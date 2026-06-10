Հունիսի 2-ին մաhացած զինվորի գործով 4 անձ է կալանավորվել

Հունիսի 2-ին մահացած զինվորի գործով 4 անձ է կալանավորվել։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հունիսի 2-ին՝ ժամը 00:10-ի սահմաններում, հայտնաբերվել է ՊՆ N զորամասի զինծառայող Արամայիս Մերուժանի Գևորգյանի դին։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընթանում է քննություն։
Զինվորը, թեև առողջական որոշակի խնդիրներ է ունեցել, սակայն նրան համարել են պիտանի և զորակոչել զինվորական ծառայության։
Բաց մի թողեք
Օսիպյանի կալանքը կվերացվի
Խուզարկություններ, ձերբակալություններ, հետապնդումներ են սպասվում
7 տարում հանցագործությունների թիվը 16 հազարով ավելացել է