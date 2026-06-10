10/06/2026

EU – Armenia

Հունիսի 2-ին մաhացած զինվորի գործով 4 անձ է կալանավորվել

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

Հունիսի 2-ին մահացած զինվորի գործով 4 անձ է կալանավորվել։

Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հունիսի 2-ին՝ ժամը 00:10-ի սահմաններում, հայտնաբերվել է ՊՆ N զորամասի զինծառայող Արամայիս Մերուժանի Գևորգյանի դին։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընթանում է քննություն։

Զինվորը, թեև առողջական որոշակի խնդիրներ է ունեցել, սակայն նրան համարել են պիտանի և զորակոչել զինվորական ծառայության։

Բաց մի թողեք

1 min read

Օսիպյանի կալանքը կվերացվի

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խուզարկություններ, ձերբակալություններ, հետապնդումներ են սպասվում

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

7 տարում հանցագործությունների թիվը 16 հազարով ավելացել է

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճամբարակում «ՈւԱԶ»-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, ընկել ջրատար փոսը․ կան վիրավորներ․ Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օսիպյանի կալանքը կվերացվի

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ ԵՄ-ն չի «պատժում» Իսրայելին

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի հարցը հրատապ է․ ի՞նչ է ասել Լավրովը

10/06/2026 infomitk@gmail.com