասարյան 04/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Պաշտոնական Փաշինյանն ու Ֆոն դեր Լայենը քննարկել են հայկական արտադրանքի համար եվրոպական շուկաների նոր հնարավորությունները 04/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Պաշտոնական Հայտնի է՝ երբ կմեկնարկի ամառային զորակոչը և որքան կտևի 04/06/2026 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Լրատվամիջոցները ստացել են ինձ վերագրվող էլեկտրոնային նամակներ․ նշված հասցեն երբևէ չի պատկանել ինձ․ Բաղդասարյան
Փաշինյանն ու Ֆոն դեր Լայենը քննարկել են հայկական արտադրանքի համար եվրոպական շուկաների նոր հնարավորությունները
Հայտնի է՝ երբ կմեկնարկի ամառային զորակոչը և որքան կտևի